Vì sao BCA đề nghị phong tỏa 754 lô đất ở KĐT Mỹ Gia, Nha Trang?

Theo tờ Người Lao Động, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa đề nghị tỉnh Khánh Hòa không làm các thủ tục mua bán, chuyển nhượng 754 lô đất ở Khu đô thị Mỹ Gia, TP Nha Trang.

Cơ quan điều tra cho biết, những lô đất không làm các thủ tục mua bán, chuyển nhượng nằm ở gói 1 (rộng 17,9 ha, gồm 588 lô liền kề, 36 lô biệt thự) và một phần gói 2 (rộng 15.000 m2, gồm 130 lô liền kề) thuộc KĐT Mỹ Gia. Việc chuyển nhượng hoàn toàn bất hợp pháp khi chưa có ý kiến của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an.

Phối cảnh khu đô thị Mỹ Gia.

Việc kê biên tài sản này nhằm mục đích điều tra vụ án "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á theo quyết định khởi tố ngày 9/12/2016.

Các lô đất khác nằm trong phần còn lại của gói 2 không bị kê biên vẫn được chuyển nhượng theo quy định pháp luật.