Điểm loạt ngân hàng lớn báo lãi “khủng” ngàn tỷ năm 2017

Ngân hàng Vietcombank vừa công bố lợi nhuận trước thuế đạt 11.018 tỷ, tăng 32,9% so với năm 2016, thực hiện 116% kế hoạch 2017. Ảnh: laisuatnganhang.vn. Đây là con số cao nhất trong ngành ngân hàng cho đến thời điểm này. Ảnh: vietnamnews.vn. Cổ phiếu của Vietcombank năm 2017 cũng ghi nhận mức cao kỷ lục, cho đến ngày 12/1 là trên 58.000 đồng, nâng vốn hóa thị trường lên trên 155 nghìn tỷ đồng, là ngân hàng có vốn hóa cao nhất ngành và nằm trong top đầu của toàn thị trường chứng khoán. Ảnh: vtv.vn. Kế đó, VietinBank cũng công bố mức lợi nhuận trước thuế 2017 vào khoảng hơn 9.000 tỷ đồng. Ảnh: VietinBank Theo kết quả kinh doanh năm 2017, ngân hàng BIDV đạt mức 24.032 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với 2016. Ảnh: vietnambankers.edu. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn ngân hàng đạt 8.800 tỷ đồng. Ảnh: vietnamnews.vn. Tiếp đó, ngân hàng TMCP Quân đội (MB) công bố lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 5.355 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch 124,5%, tăng 144,3% so với năm 2016. Ảnh: CAND. HDBank cũng cập nhật kết quả kinh doanh năm 2017, với lợi nhuận trước thuế đạt 2.420 tỷ đồng. Ảnh: vneconomy.vn. Còn TPBank đạt 1.205 tỷ đồng, đạt 155,6% so với kế hoạch năm và tăng trưởng 70,5% so với lợi nhuận năm trước. Ảnh: DĐDN. Theo ông Phạm Doãn Sơn, Phó chủ tịch Thường trực kiêm Tổng giám đốc LienVietPostBank, đến tháng 11/2017 ngân hàng đã vượt hơn 10% so với kế hoạch đề ra cho cả năm, với lãi trước thuế đạt hơn 1.700 tỷ đồng. Ảnh: U&Bank. Trong khi đó, lợi nhuận cả năm 2017 của OCB ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Ảnh: thuonggiaonline.vn. Theo báo cáo của HSC, luỹ kế 11 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 1.056 tỷ đồng, hoàn thành 141% kế hoạch cả năm. Ảnh: enternews.vn. Video "Ngân hàng nhà nước không cung ứng tiền mệnh giá thấp dịp Tết". Nguồn: VTV24.

Ngân hàng Vietcombank vừa công bố lợi nhuận trước thuế đạt 11.018 tỷ, tăng 32,9% so với năm 2016, thực hiện 116% kế hoạch 2017. Ảnh: laisuatnganhang.vn. Đây là con số cao nhất trong ngành ngân hàng cho đến thời điểm này. Ảnh: vietnamnews.vn. Cổ phiếu của Vietcombank năm 2017 cũng ghi nhận mức cao kỷ lục, cho đến ngày 12/1 là trên 58.000 đồng, nâng vốn hóa thị trường lên trên 155 nghìn tỷ đồng, là ngân hàng có vốn hóa cao nhất ngành và nằm trong top đầu của toàn thị trường chứng khoán. Ảnh: vtv.vn. Kế đó, VietinBank cũng công bố mức lợi nhuận trước thuế 2017 vào khoảng hơn 9.000 tỷ đồng. Ảnh: VietinBank Theo kết quả kinh doanh năm 2017, ngân hàng BIDV đạt mức 24.032 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với 2016. Ảnh: vietnambankers.edu. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn ngân hàng đạt 8.800 tỷ đồng. Ảnh: vietnamnews.vn. Tiếp đó, ngân hàng TMCP Quân đội (MB) công bố lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 5.355 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch 124,5%, tăng 144,3% so với năm 2016. Ảnh: CAND. HDBank cũng cập nhật kết quả kinh doanh năm 2017, với lợi nhuận trước thuế đạt 2.420 tỷ đồng. Ảnh: vneconomy.vn. Còn TPBank đạt 1.205 tỷ đồng, đạt 155,6% so với kế hoạch năm và tăng trưởng 70,5% so với lợi nhuận năm trước. Ảnh: DĐDN. Theo ông Phạm Doãn Sơn, Phó chủ tịch Thường trực kiêm Tổng giám đốc LienVietPostBank, đến tháng 11/2017 ngân hàng đã vượt hơn 10% so với kế hoạch đề ra cho cả năm, với lãi trước thuế đạt hơn 1.700 tỷ đồng. Ảnh: U&Bank. Trong khi đó, lợi nhuận cả năm 2017 của OCB ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Ảnh: thuonggiaonline.vn. Theo báo cáo của HSC, luỹ kế 11 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 1.056 tỷ đồng, hoàn thành 141% kế hoạch cả năm. Ảnh: enternews.vn. Video "Ngân hàng nhà nước không cung ứng tiền mệnh giá thấp dịp Tết". Nguồn: VTV24.