TPHCM năm 2017: Dấu ấn kinh tế-xã hội nào ấn tượng nhất?

Người dân và Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh không thể quên được buổi chiều ngày 24/11 vừa qua, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV, với 93,69% số Đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2018. Đây được xem là dấu ấn đặc biệt nhất của TP trong năm 2017. Giữa tháng 12/2017, tại nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất, Sở Du lịch TPHCM phối hợp Hiệp Hội Du lịch TP cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ đón khách quốc tế "đặc biệt", ông Mitchener David William đi trên chuyến bay VN780 MEL-SGN từ Australia đến TP.HCM. Đây là vị khách quốc tế thứ 6 triệu đến TP.HCM và dự kiến đến hết năm 2017, TP.HCM sẽ đón hơn 6,3 triệu khách du lịch quốc tế, tăng 22,88% so với năm 2016, đạt 110% kế hoạch năm 2016; tổng doanh thu ngành du lịch (nhà hàng, lưu trú, lữ hành) năm 2017 đạt khoảng 116.000 tỷ đồng, tăng 12.6% so với cùng kỳ, đạt kế hoạch đề ra.

Sau nhiều năm "lỗi hẹn", sáng ngày 25/11, Sở GTVT TP.HCM chính thức đưa vào vận hành khai thác tuyến bus đường sông đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh, cũng như tại Việt Nam. Sự ra đời của phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy này nhằm khuyến khích người dân sử dụng để giảm ùn tắc giao thông đường bộ hiện quá tải và tạo đa dạng loại hình giao thông công cộng ở TP có gần 10 triệu dân.

2 công trình quan trọng để giải tỏa ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã được Sở GTVT TP.HCM đưa vào sử dụng trong năm 2017. Đó là cầu vượt tại nút giao thông đường Trường Sơn và nhánh đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành Đai Ngoài... Cầu vượt thép tại nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm (thuộc 2 quận Gò Vấp và Phú Nhuận, TP.HCM) Lần đầu tiên, Robot TBM, thiết bị đào hầm hiện đại nhất, kích thức khổng lồ nặng 300 tấn, đường kính gần 7m được đưa vào sử dụng khoan xuyên lòng đất ở trung tâm TP HCM để thi công Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên.

Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) có tổng chiều dài 19,7km gồm 2,6km đi ngầm và 17,1km đi trên cao; toàn tuyến có 14 nhà ga, trong đó có 3 ga ngầm, 11 ga trên cao với tổng mức đầu tư tương đương 54 ngàn tỷ đồng, từ vốn vay ODA của Nhật Bản và nguồn vốn đối ứng từ ngân sách thành phố. Đây là công trình được mong chờ nhất của người dân TP.HCM suốt nhiều năm qua và dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2020. Trước thảm cảnh ngập nặng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) do mưa lớn hoặc triều cường, TP.HCM đã thuê máy bơm công suất lớn (siêu máy bơm) của Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung để chống ngập. Sau những trận mưa lớn ở TP.HCM trong mùa mưa vừa qua, siêu máy bơm đã phát huy tác dụng khiến người dân TP vô cùng phấn khởi. Năm 2017 cũng là năm đầy ấn tượng khi TP tiếp tục khai trương phố đi bộ thứ 2 trên đường Bùi Viện, quận 1 (sau phố đi bộ Nguyễn Huệ). Tuyến đường Bùi Viện được xem là khu phố Tây, khi nơi đây tập trung rất đông du khách quốc tế đến vui chơi, giải trí và lưu trú. Trong năm 2017, TP.HCM cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước đưa vào hoạt động phố hàng rong để giải quyết tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị. Đó là phố hàng rong trên đường Nguyễn Văn Chiêm (phường Bến Nghé, quận 1) chính thức hoạt động vào ngày 28/8. Hơn 1 tháng sau, ngày 2/10, phố hàng rong thứ 2 ở Công viên Bách Tùng Diệp (phường Bến Thành, quận 1) cũng được đưa vào hoạt động, cả 2 tuyến phố hàng rong thu hút rất đông khách đến ăn uống.

