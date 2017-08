Vitamin C có thể giúp làm ngừng sự tiến triển của ung thư máu

Benjamin Neel, giáo sư tại Đại học New York, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng trước triển vọng rằng vitamin C liều cao có thể trở thành một phương pháp điều trị an toàn cho các bệnh về máu gây ra bởi các tế bào gốc bạch cầu thiếu hụt TET2, chủ yếu trong sự kết hợp với các liệu pháp đích khác.

Vitamin C từ lâu đã liên quan tới tăng cường miễn dịch và chống lại các bệnh nhiễm trùng, xâm nhập của vi khuẩn và vi-rút. Thường xuyên tiêu thụ vitamin C cũng liên quan tới kiểm soát tốt hơn các bệnh đe dọa tính mạng như ung thư.

Dưới đây là những lý do hàng đầu khiến bạn phải bổ sung vitamin C.- Vitamin C chứa nhiều các chất chống oxy hoá và các chất polyphenol hoạt động như các chất tự nhiên giúp tăng cường sức khoẻ và chống lại các gốc tự do gây hại cho tế bào.

- Vitamin C rất tuyệt vời đối với sức khỏe tóc và da. Vitamin C giúp sản xuất collagen làm giảm lão hóa da và các dấu hiệu liên quan như nếp nhăn.

- Hấp thu vitamin C thường xuyên có thể ngăn ngừa nguy cơ cao huyết áp, ho và cảm cúm. Nó cũng có thể giúp điều chỉnh các hocmon căng thẳng.

- Vitamin C cũng có thể giúp tăng cường trao đổi chất và tạo điều kiện kiểm soát/giảm cân bằng cách chuyển hóa các chất béo tích trữ.

- Một số loại thực phẩm giàu vitamin C như kiwi, trái cây họ cam quýt, rau xanh, ớt vàng, đu đủ, dâu tây, cà chua và ổi.