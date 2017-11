Chân dung á hậu phát ngôn thiếu suy nghĩ về bão gây bức xúc

Á hậu Hoàng My sinh năm 1988 tại Đồng Nai trong gia đình có bố kinh doanh nông sản và mẹ là giáo viên sau đó chuyển sang làm nội trợ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hoàng My từ Đồng Nai lên Sài Gòn sống cùng bác trong 2 năm. Ảnh: Giáo dục Việt Nam Sở hữu gương mặt xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ cùng vóc dáng gợi cảm, Hoàng My giành danh hiệu á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Thời điểm đoạt ngôi vị á hậu, cô đang là sinh viên ngành thiết kế đa truyền thông tại một trường đại học quốc tế ở TP HCM. Ảnh: Zing Hoàng My được đề cử là đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2011, tuy nhiên, vì lịch thi sau đó trùng với việc thi học kỳ nên Hoàng My từ chối tham gia. Người thay thế Hoàng My là Trương Tùng Lan. Ảnh: Tiền Phong Lỡ hẹn với cuộc thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2011, Hoàng My được cấp phép tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2011 diễn ra tại thành phố Sao Paulo, Brazil vào tháng 9/2011. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng Online Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2011, Hoàng My được công chúng đặt nhiều kỳ vọng giành thứ hạng cao. Tuy nhiên, trong đêm chung kết cuộc thi, người đẹp sinh năm 1988 trắng tay. Ảnh: Saostar Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2011, Hoàng My tiếp tục được đề cử thi nhan sắc quốc tế. Cô từng được cấp phép tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012 diễn ra tại Trung Quốc. Ảnh: Infonet Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012, Hoàng My trượt những giải phụ quan trọng khiến người hâm mộ thất vọng. Trong đêm chung kết, người đẹp gốc Đồng Nai cũng không lọt top 15 chung cuộc. Ảnh: Hà Nội Mới Liên tiếp tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế, Hoàng My nổi như cồn. Ngoài ra, tên tuổi á hậu 8x còn hot nhờ câu chuyện tình cảm giữa cô và Phillip Nguyễn - em chồng Tăng Thanh Hà. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Hoàng My và Phillip Nguyễn được cho là hẹn hò khoảng 2 năm trước khi bắt đầu vướng tin đồn tình cảm vào tháng 9/2012. Cả hai sau đó không thừa nhận chuyện tình cảm trước báo chí nhưng lại lặng lẽ sánh bước bên nhau trong các sự kiện. Ảnh: Infonet Hoàng My và Phillip vướng tin đồn chia tay khi người đẹp sang Mỹ học diễn xuất và làm phim vào năm 2013. Thời điểm đó, Hoàng My giữ im lặng. Mãi cho đến năm 2015, cô tiết lộ chia tay Phillip vì chọn sự nghiệp điện ảnh. Ảnh: Khám Phá Gần đây, Hoàng My cho biết thêm rằng cô từng chia sẻ với Phillip về dự định đi du học. Dù biết tình yêu sẽ khó có cái kết đẹp nhưng cả hai vẫn quyết định ở bên nhau và đều chuẩn bị sẵn tâm lý chuyện chia tay. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Sau khóa học điện ảnh tại Mỹ, Hoàng My theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu điện ảnh tại Israel vào cuối năm 2015. Cho đến nay, cô vẫn đang sống và làm việc tại Israel. Thỉnh thoảng, Hoàng My về nước tham gia sự kiện, thăm người thân, bạn bè. Ảnh: FBNV Gần đây, Hoàng My ngồi ghế giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Tuy nhiên, cô đang bị chỉ trích vì phát ngôn thiếu suy nghĩ, bão Damrey không bằng cơn bão dành cho đương kim hoa hậu. Ảnh: FBNV Giữa tâm bão chỉ trích, giám khảo Hoàng My xin lỗi về phát ngôn của mình. Cô thanh minh rằng cô không cập nhật thiệt hại cơn bão vì chuẩn bị cho chuyến bay về Israel đồng thời bày tỏ không bao giờ có ý so sánh về sự tang tóc mất mát của người dân với cơn bão một hoa hậu sẽ đón nhận. Ảnh: FBNV

