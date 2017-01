Nên mua gì đầu năm để đón may mắn, tài lộc?

(Kiến Thức) - Theo quan niệm xưa, muốn một năm thuận buồm xuôi gió, có được nhiều thành công thì đầu năm bạn nên mua những đồ cầu may. Vậy mua gì đầu năm để may mắn, tài lộc?

Mua gì đầu năm để may mắn, tài lộc là câu hỏi chung được nhiều người quan tâm mỗi dịp năm mới đến. Bạn có thể tham khảo những vật dụng dưới đây mà theo quan niệm dân gian mang là ý nghĩa và may mắn nên mua dịp năm mới nhé

1. Mua muối lấy may sau đêm giao thừa

“Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” gắn với hai tập tục của người Việt trong năm mới. Người xưa quan niệm muối là thứ chống xú uế, xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn trong gia đình, cầu mong kinh tế thuận buồm, xuôi gió.

Các túi muối thường được bày bán nhiều vào dịp đầu năm mới. Ảnh minh họa: Internet.

Muối đồng thời cũng là biểu tượng của tình cảm thắm thiết, mặn nồng, gắn kết, no đủ. Tục mua muối đầu năm với ý nghĩa cầu mong sự đậm đà trong tình cảm gia đình, sự hòa thuận, gắn bó giữa vợ chồng, con cái.

Hơn thế nữa còn là sự mặn mà, tình thân thiết quanh năm trong các quan hệ họ hàng, làng xóm và quan hệ làm ăn.

Vì vậy vào đêm giao thừa, sáng sớm mùng 1 Tết hoặc những ngày đầu năm mới, nhiều người thường bỏ ra từ 10.000 đến 15.000 để mua một túi muối nhỏ xinh từ người bán dạo hoặc tại các cổng đình, đền,chùa... để mong muốn được rước tài lộc về nhà.

2. Mua lửa ngày mùng một

Bên cạnh tục mua muối, tục mua lửa đầu năm (bật lửa hay diêm) cũng được nhiều người tin dùng bởi người xưa cho rằng, mua lửa là mang may mắn, mang lộc đầu năm về nhà. Vì thế nếu đầu năm ai mua được lửa thì người đó hy vọng vào một năm mới nhiều điềm lành, nhiều may mắn và nhiều tài, lộc. Bạn có thể mua riêng hoặc mua các gói muối kèm có kèm một bao diêm hoặc bật lửa.

Nhiều người có thói quen mua lửa vào dịp đầu năm. Ảnh minh họa: Internet.

3. Mua giấy xin chữ Đầu xuân

Tương tự, mua giấy xin chữ được người xưa cho là việc làm mang nhiều ý nghĩa văn hóa. Nó thể hiện sự trọng chữ nghĩa trọng tri thức và cũng là mong muốn xin được con chữ lấy may mắn, cầu một năm tài lộc, văn hay chữ tốt, công việc hanh thông, thăng tiến.

Như các cụ thường nói: “Nét chữ nết người” nên ngày xưa, những người được mọi người xin chữ là những nho sĩ, những thầy giáo, thầy đồ có tiếng hiền tài, đức độ, học rộng biết nhiều, viết chữ đẹp. Người xin chữ vừa mong được phúc của người cho chữ, vừa mong xin được chữ đúng với tâm nguyện phấn đấu của gia đình, bản thân.

Mua giấy xin chữ Đầu xuân năm mới. Ảnh minh họa: Internet.

Một số năm gần đây, trong khuôn viên sân Thái học Văn Miếu, Hà Nội, du khách sẽ xếp hàng để mua giấy với giá từ 50.000 - 70.000 đồng/tờ và được phát một phiếu có ghi sẵn số bàn. Sau đó, du khách cầm tờ phiếu đó đến bàn ông đồ và xin chữ lấy may.

4. Mua vàng ngày vía Thần tài

Cũng theo quan niệm của người xưa, mua vàng cầu may dịp đầu năm mới là một nét văn hóa tín ngưỡng dân gian của người Việt. Mua vàng vừa để tích trữ tài sản vừa giàu ý nghĩa văn hóa tâm linh, cầu may đầu năm cho cả năm được no đủ sung túc. Đó là một hoạt động vừa ý nghĩa vừa thiết thực mang lại lợi ích cho người dân.

Mua vàng ngày vía Thần Tài mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt là cầu may mắn, tài lộc rủng rỉnh cả năm. Ảnh: Internet.

Đây cũng là một hình thức tiết kiệm tránh lãng phí sau thời điểm ăn Tết của người Việt bấy lâu vẫn duy trì để có của ăn, của để dành, từ đó thúc đẩy tinh thần hăng say lao động sản xuất của mỗi người.

Với nhiều người, việc mua vàng ngày vía Thần Tài mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt là cầu may mắn, tài lộc rủng rỉnh cả năm. Vì thế, cứ vào ngày mồng 10 tháng giêng - ngày vía Thần Tài - dù số lượng vàng lớn, nhỏ khác nhau, người dân vẫn sẵn sàng xếp hàng từ sáng đến tối để mua vàng.

5. Mua đồ phong thủy