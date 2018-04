Không có chuyện cho phá sản Ngân hàng Đông Á

Ngân hàng Nhà nước khẳng định các phương án tái cơ cấu đều theo hướng để NH Đông Á ổn định và phát triển trở lại. Ảnh: T.L.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, đã khẳng định như vậy khi trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều nay, 4-4.

Theo ông Minh, các phương án được nêu ra trong đề án là để Ngân hàng Đông Á ổn định và phát triển trở lại. Khi Chính phủ phê duyệt phương án tái cơ cấu thì diện kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Đông Á sẽ được dỡ bỏ.

Cuối ngày hôm qua, 3-4, Cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình.

Ông Trần Phương Bình bị cơ quan điều tra xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại Ngân hàng Đông Á, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại tổng số tiền 3.405 tỉ đồng.

Sau khi thông tin này được công bố, trên thị trường đã xuất hiện một số tin đồn khiến người gửi tiền hoang mang.

Chiều nay 4-4, Ngân hàng Đông Á đã phát đi thông báo chí khẳng định mọi hoạt động kinh doanh tại ngân hàng vẫn đang diễn ra bình thường quyền lợi hợp pháp của khách hàng luôn được đảm bảo.

"Việc truy tố các nguyên lãnh đạo này không phải phát sinh mới. Đây chỉ thủ tục truy tố theo trình tự tố tụng trong vụ án đã khởi tố từ cuối năm 2016. Do đó, những thông tin này không ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Ngân hàng Đông Á ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai", lãnh đạo Ngân hàng Đông Á khẳng định.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đông Á, lãnh đạo Ngân hàng này cho biết gần đây đã duy trì ổn định và đã có những tiến triển tích cực. Các tỉ lệ thanh khoản tính đến hết tháng 3-2018 đang được duy trì cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, tỉ lệ dự trữ thanh khoản là 19,65% so với quy định của NHNN là 10%; tỉ lệ khả năng chi trả 30 ngày đối với VND là 78,9% so với quy định là 50%, đối với ngoại tệ là 74,46% so với quy định là 10%.

Trong năm 2017, Ngân hàng Đông Á đã thu hồi được 7.500 tỉ đồng nợ xấu, trong đó thu gốc là 5.400 tỉ đồng, lãi là 2.100 tỉ đồng. Tổng số thu hồi nợ xấu từ sau khi Ngân hàng Đông Á bị kiểm soát đặc biệt vào tháng 8-2015 là trên 12.000 tỉ đồng. Tính riêng trong quý 1, thu hồi nợ xấu tại NH đạt hơn 900 tỉ đồng, trong đó thu gốc hơn 870 tỉ đồng.