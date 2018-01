10 công ty nổi tiếng đặc biệt khuyến khích nhân viên ngủ trưa

Google



Ngoài những bể bơi kích cỡ Olympic, đồ ăn miễn phí, sân golf..., Google - một trong những nơi làm việc tốt nhất tại Mỹ - thậm chí còn trang bị cả buồng ngủ ngay tại nơi làm việc với chụp mắt làm bằng len cashmere cho nhân viên. Google sử dụng các buồng ngủ EnergyPod do MetroNap phát triển, ứng dụng công nghệ hiện đại với giường không trọng lực, hệ thống ánh sáng, âm nhạc được lập trình và chế độ rung nhẹ thư giãn để giúp các kỹ sư có giấc ngủ trưa hoàn hảo.

Pricewaterhousecoopers (PwC)

Năm 2017, Michaela Christian Gartmann - trưởng bộ phận nguồn nhân lực hãng kiểm toán nổi tiếng PwC - cho biết văn phòng tại Thuỵ Sỹ của công ty này có phòng ngủ trưa dành cho nhân viên. PwC thậm chí còn mời cả các chuyên gia tới nói chuyện với nhân viên về những thói quen ngủ tích cực và tiêu cực cũng như tầm quan trọng của giấc ngủ trưa.

3. Ben & Jerry's

Hãng kem nổi tiếng của Mỹ Ben & Jerry's cũng theo trào lưu với không gian ngủ thiết kế tinh tế cho nhân viên tại trụ sở ở South Burlington, Vermont. Một đại diện của Ben & Jerry's nói với trang Sleep.org: "Chúng tôi quan tâm tới chất lượng cuộc sống của nhân viên và cho họ không gian cũng như thời gian để ngủ là một trong những cách chăm sóc họ". Ngoài ra, văn phòng của công ty này còn thân thiện với thú cưng, có lớp yoga và huấn luyện viên thể hình cho nhân viên.

4. Cisco

Cũng giống như Google và nhiều hãng công nghệ khác, Cisco Systems đầu tư buồng ngủ EnergyPod có giá 13.000 USD/chiếc do MetroNap phát triển cho nhân viên của mình. Christopher Lindholst và Arshad Chowdhury - hai nhà thiết kế của EnergyPod - được gọi là "những chuyên gia tư vấn giấc ngủ". Rõ ràng con số 13.000 USD thấp hơn nhiều so với mức lương hàng năm của một chuyên gia tư vấn.

5. Potato

Các tập đoàn lớn và startup kỳ lân (được định giá trên 1 tỷ USD) của Thung lũng Silicon không phải là những công ty duy nhất chăm lo cho giấc ngủ để thúc đẩy hiệu quả làm việc của nhân viên. Công ty thiết kế web và ứng dụng Potato có trụ sở tại London (Anh) cũng đặc biệt quan tâm tới điều này. Với khách hàng ở khắp các múi giờ trên thế giới, nhân viên Potato thường phải làm việc trong mọi khung giờ, vì vậy một nơi chợp mắt giữa giờ vô cùng quan trọng với họ. Trưởng nhóm nội dung Declan Cashin của Potato nói với iNews: "Chợp mắt một lúc trong buồng ngủ này giúp nhân viên của chúng tôi làm việc hiệu quả hơn".

6. Zappos

Với hãng bán lẻ giày dép trực tuyến Zappos, việc trang bị một phòng ngủ cũng giống như mua bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên vậy. Một đại diện của Zappos từng chia sẻ với Sleep.org: "Trọng tâm cốt lõi của chúng tôi là mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhân viên. Chúng tôi nhận thức được tầm ảnh hưởng của giấc ngủ tới cảm giác hạnh phúc như thế nào". Văn phòng tại Las Vegas của Zappos trang bị những bốt ngủ với ghế da êm ái nhằm đem lại giấc ngủ chất lượng cho nhân viên.

7. Nike

Trụ sở của hãng thời trang thể thao Nike tại Beaverton, bang Oregon, có phòng tập gym rộng hơn 5.500 m2, trung tâm huấn luyện và phòng tập yoga. Ở đây còn có sân bóng đá và bể bơi kích thước Olympic. Không chỉ vậy, nhân viên Nike còn có thể vào các căn phòng yên tĩnh được trang bị sẵn để chợp mắt bất cứ lúc nào.

8. Uber

Văn phòng của startup gọi xe đình đám Uber tại Ấn Độ và Philippines trang bị chỗ ngủ giữa giờ nhằm thúc đẩy tối đa năng suất làm việc của nhân viên.

9. White & Case

Chia sẻ với Financial Times về các giấc ngủ nơi công sở, Francis Vasquez từ White & Case - một trong những hãng luật hàng đầu thế giới cho biết: "Theo quan điểm của chúng tôi, điều đó đồng nghĩa với việc trao cho nhân viên thứ họ muốn. Những nhân viên hạnh phúc sẽ làm việc tốt hơn, vì vậy chúng tôi muốn làm cho họ hạnh phúc hơn". Vasquez cho biết 300 nhân viên của White & Case sử dụng các buồng ngủ MetroNaps khoảng 5-8 lần mỗi ngày.

10. Thrive Global

Nói về giấc ngủ nơi công sở thì không thể bỏ qua Arianna Huffington - nhà sáng lập tờ Huffington Post, cũng là người điều hành startup công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ Thrive Global. Huffington đặc biệt say mê với việc chống lại cuộc khủng hoảng thiếu ngủ. Bà là tác giả của cuốn sách nổi tiếng "The Sleep Revolution" (Tạm dịch: Cuộc cách mạng giấc ngủ). Văn phòng của Thrive Glbal tại New York có một phòng thiền và ngủ dành riêng cho nhân viên với giường của hãng nội thất nổi tiếng Coco-Mat.