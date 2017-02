10 tiền xu ít biết nhất trong lịch sử nước Mỹ

Một trong những tiền xu Mỹ ít người biết nhất là đồng vàng 20 USD hình thánh Gaudens 1933. Năm 2007, nó được bán với giá 7 triệu USD. Hiện tại, nó được cho rằng đã đội giá lên 10 triệu USD. Đồng bạc đúc năm 1803 không hề được biết đến trước năm 1834 khi chính phủ Mỹ đem chúng tặng cho châu Á như một sự nhượng bộ về kinh tế thương mại. Ngày nay chỉ còn tồn tại 15 mẫu tiền xu này. Trước khi ban hành hiến pháp riêng vào năm 1789, cũng như nhiều bang khác, New York ban hành luật pháp về hệ thống tiền tệ. Goldsmith Ephraim Brasher nhận được một hợp đồng đúc những đồng xu bằng đồng nhưng vì một lý do nào đó ông đã sản xuất một số đồng xu bằng vàng. Hiện chỉ có 7 đồng xu loại này còn tồn tại. Năm 1961, dù xí nghiệp đúc tiền của New Orleans nằm dưới sự điều hành của Confederate States nhưng miền Nam vẫn quyết định sử dụng tiền giấy thay cho tiền xu. Và những đồng xu vài cent liên bang đã không được biết đến khi chúng xuất hiện trong bộ sưu tập sau nội chiến. Do sự tăng giá của đồng những năm đầu 1970, giá thành sản xuất đồng 1 penny vào khoảng 1 cent. Cục đúc tiền Mỹ đã tiến hành sản xuất thử với số lượng nhỏ. Những đồng xu này được gửi đến cơ quan cấp cao để lấy ý kiến nhưng sau đó chúng không được thu lại. Đồng 5 cent này được coi là một huyền thoại trong lĩnh vực tiền xu. Mặc dù đã ngừng lưu thông từ năm 1912, nhưng có 5 đồng xu mạ kẽm với hình Nữ thần tự do vẫn được sản xuất vào năm 1913. Trong số những đồng xu được sản xuất tại San Francisco năm 1870 có ba đồng xu hấp dẫn các nhà sưu tập. Đó là đồng 1870-S Half-Dime, 1870-S Silver Dollar và 1870-S Gold 3 Dollar (chữ S là đại diện cho sở đúc tiền thành phố). Đồng bạc năm 1866 thuộc sở hữu của gia đình DuPont. Nó chính là mục tiêu trong vụ trộm năm 1967 và chỉ mới tìm lại được các đây vài năm. Sau khi tuyên ngôn độc lập được ký, Quốc hội Mỹ đã khẳng định nền độc lập của mình bằng cách đưa ra đồng tiền riêng. Hiện nay, những đồng xu bằng hợp kim thiếc vẫn còn nhưng đồng bạc thì gần như không thấy. Chiến tranh thế giới thứ hai đã tạo ra cuộc khủng hoảng về đồng. Điều này buộc Mỹ phải sản xuất tiền xu bằng hợp kim thép. Tuy nhiên, có một mẻ được đúc lén bằng hợp kim đồng năm 1943 rất ít người biết. Nó có giá cả một gia tài. Nguồn ảnh: Livescience.

