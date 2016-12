Đủ chiêu trò kích cầu cuối năm, coi chừng "tiền mất tật mang"

Tuy nhiên, bên cạnh những doanh nghiệp đưa ra các chiêu khuyến mãi mà người mua được hưởng thật còn có không ít trường hợp tung chiêu đánh lừa khách hàng.

Anh Chu Văn Phương (Hà Nội) là một trong những người may mắn được tặng xe SH 125i phiên bản 2016 trị giá 75 triệu đồng khi mua nhà tại dự án The Golden An Khánh 32T (Hoài Đức, Hà Nội). Anh Phương chia sẻ: “Lúc mua nhà, nhân viên sàn giao dịch đưa ra nhiều hình thức khuyến mãi như: đóng tiền ký hợp đồng ngay trong tháng 11 sẽ không bị tăng giá, được tham gia bốc thăm trúng thưởng. Tôi mua nhà để ở nên chỉ quan tâm giá không tăng còn bốc thăm chỉ là may rủi nhưng cuối cùng lại là người trúng thưởng”.

Để thu hút người mua khi mở bán chính thức cách đây ít ngày, dự án Gelexia Riverside (885 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội) chọn chiêu tặng khách hàng 2 chỉ vàng SJC và được tham gia bốc thăm trúng thưởng xe máy, SH150i, điện thoại IPhone 7…

Với phân khúc dự án cao cấp, chủ đầu tư còn khuyến mãi ô tô để chốt hợp đồng mua bán. Cty TNR Holdings Việt Nam hứa hẹn tặng khách may mắn xe Toyota Vios, xe Chevrolet Spark, Mercedes C250 Exclusive 2016 trị giá 1,7 tỷ đồng. Còn với khách mua nhà tại Ecopark, vào ngày 15/1/2017 tới đây, cứ 25 khách hàng sẽ có 1 người trúng thưởng xe Ford Ecosport trị giá 650 triệu đồng/xe…

Về việc nhiều chủ đầu tư dùng quà khủng để câu khách, ông Vũ Cương Quyết, Tổng Giám đốc Công ty Đất Xanh miền Bắc cho rằng, do nguồn cung lớn, trong khi khách mua nhà hiện đa phần đều là người mua để ở, nên các chủ đầu tư phải tung ra các chương trình khuyến mãi, quà tặng.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới bất động sản cho hay, thị trường cuối năm chưa thực sự sôi động nên nhiều chủ đầu tư phải đưa ra nhiều hình thức nhằm đẩy nhanh quá trình bán hàng. Nhiều chủ đầu tư kỳ vọng quá mức vào sức mua năm 2016, trong khi thực tế kinh tế năm 2016 không thực sự tăng trưởng như dự đoán.

Khuyến mãi ảo để câu khách

Dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch, hầu hết cửa hàng quần áo treo biển khuyến mãi sốc, giảm giá 30-70% các sản phẩm. Tuy nhiên, đó chỉ là chiêu trò thu hút khách hàng, bởi sản phẩm được khuyến mãi chủ yếu hàng cũ, lỗi mốt, hàng kém chất lượng và quần áo mùa hè.

Tại các tuyến phố chuyên bán quần áo ở Hà Nội như Chùa Bộc, Cầu Giấy, Bà Triệu…cửa hàng quần áo thi nhau treo biển giảm giá. Theo khảo sát của PV Tiền Phong tại cửa hàng PT2000 trên phố Chùa Bộc, sau khi treo biển giám giá đến 70%, khách nườm nượp kéo đến chọn đồ. Trên vỉa hè, xe máy xếp kín lối đi của người đi bộ. Quần áo vứt la liệt trên kệ lớn đặt ngay cửa ra vào.

Cầm chiếc áo thun ngắn tay với vẻ mặt ngao ngán từ phòng thử đồ quay ra, chị Thu Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) nói: “Cửa hàng nào cũng treo biển giảm giá để hút khách đến với cửa hàng, nhưng thực tế chỉ giảm giá sản phẩm cũ, trái mùa”.

Theo chị Hà, quản lý một cửa hàng quần áo trên phố Bà Triệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội), dịp cuối năm, cửa hàng quần áo treo biển giảm giá sốc nhằm thu hút khách hàng. Còn số hàng giảm giá rất ít, toàn hàng cũ, quần áo mùa hè. “Đánh vào tâm lý thích chọn hàng giảm giá, chúng tôi trưng bày mẫu quần áo đẹp nhất vào ma nơ canh, đặt ở mặt tiền cửa hàng và treo biển giảm giá 70% để thu hút. Thực tế, số hàng giảm giá rất ít, chủ yếu là hàng cũ, lỗi mốt. Thậm chí một số cửa hàng nhập thêm hàng kém chất lượng về bán lẫn vào hàng giảm giá”, chị Thu bật mí.

Sài Gòn: hàng hiệu cũng ồ ạt khuyến mãi

Từ đầu tháng 12 đến nay, nhiều cửa hàng thời trang, điện máy, gia dụng… tại Sài Gòn ồ ạt tung hàng giảm giá nhằm xả hàng tồn kho, đồng thời kích cầu mua sắm.

Tại các tuyến đường thời trang ở TPHCM như: Lê Văn Sỹ, Nguyễn Đình Chiểu (Q.3), Nguyễn Trãi (Q.1, Q.5), Nguyễn Tri Phương (Q.10)..., hàng loạt băng rôn, bảng hiệu xanh đỏ khuyến mãi 50-70%, “mua 1 tặng 1” bắt mắt thu hút sự tò mò của khách hàng. Để tạo ấn tượng mạnh với người tiêu dùng, những thông tin giảm giá “sốc”, giật gân nhan nhản như: Kích cầu mua sắm - Rẻ chưa từng có; Đại hạ giá, Thanh lý toàn bộ; Ngày rực lửa; Tổng kết cuối năm, tổng xả hàng; Cơ hội mua sắm hàng hiệu chưa từng có...

Tại cửa hàng thời trang Mỹ Hạnh (đường Cách Mạng Tháng 8, Q.3), quần áo đủ kiểu đổ đống tràn lan với mức giá giảm 30 - 50%. Một số thương hiệu có tên tuổi như Ninomax, Vera, Jockey, Minoshe… cũng được giảm giá với mức cao nhất là 50%. Chị Nguyễn Thị Trang (nhân viên văn phòng Q.2) cho hay: “Cuối năm, hàng tồn giảm giá rất nhiều nên tôi đã chọn được vài sản phẩm ưng ý. Bình thường hàng hiệu giá cao không có tiền mua, nhưng trong đợt này, cả hàng hiệu và hàng bình dân đều có chương trình xả hàng nên sẽ mua được hàng tốt với giá rẻ”.

Ngoài mặt hàng thời trang đang vào thời điểm bùng nổ giảm giá đón đầu ngày lễ Noel và Tết Dương lịch, mặt hàng điện máy cũng đua nhau giảm giá cuối năm. Tại siêu thị Nguyễn Kim đang có chương trình Mua 1 tặng 2, mua hàng giá từ 10.000 đồng; Ngày hội BigBang giảm giá đến 50%. Siêu thị điện máy Thiên Hòa “tung” chương trình đổi cũ sở hữu mới với các mặt hàng máy giặt, tủ lạnh, tivi, gia dụng; Bốc thăm trúng thưởng…Ở điện máy Chợ Lớn ngoài chương trình bán giá vốn còn tặng thêm thời gian bảo hành, miễn phí giao hàng… Dù vậy, sức mua các sản phẩm điện máy vẫn yếu.

Ông Bùi Tấn Cường - Giám đốc kinh doanh hệ thống Siêu thị điện máy Thiên Hòa cho biết: “Chúng tôi không lợi dụng dịp này để “khuyến mãi ảo”, nâng giá lên rồi giảm giá nhằm hút khách”.

Các chuyên gia cho rằng, người tiêu dùng nên chú ý bởi một số cửa hàng dùng “chiêu” tự nâng giá lên rồi hạ giá xuống theo chương trình giảm giá; hoặc hàng tồn kho, lỗi thời không bán được mới đem ra bán giảm giá, xả hàng.

Theo luật sư Nguyễn Minh Tâm, pháp luật đã có quy định khi doanh nghiệp thực hiện chương trình khuyến mãi, phải đăng ký với Sở Công Thương về thời gian khuyến mãi, sản phẩm, giá trị, hình thức khuyến mãi, cách thức trao thưởng… Trong trường hợp không đăng ký mà tự ý thực hiện khuyến mãi, hay khuyến mãi không đúng nội dung đăng ký thì sẽ bị xử phạt.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM khuyến cáo người tiêu dùng nên thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin về hàng hóa trước khi quyết định mua hàng khuyến mãi để tránh bị lừa. “Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa, người tiêu dùng có thể đến Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng địa phương hoặc các trung tâm tư vấn pháp luật để nhờ hỗ trợ khiếu nại, bảo vệ quyền lợi của mình”- đại diện Hội lưu ý.

