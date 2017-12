"Khủng bố" đòi nợ tín dụng đen: Ác hiểm "mắm tôm trộn dầu luyn"

Mắm tôm + dầu luyn: Đòi nợ kinh hãi

Trong những 'độc chiêu' đòi nợ thì việc dùng "bom bẩn" bằng mắm tôm pha dầu luyn được đánh giá là tai quái và kinh dị vô cùng.

Nhằm ép con nợ phải "ra tiền", chủ nợ không ngần ngại sử dụng chất bẩn, chất thải công nghiệp như sơn, dầu luyn, mắm tôm và nhiều thứ xú uế khác đổ vào nhà “con nợ” để đe dọa, khủng bố tinh thần. Loại “bom bẩn” này không thể tẩy sạch mùi, trong nhiều ngày.

Khanh “trọc”, một chủ cho vay tiền có tiếng ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) tiết lộ, để thăm dò phản ứng của những con nợ chây ỳ, các chủ nợ thường cho đàn em mua mắm tôm về pha loãng, trộn với dầu nhớt thải rồi đổ vào vỏ chai rượu Vodka loại nhỏ. Đợi đến đêm, đám đàn em sẽ có nhiệm vụ mang tới ném vào nhà của con nợ là xong.

Sau khi vỏ chai rượu vỡ ra, mắm tôm và dầu nhớt sẽ “tự động” thực hiện nốt phần còn lại. Bất cứ ai đã từng buộc phải “thưởng thức” đều phải lắc đầu lè lưỡi, quay đi thật nhanh bởi thứ mùi cực kì khó chịu.

Chiêu dùng mắm tôm pha dầu luyn khủng bố con nợ được đánh giá là tai quái và kinh dị vô cùng.

Chưa hết, để cho mùi mắm tôm “phát huy hiệu quả”... cao hơn, không ít chủ nợ còn mua mắm tôm về pha loãng ra một chút rồi để ra ngoài trời vài ngày cho đến khi mắm có giòi rồi mới sử dụng. Nếu mắm tôm trộn dầu nhớt thải chỉ làm cho người ta phải bịt mũi quay đi thì “phiên bản mới” - mắm tôm có giòi trộn dầu nhớt thải - có thể khiến bất cứ ai hít phải cảm thấy buồn nôn ngay lập tức.

Phân tích các vụ đối tượng dùng “bom bẩn” đe dọa, khủng bố tinh thần “con nợ” để đòi nợ cho thấy, đa số các chủ nợ không trực tiếp thực hiện hành vi hèn hạ này mà thuê côn đồ, lưu manh ngoài xã hội thực hiện.

Khi bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ, đối tượng vi phạm lơ mơ cho rằng hành vi đổ chất bẩn vào nhà người khác thì chỉ cần “xin lỗi” khổ chủ là xong. Từ những nhận thức mơ hồ, tỏ ra thiếu hiểu biết pháp luật của các đối tượng vi phạm, đã gây nên tính phức tạp của hiện tượng dùng “bom bẩn” đe dọa người khác để đòi nợ. Những kẻ trực tiếp và gián tiếp thực hiện hành vi này có lẽ không quan tâm rằng việc làm đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự, làm ô nhiễm môi trường và gây bất bình trong dư luận nhân dân.

Những vụ hắt dầu luyn, mắm tôm để đòi nợ gây xôn xao

Gần đây, nhiều vụ chủ nợ dùng mắm tôm, dầu luyn để đòi nợ khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Mới đây, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với Hứa Văn Huyên (trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Hoàng Văn Hưng (trú Uông Bí, Quảng Ninh) về tội hủy hoại tài sản. Huyên và Hưng được xác định là hai bị can gây vụ hắt sơn trộn dầu luyn và mắm tôm vào tiệm quần áo trên phố Hàng Gà (Hoàn Kiếm) dẫn tới thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Hàng trăm chiếc quần áo trong shop bị đối tượng ném luyn, sơn, mắm tôm vào gây hư hỏng.



Tháng 11 vừa qua, Công an thành phố Ninh Bình bắt giữ 5 thanh niên từ các tỉnh Hưng Yên, Vĩnh Phúc và thành phố Hải Phòng vào Ninh Bình mang nhiều xô nhựa chứa đầy dầu luyn pha mắm tôm đi đòi nợ. Các đối tượng khai, Đào Văn Dương có cơ sở cầm đồ ở thành phố Bắc Ninh, trong năm 2017 có 3 người đến vay nợ hơn 500 triệu đồng nhưng đến hạn không trả. Dương biết 3 người trên đã lẩn trốn về Ninh Bình nên đã cùng các đối tượng khác chuẩn bị dầu luyn pha mắm tôm về thành phố Ninh Bình tìm 3 người trên để đòi nợ.

Tháng 5/2016, lực lượng Cảnh sát 141 ngăn chặn vụ một nhóm côn đồ mang mắm tôm, dầu luyn và găng tay nilon đi khủng bố đòi nợ . 8 đối tượng khai nhận làm thuê cho cửa hàng cầm đồ ở Tam Trinh (Hoàng Mai) và đang trên đường đi đòi nợ.

Tang vật nhóm 9x sử dụng đi đòi nợ bị bắt giữ.

Vụ việc mới đây các đối tượng đến nhà bố đẻ của con nợ quận Hoàng Mai (HN) ném “bom bẩn” uy hiếp gây bất bình dư luận. Các đối tượng này khai nhận: Lê Minh Duy (28 tuổi, Hà Nội) là nhân viên của Nguyễn Xuân Tiến (huyện Thanh Trì). Duy đã cầm 800 triệu đồng của Tiến để cho các đầu họ vay lại nhưng sau đó không trả tiền mà lại bỏ trốn. Do đó, Tiến đã nhiều lần cử đàn em đến nhà bố đẻ Duy ném chất bẩn là hỗn hợp sơn đỏ, dầu luyn và mắm tôm để uy hiếp gia đình Duy.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn (quận Ba Đình, Hà Nội) cũng là nạn nhân của “chiêu” dùng “bom bẩn” để đòi nợ, xảy ra vào tháng 7/2013. Khi gia đình ông Tuấn đang ngủ trong nhà, bất ngờ bị kẻ xấu ném xăng, hỗn hợp mắm tôm và dầu luyn vào cửa nhà, đồng thời châm lửa đốt. Ông Tuấn dự đoán, những vụ “khủng bố” bằng “bom bẩn” này có thể bắt nguồn từ việc người anh trai tên Nguyễn Mạnh Dũng nợ tiền của ai đó không có khả năng chi trả, đã bỏ trốn.

Mắm tôm và dầu luyn tung tóe trước của nhà ông Tuấn

Danh sách nạn nhân hứng “bom bẩn” của các vụ đòi nợ còn có gia đình bà Nguyễn Thị Thưởng (SN 1953), bà có vay tiền của Đỗ Thị Ngọ (SN 1942, ở Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) với số tiền 78 triệu đồng. Bà Ngọ nhiều lần không đòi được tiền đã thuê côn đồ khủng bố bằng "bom bẩn" trộn hỗn hợp mắm tôm, dầu luyn.