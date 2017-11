Với 1kg măng làm được 3 món ngon, bổ, không độc

1. Giò heo hầm măng tươi. Nguyên liệu: Giò heo, măng tươi, hành lá, hành tím, tiêu, chanh ớt, gia vị: Nước mắm, muối, bột ngọt, bột canh, dầu ăn, giấm. Giò heo làm sạch, trần qua nước sôi 2 - 3 phút rồi rửa lại sạch bằng nước lạnh. Ảnh: Nau.vn. Măng tươi lột vỏ, rửa sạch, ngâm nước muối loãng khoảng 1 tiếng, sau đó đun sôi khoảng 3 - 5 phút, xong đổ ra rửa lại bằng nước lạnh, để ráo nước. Chặt giò heo vừa miếng, ướp nước mắm, tiêu 30 phút. Ảnh: nhavuontaigia.com. Phi thơm hành, rồi cho măng vào cho thấm gia vị vài phút rồi đổ chân giò vào nồi, đun sôi, hầm nửa tiếng cho chân giò chín mềm, nêm nếm gia vị vừa ăn. Tắt bếp cho hành lá trộn đều, có thể rắc thêm 1 ít tiêu lên bề mặt. Ảnh: nhahangamthuc.info. 2. Cá chẽm cuộn măng. Nguyên liệu: Cá chẽm, măng tươi, cải bó xôi, sả, gừng, cà chua, dầu mè, dầu ăn, dầu hào, xì dầu, đường, bột ngọt, ớt bột, tiêu, hành lá, rượu trắng. Măng cắt sợi, luộc măng hai lần, mỗi lần để măng sôi khoảng 5 phút rồi rửa sạch lại bằng nước lạnh. Ảnh: Cooky.vn. Phần cải thìa non nấu sôi khoảng 500 ml nước. Khi nước sôi, cho một muỗng canh dầu ăn vào, nhanh tay trụng phần cải thìa non. Ngâm ngay cải thìa vào nước đá lạnh để giữ màu và độ giòn. Phi thơm tỏi, cho dầu hào và cải thìa vào, xào khoảng 30 giây. Ảnh: Ucancook.vn. Chiên sả vàng, có độ giòn. Nhúng hành lá với nước sôi rồi bỏ ngay vào nước đá lạnh. Cắt phi lê cá, khử mùi bằng rượu trắng. Trải rộng miếng cá chẽm vừa cắt. Đặt một miếng măng, một cọng cải thìa vào giữa miếng cá, cuộn lại. Dùng hành lá cột miếng cá lại. Làm lần lượt đến hết. Ảnh: congthucmonngon.com. Đặt đầu và xương cá chẽm vào đĩa lớn, xếp các cuộn cá xung quanh. Rưới dầu mè lên. Hấp cách thủy với gừng tươi và sả cây 30 phút. Làm nước chấm cá với xì dầu, đường, bột ngọt, ớt trái. Sau khi cá chín, xếp lên trên đĩa cải thìa sốt dầu hào, rải sả chiên giòn lên trên các cuộn cá. Cho cà chua bi vào miệng hay xung quanh cá. Ảnh: zing.news.vn. 3. Măng tươi xào thịt bò. Nguyên liệu: Măng tươi, tỏi, thăn bò, gừng, hành khô, hành lá, mùi tàu, đường, dầu hào, gia vị, dầu ăn. Với măng tươi xào thịt bò, thịt bò thái mỏng, ướp gia vị. Ảnh: 1001chimruoi.blogspot.com. Măng tước dọc, rửa vài lần dưới nước lạnh. Bóp nhẹ cho măng ra bớt nước. Rồi các bạn luộc qua măng với nước sôi. Rửa lại măng với nước lạnh. Đổ ra rổ để măng ráo nước. Ảnh: 7monngonmoingay.net. Đun nóng dầu, phi hành tỏi rồi cho thịt bò vào xào với lửa to rồi trút ra dĩa. Đun nóng dầu ăn rồi phi thơm hành khô. Để ngon măng, bật lửa to, cho măng cùng nước xào thịt bò vào xào. Trút thịt bò vào xào cùng cho thịt bò chín tới, nêm gia vị. Ảnh: cookpad.com. Các bà nội trợ đừng quá lo lắng vì độc chất trong măng sẽ bay hơi dễ dàng khi được nấu sôi. Để loại bỏ những độc tố có trong măng, sau khi xắt lát mỏng nên đem luộc qua với nước sôi trong khoảng 10 phút. Trong quá trình luộc không nên đậy nắp nồi, để các độc chất trong măng theo hơi nước sôi bay ra ngoài. Sau đó, vớt măng ra và rửa lại dưới vòi nước lạnh.

1. Giò heo hầm măng tươi. Nguyên liệu: Giò heo, măng tươi, hành lá, hành tím, tiêu, chanh ớt, gia vị: Nước mắm, muối, bột ngọt, bột canh, dầu ăn, giấm. Giò heo làm sạch, trần qua nước sôi 2 - 3 phút rồi rửa lại sạch bằng nước lạnh. Ảnh: Nau.vn. Măng tươi lột vỏ, rửa sạch, ngâm nước muối loãng khoảng 1 tiếng, sau đó đun sôi khoảng 3 - 5 phút, xong đổ ra rửa lại bằng nước lạnh, để ráo nước. Chặt giò heo vừa miếng, ướp nước mắm, tiêu 30 phút. Ảnh: nhavuontaigia.com. Phi thơm hành, rồi cho măng vào cho thấm gia vị vài phút rồi đổ chân giò vào nồi, đun sôi, hầm nửa tiếng cho chân giò chín mềm, nêm nếm gia vị vừa ăn. Tắt bếp cho hành lá trộn đều, có thể rắc thêm 1 ít tiêu lên bề mặt. Ảnh: nhahangamthuc.info. 2. Cá chẽm cuộn măng. Nguyên liệu: Cá chẽm, măng tươi, cải bó xôi, sả, gừng, cà chua, dầu mè, dầu ăn, dầu hào, xì dầu, đường, bột ngọt, ớt bột, tiêu, hành lá, rượu trắng. Măng cắt sợi, luộc măng hai lần, mỗi lần để măng sôi khoảng 5 phút rồi rửa sạch lại bằng nước lạnh. Ảnh: Cooky.vn. Phần cải thìa non nấu sôi khoảng 500 ml nước. Khi nước sôi, cho một muỗng canh dầu ăn vào, nhanh tay trụng phần cải thìa non. Ngâm ngay cải thìa vào nước đá lạnh để giữ màu và độ giòn. Phi thơm tỏi, cho dầu hào và cải thìa vào, xào khoảng 30 giây. Ảnh: Ucancook.vn. Chiên sả vàng, có độ giòn. Nhúng hành lá với nước sôi rồi bỏ ngay vào nước đá lạnh. Cắt phi lê cá, khử mùi bằng rượu trắng. Trải rộng miếng cá chẽm vừa cắt. Đặt một miếng măng, một cọng cải thìa vào giữa miếng cá, cuộn lại. Dùng hành lá cột miếng cá lại. Làm lần lượt đến hết. Ảnh: congthucmonngon.com. Đặt đầu và xương cá chẽm vào đĩa lớn, xếp các cuộn cá xung quanh. Rưới dầu mè lên. Hấp cách thủy với gừng tươi và sả cây 30 phút. Làm nước chấm cá với xì dầu, đường, bột ngọt, ớt trái. Sau khi cá chín, xếp lên trên đĩa cải thìa sốt dầu hào, rải sả chiên giòn lên trên các cuộn cá. Cho cà chua bi vào miệng hay xung quanh cá. Ảnh: zing.news.vn. 3. Măng tươi xào thịt bò. Nguyên liệu: Măng tươi, tỏi, thăn bò, gừng, hành khô, hành lá, mùi tàu, đường, dầu hào, gia vị, dầu ăn. Với măng tươi xào thịt bò, thịt bò thái mỏng, ướp gia vị. Ảnh: 1001chimruoi.blogspot.com. Măng tước dọc, rửa vài lần dưới nước lạnh. Bóp nhẹ cho măng ra bớt nước. Rồi các bạn luộc qua măng với nước sôi. Rửa lại măng với nước lạnh. Đổ ra rổ để măng ráo nước. Ảnh: 7monngonmoingay.net. Đun nóng dầu, phi hành tỏi rồi cho thịt bò vào xào với lửa to rồi trút ra dĩa. Đun nóng dầu ăn rồi phi thơm hành khô. Để ngon măng, bật lửa to, cho măng cùng nước xào thịt bò vào xào. Trút thịt bò vào xào cùng cho thịt bò chín tới, nêm gia vị. Ảnh: cookpad.com. Các bà nội trợ đừng quá lo lắng vì độc chất trong măng sẽ bay hơi dễ dàng khi được nấu sôi. Để loại bỏ những độc tố có trong măng, sau khi xắt lát mỏng nên đem luộc qua với nước sôi trong khoảng 10 phút. Trong quá trình luộc không nên đậy nắp nồi, để các độc chất trong măng theo hơi nước sôi bay ra ngoài. Sau đó, vớt măng ra và rửa lại dưới vòi nước lạnh.