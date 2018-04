Bí mật ít biết về kiến trúc nhà trình tường của người Mông

Ngược lên vùng cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), du khách không chỉ bị thu hút bởi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà còn bị lôi cuốn bởi những ngôi nhà trình tường mang kiến trúc độc đáo của người Mông. Ảnh: NLĐ. Nhà trình tường của người Mông được làm hoàn toàn bằng đất nện dày mà không có bất cứ cột hay cọc nào làm trụ. Ảnh: Antamtour. Với ưu điểm giữ ấm trong mùa đông, mát mẻ vào mùa hè, ngôi nhà trình tường che chở cho đồng bào Mông chống chọi với thời tiết khắc nghiệt của cao nguyên đá. Ảnh: Baohagiang. Nhà trình tường của người Mông có những đặc trưng riêng rất dễ nhận ra. Trong đó có hàng rào đá bao quanh nhà. Ảnh: Dantocmiennui. Không cần gạch vữa hay xi măng, hàng rào đáo của ngôi nhà trình tường được dựng hoàn toàn bằng đá núi. Ảnh: VTV. Chẳng cần gọt giũa hay chất kết dính nào, những viên đá nhọn hoắt, muôn hình vạn trạng vẫn tạo nên bức tường kiên cố. Ảnh: Baohagiang. Dù to hay nhỏ, nhà trình tường của đồng bảo Mông đều phải có ba gian hai cửa (gồm một cửa chính, một cửa phụ và tối thiểu là hai cửa sổ). Ảnh: Dongvangeopark. Bức trình tường trong ngôi nhà của người Mông làm hoàn toàn bằng đất nện dày, loại đất có độ kết dính cao, loại bỏ sạch rễ cây, đá to, cỏ rác. Ảnh: NLĐ. Cửa chính ra vào được làm bằng loại gỗ tốt. Cửa không cài then sắt mà cài then gỗ. Ảnh: Doisongphaply. Những ngôi nhà trình tường cổ đã làm nên vẻ đẹp đặc trưng của Hà Giang. Ảnh: NLĐ. Trải qua hàng thế kỷ, người Mông trên Cao nguyên đá Đồng Văn vẫn không ngừng sáng tạo để cải tiến ngôi nhà truyền thống cho phù hợp với điều kiện tự nhiên. Ảnh: Baohagiang. Video: Nhà trình tường ở Hà Giang lên báo nước ngoài. Nguồn: VTC14.

