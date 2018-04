10 doanh nhân thành tỷ phú trong nháy mắt

Eduardo Saverin - người đồng sáng lập Facebook với Mark Zuckerberg chỉ mất 1 năm để trở thành tỷ phú. Làm việc tại Facebook trong chưa đầy một năm, Saverin vẫn là một cổ đông lớn của Facebook và số cổ phần ông nắm giữ tương đương hơn 1 tỷ USD vào năm 2010. Ảnh: The Verge. Thời gian ngắn ngủi chưa đầy 2 năm làm việc tại Facebook đã giúp Sean Parker trở thành tỷ phú. Rời công ty vào đầu năm 2006, nhưng vẫn giữ được gần 70 triệu cổ phiếu của Facebook. Ảnh: Flickr. Pierre Omidyar ra mắt eBay.com vào năm 1995. Đến năm 1998, có khoảng 10 triệu thương vụ thực hiện qua eBay. Như vậy chỉ trong vòng 3 năm, Pierre nghiễm nhiên trở thành tỷ phú. Ảnh: BI. Evan Spiegel và Bobby Murphy sáng lập Snapchat vào năm 2011. Đến năm 2014, số cổ phần của họ đã lớn hơn 1 tỷ USD và góp mặt trong danh sách tỷ phú của Forbes một năm sau đó. Ảnh: Fortune. Đồng sáng lập và CEO Facebook Mark Zuckerberg lần đầu tiên vào danh sách tỷ phú Forbes vào năm 2008, nhờ sự đóng góp đáng kể của ông với mạng xã hội Facebook lập nên bốn năm trước đó. Hiện, tỷ phú Mark Zuckerberg đang sở hữu 66,3 tỷ USD. Ảnh: CNN. Mark Cuban, ông chủ của "Shark Tank" trở thành tỷ phú vào năm 1999 khi Yahoo mua lại công ty phát thanh trực tuyến Broadcast.com, bốn năm sau khi Cuban đồng sáng lập nó. Ảnh: BI. Hai anh em Patrick và John Collison mất 4 năm để trở thành tỷ phú vào năm 2016. Khi đó, công ty thanh toán trực tuyến Stripe do họ sáng lập được định giá 9 tỷ USD. Ảnh: The Irish Times. Nhà đầu tư Jeff Bezos lập một cửa hàng sách trực tuyến mang tên Amazon.com năm 1993. Sáu năm sau, Jeff Bezos vươn lên danh sách tỷ phú của Forbes với tài sản trị giá 10 tỷ USD. Ảnh: Getty Image. Đến nay, tỷ phú Jeff Bezos trở thành người giàu nhất hành tinh với 126,5 tỷ USD. Ảnh: Forbes. Đồng sáng lập Yahoo Jerry Yang và David Filo chính thức trở thành tỷ phú năm 1998, 4 năm sau khi thành lập. Ảnh: Yahoo. Jay S. Walker gia nhập câu lạc bộ tỷ phú vào năm 1998, chỉ một năm sau khi ông thành lập Priceline.com. Tuy nhiên, ông đã rời khỏi danh sách tỷ phú một năm sau đó sau khi Priceline thất thế trong thời kỳ bùng nổ dot-com. Ảnh: Getty Images. Video: CEO Amazon trở thành tỷ phú giàu nhất trong lịch sử. Nguồn: VTC1.

