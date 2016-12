Thời tiết thất thường khiến dân trồng đào, quất thê thảm

Có mặt tại làng quất Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội), các vườn cây đã vàng óng màu của quả chín. Rất nhiều nhà vườn có quất chín sớm, lá héo rũ phải mang vứt đi ngay ngoài cửa. Anh Đỗ Minh, chủ một vườn quất tại đây cho biết, năm nay thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cho quất chín sớm, nhiều cây bị nóng úa vàng hết lá phải chặt bỏ. Chị Đào (chủ vườn Trường Hiền) thông tin thêm: Thời tiết hanh khô dễ tạo điều kiện cho các loại sâu bệnh phát triển. Riêng những tháng cuối năm, chị và chồng ngày đêm "canh gác" để đảm bảo sự phát triển của cây. "Chăm cây là phải bón phân, đánh thuốc đúng lúc, nếu rễ yếu là hỏng cả cây", chị Đào nói. Đến thời điểm này vẫn rất ít người đặt quất, do lo ngại cây tàn quả, héo lá. Tại vườn quất Bonsai Tiến Mạnh, nghệ nhân Tiến Mạnh cho biết, thời tiết khiến cho quả quất năm nay không được căng mọng như những năm trước. Tuy nhiên, giá quất không đổi. Cây quất Bonsai rẻ nhất giá 300 ngàn đồng. Cây bưởi diễn Bonsai này được định giá 90 triệu đồng. Tết năm nay, cây đã có người đặt thuê. Tuy nhiên, nhiều người dân Tứ Liên lạc quan: "Mất mùa, được giá", mong những cây quất còn đẹp sẽ bán được giá cao vào dịp Tết. Đối với người dân trồng đào ở Nhật Tân, do thời tiết nắng nóng, họ chọn thời điểm tuốt lá muộn hơn mọi năm. Do đó hầu như đào Nhật Tân đều đang mới ở giai đoạn đâm chồi non. Cô Nhuận, chủ vườn đào Nhuận Phát cho biết, gia đình vừa tuốt lá vào đầu tháng 11 Âm lịch. Nếu thuận lợi thì cây sẽ ra hoa đẹp vào đúng dịp Tết. Tất cả trông chờ vào thời tiết tháng cuối năm. Theo cô Nhuận, từ thời điểm này, cả nhà phải thường xuyên túc trực canh từng gốc đào để chọn thời điểm hãm hoa hợp lý. Nếu thuận lợi, vườn đào gần 200 gốc trong vườn có thể thu lãi đến hơn 100 triệu đồng.

Có mặt tại làng quất Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội), các vườn cây đã vàng óng màu của quả chín. Rất nhiều nhà vườn có quất chín sớm, lá héo rũ phải mang vứt đi ngay ngoài cửa. Anh Đỗ Minh, chủ một vườn quất tại đây cho biết, năm nay thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cho quất chín sớm, nhiều cây bị nóng úa vàng hết lá phải chặt bỏ. Chị Đào (chủ vườn Trường Hiền) thông tin thêm: Thời tiết hanh khô dễ tạo điều kiện cho các loại sâu bệnh phát triển. Riêng những tháng cuối năm, chị và chồng ngày đêm "canh gác" để đảm bảo sự phát triển của cây. "Chăm cây là phải bón phân, đánh thuốc đúng lúc, nếu rễ yếu là hỏng cả cây", chị Đào nói. Đến thời điểm này vẫn rất ít người đặt quất, do lo ngại cây tàn quả, héo lá. Tại vườn quất Bonsai Tiến Mạnh, nghệ nhân Tiến Mạnh cho biết, thời tiết khiến cho quả quất năm nay không được căng mọng như những năm trước. Tuy nhiên, giá quất không đổi. Cây quất Bonsai rẻ nhất giá 300 ngàn đồng. Cây bưởi diễn Bonsai này được định giá 90 triệu đồng. Tết năm nay, cây đã có người đặt thuê. Tuy nhiên, nhiều người dân Tứ Liên lạc quan: "Mất mùa, được giá", mong những cây quất còn đẹp sẽ bán được giá cao vào dịp Tết. Đối với người dân trồng đào ở Nhật Tân, do thời tiết nắng nóng, họ chọn thời điểm tuốt lá muộn hơn mọi năm. Do đó hầu như đào Nhật Tân đều đang mới ở giai đoạn đâm chồi non. Cô Nhuận, chủ vườn đào Nhuận Phát cho biết, gia đình vừa tuốt lá vào đầu tháng 11 Âm lịch. Nếu thuận lợi thì cây sẽ ra hoa đẹp vào đúng dịp Tết. Tất cả trông chờ vào thời tiết tháng cuối năm. Theo cô Nhuận, từ thời điểm này, cả nhà phải thường xuyên túc trực canh từng gốc đào để chọn thời điểm hãm hoa hợp lý. Nếu thuận lợi, vườn đào gần 200 gốc trong vườn có thể thu lãi đến hơn 100 triệu đồng.