Cách đặt tên con có một không hai của bố mẹ ông Trầm Bê

Trầm Bê sinh ngày 10/9/1959, là dân tộc Hoa, ông sinh ra tại Trà Vinh, ít ai nghĩ rằng một đại gia như Trầm Bê có trình độ học vấn 6/12.

Đại gia Trầm Bê khởi nghiệp trong lĩnh vực chế biến lâm sản, và sớm trở thành "ông trùm" ngành ngân hàng khi thao túng hoạt động tại SouthernBank rồi tiếp đến là Sacombank.

Ông Trầm Bê.

Sự nghiệp của ông Trầm Bê khiến nhiều người đáng nể, bởi ông biết đi tắt đón đầu các xu hướng kinh doanh mới và tận dụng tối đa các ưu đãi của chính phủ đối với doanh nghiệp.

Ông Trầm Bê dù nắm trong tay cả ngàn tỷ đồng, nhưng vị đại gia này ít khi xuất hiện trên báo chí. Tên ông chỉ nổi lên sau khi con trai bị bắt cóc và đòi tiền chuộc 10 triệu USD, vụ mất trộm sừng tê giác tại tư gia.

Thông tin về gia đình, anh em của đại gia Trầm Bê ít người hay biết. Có chăng là thông tin ông Trầm Bê sinh ra trong một gia đình đông anh em. Trong đó tham gia vào công ty do Trầm Bê đầu tư có ông Trầm Xê (Trầm Sê) anh trai ông Trầm Bê - đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Bệnh viện Triều An.

Được biết, Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An (Bệnh viện Triều An) tiền thân là Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An, có trụ sở đặt tại TP.HCM. Bệnh viện chính thức hoạt động từ tháng 7/2001, mang đậm dấu ấn của nhà đại gia Trầm Bê khi đó ông giữ chức Chủ tịch HĐQT và ái nữ của ông là Trầm Thuyết Kiều cũng có chân trong HĐQT từ những ngày đầu tiên.

Những người con của đại gia Trầm Bê. Ảnh:internet.

Huynh đệ Trầm gia còn có ông Trầm Đê cùng 3 người em nữa nhưng những người này không góp mặt trong danh sách lãnh đạo các công ty của gia đình. Đây cũng là một trong những lý do, những thông tin về anh em với ông Trầm Bê ít được xuất hiện.

Trầm Bê có vợ là bà Viên Đông Anh cũng là người Việt gốc Hoa. Hai ông bà có ba người con là Trầm Trọng Ngân, Trầm Thuyết Kiều và Trầm Khải Hòa. Họ hiện đang nắm giữ những vị trí quan trọng trong các công ty mà ông đã tham gia đầu tư.

Trầm Trọng Ngân, con trai trưởng Trầm Bê, Tổng Giám đốc của Công ty Sơn Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank. Khối lượng cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã HoSE: STB) mà Trầm Trọng Ngân nắm giữ là 40 triệu đơn vị, chiếm 4,11% vốn điều lệ của STB. Năm 2005 Trầm Trọng Ngân từng bị băng nhóm Bình "kiểm" bắt cóc đòi tiền chuộc 10 triệu USD. Ra tòa Bình kiểm trả lời vì biết rõ ông Bê rất giàu nên tổ chức vụ bắt cóc đòi tiền chuộc nhiều nhất Việt Nam từ xưa đến nay.

Trầm Thuyết Kiều (sinh 1983) hiện nắm gần 10% cổ phần và là Phó Tổng giám đốc Khối khách hàng tổ chức Ngân hàng Phương Nam. Trầm Thuyết Kiều cũng là Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Phương Nam (NJC).

Trầm Khải Hòa (sinh 1988) là con trai út của Trầm Bê, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán Phương Nam, thành viên Hội đồng Quản trị Sacombank (từ tháng 5 năm 2012). Ngày 20/9/2012, Ủy ban chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với Trầm Khải Hòa và Công ty chứng khoán Phương Nam vì đã mua 540 000 cổ phiếu của Sacombank từ ngày 15/6 đến 22/6 /2012 mà không báo cáo theo quy định.