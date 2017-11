Bên trong căn hộ tiền tỷ của Á hậu Hoàng My

Á hậu Hoàng My là cái tên được nhiều người yêu thích tại Việt Nam. Nổi lên từ ngôi vị Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, nhiều năm qua Hoàng My vẫn chọn cho mình con đường trở thành một nhà hoạt động xã hội và một nhà làm phim tài năng. Cô từng có quãng thời gian rút lui khỏi ánh hào quang ở Việt Nam để sang Mỹ theo học trường Học viện Phim New York. Không quá giàu có, khoe đồ hiệu, xe xịn như nhiều người đẹp khác, Hoàng My mãi tới năm 2016 mới có được một căn hộ riêng cho mình. Căn nhà của Hoàng My không quá lớn nhưng nhờ vài thiết kế hiện đại khiến cho không gian rất hợp lý. Cô từng chia sẻ trên trang cá nhân: "Đã có căn nhà đầu tiên rồi! Nhỏ xinh, vừa đủ đựng những gì mình cần thôi. Chất lượng chuẩn, vị trí tốt, thiết kế đẹp, trên tầng cao. Hàng xóm hiền, dịch vụ tốt và cái mà ai cũng khao khát - giá dịu dàng". Tuy nhiên theo nhiều người, cái "giá dịu dàng" của Hoàng My cũng không thể dưới vài tỷ đồng. Bởi ngoài thiết kế đẹp, căn hộ còn nhìn thẳng ra tòa nhà Bitexco. Khu chung cư căn hộ của Hoàng My tọa lạc là chung cư cao cấp, có phòng gym hiện đại. Bể bơi để người dân có thể thư giãn. Góc nhìn của tòa nhà khi về đêm.

