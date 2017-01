Cô nàng chân ngắn Cần Thơ "đánh lừa thị giác" dân mạng Việt

Trong thời đại công nghệ phát triển, đặc biệt là những chiếc smartphone với các ứng dụng chỉnh sửa ảnh làm biến đổi gương mặt cũng như vóc dáng khiến các cô gái dù thực tế vẫn có nhiều điểm chưa đẹp trên cơ thể vẫn có thể tự tin chia sẻ những bức ảnh chân dung của mình lên mạng xã hội. Hãy nhìn vào trường hợp của cô nàng Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1998, Cần Thơ). Không dùng những phần mềm chỉnh sửa ảnh kéo dài chân nhưng nhờ những góc chụp "lạ" cô nàng 9X này đã trong cao hơn hẳn so với thực tế. Khi ngắm những bức ảnh của Kim Ngân, nhiều người cứ ngỡ cô phải cao tới hơn 1m60 nhưng sự thật thì cô nàng chân ngắn này chỉ cao có 1m48. Đôi chân thon gọn cùng những góc chụp có "đầu tư" giúp cô nàng chân ngắn Kim Ngân che đi được nhược điểm chiều cao của mình. Ngoại hình nhỏ nhắn không hề khiến Kim Ngân thiếu tự tin mà ngược lại, cô bạn còn cảm thấy đây là điểm khác biệt của mình. Không chỉ vậy, nếu vào trang cá nhân của cô nàng đến từ Cần Thơ này, có thể thấy mỗi bức ảnh cô chụp đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trang phục, make up đến cảnh chụp. Sở hữu khuôn mặt có nhiều nét đẹp, Kim Ngân tận dụng luôn tay nghề trang điểm sẵn có để làm nổi bật những điểm mạnh trên gương mặt của mình. Xác định sẽ theo nghề make up nên cô nàng chân ngắn 9X Kim Ngân dự định sẽ theo học lớp trang điểm chuyên nghiệp và thực hiện một số mục tiêu cá nhân trong năm 2017.

