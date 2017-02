Ngân hàng nào báo lãi khủng nhất năm 2016?

Ngân hàng (NH) TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mới đây cũng đã đưa ra báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, với mức tổng tài sản lần đầu tiên cán mốc hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm trước và chiếm gần 14% tổng tài sản toàn ngân hàng.



Hiện BIDV là ngân hàng có mức tổng tài sản lớn nhất toàn ngành.

Về lợi nhuận trước thuế, năm 2016 BIDV có lợi nhuận trước thuế ở mức 7.507 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước. Theo lãnh đạo BIDV, mức lợi nhuận trước thuế này phù hợp trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thị trường (ước tính thu nhập giảm 1.500 tỷ đồng khi ngân hàng triển khai các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi). Đồng thời, BIDV cũng trích dự phòng rủi ro đủ cho trái phiếu VAMC và phân loại nợ theo quy định; kiên quyết xử lý nợ tồn đọng, lành mạnh hóa thị trường tài chính.

Ảnh minh họa: Internet.

Ngân hàng Vietcombank cũng báo lãi lớn trong năm 2016. Theo đó, tính đến 31/12/2016, huy động vốn tại nhà băng này đạt 598.867 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm trước, dù Vietcombank luôn duy trì mức lãi suất huy động thấp hơn mặt bằng thị trường. Dư nợ tín dụng tăng trưởng khả quan với 469.800 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cuối năm 2015.

Về lợi nhuận ngân hàng trước thuế, Vietcombank đạt 8.212 tỷ đồng năm 2016, tăng 23,4% so cùng kỳ.

Tại VietinBank, lợi nhuận trước thuế năm 2016 ước đạt 8.250 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản hợp nhất của VietinBank ước đạt 947.000 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước. Tổng nguồn vốn huy động ước đạt 862.000 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước trong khi tổng dư nợ tín dụng ở mức 720.000 tỷ đồng tăng 18% so với năm 2015, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Như vậy, trong khối các ngân hàng quốc doanh, tính tới thời điểm hiện tại, VietinBank được xem là ngân hàng có mức lợi nhuận trước thuế năm 2016 cao nhất, sau đó đến Vietcombank.

Còn với khối ngân hàng thương mại cổ phần , tính tới thời điểm hiện tại, Techcombank là ngân hàng có mức lợi nhuận trước thuế năm 2016 cao nhất.

Cụ thể, theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 vừa công bố mới đây của Techcombank, trong năm 2016, Techcombank ghi nhận lãi kỷ lục với khoản lợi nhuận trước thuế đạt tới gần 3.997 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với mức 2.037 tỷ đồng vào năm 2015. Chỉ tính riêng quý IV/2016, ngân hàng đã thu về hơn 1.132 tỷ đồng lãi trước thuế, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, Techcombank là ngân hàng có mức lợi nhuận cao thứ 2 trong khối thương mại cổ phần tư nhân sau 9 tháng năm 2016.

Năm 2016, Techcombank cũng ghi nhận sự tăng trưởng của một loạt các chỉ số ngân hàng quan trọng như tổng tài sản ước đạt 235.363 tỷ đồng, tăng 22,5%. Hai chỉ số cho vay khách hàng và huy động vốn lần lượt đạt 142.616 tỷ đồng và 173.449 tỷ đồng tương ứng tăng 27% và 22% so với cùng kỳ năm 2015.

Tại Ngân hàng An Bình (ABBank), chỉ tiêu thu nhập thuần từ dịch vụ năm 2016 đạt 123 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2016 của của ngân hàng đạt trên 288,1 tỷ đồng, tăng gần 168% so với năm 2015.

Tính đến hết tháng 12/2016, vốn điều lệ ngân hàng đạt trên 5.319 tỷ đồng, tăng 10.8% so với cuối năm 2015. Tổng tài sản của ABBANK đạt 74.517 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2015. Huy động năm 2016 đạt 52.224 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với năm 2015. Cho vay đạt 40.141 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cuối năm 2015. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ với tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ dưới 3%.

Tại ngân hàng VIB, lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 702 tỷ, đạt 104% so với kế hoạch do ĐHĐCĐ giao từ đầu năm, cao hơn 7% so với năm 2015.

Còn tại NCB, tổng tài sản của ngân hàng đạt 65,243 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với trước khi tái cấu trúc. Còn lợi nhuận thuần từ kinh doanh của ngân hàng đạt 230 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với trước khi tái cấu trúc.

Như vậy, theo các kết quả trên thì hiện tại Techcombank là ngân hàng có mức lãi trước thuế cao nhất trong khối các ngân hàng thương mại cổ phần.