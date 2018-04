Cận cảnh dự án tai tiếng được bà Phan Thị Mỹ Thanh “ưu ái“

Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận về hàng loạt sai phạm tại dự án Khu Dân cư dịch vụ thương mại Phước Tân thuộc bán đảo Cường Hưng (xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa) do ông Đỗ Tịnh- chồng bà Phan Thị Mỹ Thanh - Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, làm giám đốc. Theo Tiền Phong, bà Phan Thị Mỹ Thanh lúc làm Phó chủ tịch UBND tỉnh đã "chống lưng" cho chồng trong việc ký duyệt sai quy định các văn bản mang lại lợi ích cho Công ty Cường Hưng. Cụ thể, dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ tại xã Phước Tân có tổng diện tích 91,75 ha, quy mô dân số khoảng 15.000 người được UBND Đồng Nai chấp thuận cho Công ty TNHH Cường Hưng làm chủ đầu tư. Ảnh: Zing. Dự án nằm ở vị trí phía bắc giáp trục đường liên xã Phước Tân - Long Hưng, nằm tại cửa ngõ vào Khu dân cư đô thị sinh thái Long Hưng. Phía tây và phía nam giáp sông Buông và sông Trong. Phía đông giới hạn bởi Rạch Chiếc, tiếp giáp sân golf Long Thành. Ảnh: Tiền Phong. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 971 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2012 - 2017. Ảnh: Tiền Phong. Diện tích đất này sẽ xây dựng các công trình như nhà ở liền kề, biệt thự, chung cư cao tầng, nhà ở xã hội. Ngoài ra còn có đất hành chính, giáo dục, thương mại - dịch vụ, trạm y tế; công viên cây xanh, hồ nước và đường giao thông. Ảnh: Tiền Phong. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ các cương vị Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, bà Phan Thị Mỹ Thanh tham gia điều hành Công ty TNHH Cường Hưng do chồng mình là cổ đông sáng lập, Chủ tịch HĐTV là vi phạm Luật phòng chống tham nhũng. Ảnh: Tiền Phong. Bên cạnh đó, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Phan Thị Mỹ Thanh đã có các vi phạm, khuyết điểm như: Ký các văn bản của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cường Hưng đầu tư dự án Khu dân cư thương mại xã Phước Tân, vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng và quy định về những điều đảng viên không được làm. Ảnh: Zing. Khi được UBND tỉnh giao đất để làm dự án, công ty TNHH Cường Hưng đã mời gọi các cổ đông góp vốn, cũng như ký kết hợp tác hỗ trợ vốn với Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop). Tuy nhiên, sau khi nhận góp vốn, hỗ trợ vốn đầu tư dự án, phía Công ty TNHH Cường Hưng lại “án binh bất động” suốt 7 năm. Ảnh: Zing. Sau đó, dự án này đang xảy ra tranh chấp giữa Donacoop và công ty Cường Hưng. Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, ông Bùi Thanh Trúc, Chủ tịch Donacoop cho rằng phía Cường Hưng không thực hiện đúng cam kết, cũng như không trả tiền, ép Donacoop nhận đất trừ nợ với giá cao. Ảnh: Tiền Phong. Trong khi dự án này đang có tranh chấp với Donacoop thì ngày 26/4/2017, ông Đỗ Tịnh đã ủy quyền cho công ty CP Xây dựng, dịch vụ địa ốc Đất Nguồn lấy đất dự án phân ra 432 nền bán cho khách hàng. Về việc này, theo Donacoop là sai với các quy định của pháp luật khi đã “bán” hai lần đất dự án trên. Ảnh: Tiền Phong. Bến thủy nội địa tại dự án của chồng do bà Phan Thị Mỹ Thanh ký cấp phép sai quy định. Ảnh: Tiền Phong. Trong thông báo vào ngày 3/7/2014, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, tại kỳ họp thứ 15, Uỷ ban đã xem xét, thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. "Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cảnh cáo”, thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng nêu rõ. Ảnh: Tiền Phong. Trước đó, ngày 8/6/2017, Thanh tra Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai và các sở ban ngành công bố quyết định thanh tra toàn diện đối với Công ty TNHH Cường Hưng. Nội dung thanh tra kéo dài 30 ngày nhằm làm rõ các hoạt động kinh doanh của công ty này từ khi thành lập đến nay, kể cả các dự án góp vốn, hợp tác đầu tư…

