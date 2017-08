Hiểm họa khôn lường từ món thịt "xông khói" trên vỉa hè

Theo thông tin từ Vietnamnet thì cứ vào khoảng 11h trưa, dọc theo tuyến đường quận Bình Thạnh đổ về Bình Dương, những chiếc xe đẩy được chủ nhân của nó kéo ra và bắt đầu làm những mẻ nướng. Không hề sử dụng công cụ che chắn, những chú vịt quay vàng ươm hay xiên thịt thơm phức cứ thế được treo lên những chiếc xe nướng đầy khói. Hơn nữa, người chế biến còn không hề dùng găng tay bảo hộ, dụng cụ chế biến như thớt, dao cũng được đặt cạnh ngay bên lò nướng.



Với giá chỉ 10 nghìn đồng, những chiếc xe đẩy xiên đầy ắp thịt và ớt được các bạn trẻ đón nhận nhiệt tình, nhất là sinh viên. Bên cạnh đó cũng có nhiều người dân lựa chọn món ăn thịt xông khói này nhưng không hề quan tâm tới khâu vệ sinh an toàn thực phẩm mà chỉ cần rẻ và.. tiện.

Đồ nướng vỉa hè tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại. Ảnh: Vietnamnet

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ thì các loại thịt được nướng chín ở nhiệt độ cao có thể chứa nhiều chất độc hại ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người, thậm chí còn có thể gây ung thư thận. Với những món đồ được nướng chín từ than ở nhiệt độ 500-600 độ C, khi mỡ nhỏ giọt xuống than hồng bốc cháy sẽ tạo ra các phân tử hydrocarbure thơm đa vòng (AHA) có thể gây ung thư. Đó là chưa kể hàng nướng vỉa hè tiềm ẩn nhiều nguy cơ về vệ sinh ATTP khi sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc.