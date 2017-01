Trẻ ăn loại quả này, thông minh như thần đồng

Dưa hấu. Có màu sắc bắt mắt và vị ngọt dịu rất dễ ăn vì thế mẹ hãy bổ sung cho con ít nhất 1 miếng dưa hấu mỗi ngày. Dưa hấu được xem là loại quả tốt cho não và giúp trẻ có đôi mắt sáng khỏe bởi nó có chứa vitamin A và C, beta carotene và lycopene có khả năng trung hòa gốc tự do – mầm mống của căn bệnh ung thư. Ảnh: Báo Phụ Nữ. Cam. Là loại quả được nhắc đến nhiều nhất khi cần bổ sung vitamin C. Mỗi quả cam 100g có chứa đến 50g vitamin C, giúp tăng cường đề kháng và hấp thu sắt tốt, từ đó hỗ trợ đắc lực cho những hoạt động hàng ngày của bé. Mẹ nên nhớ cho con ăn cam buổi sáng bởi đây là thời điểm tuyệt vời để bé hấp thu tốt nhất các canxi và vitamin có trong cam. Ảnh: Caolonthongminh. Bơ. Nổi tiếng là loại quả vua, có thể chữa được nhiều bệnh và chứa nhiều dinh dưỡng như vitamin A, C, E giúp bảo vệ các mô mỡ ở não. Bơ có chứa nhiều chất béo nhưng là chất béo không bão hòa khiến trí não trẻ phát triển mạnh khỏe hơn. Ảnh: Suckhoe. Xoài. Là loại trái cây có chứa chất choline, hỗ trợ triệt để phát triển trí não trẻ em. Ngoài ra, xoài còn có hàm lượng beta carotene dồi dào, có thể đáp ứng 60% lượng beta carotene trong cơ thể bé, quan trọng cho hệ thống miễn dịch và giúp đôi mắt bé khỏe mạnh. Ảnh: Marrybaby. Kiwi. Ít bố mẹ biết, loại quả này có lượng vitamin C gấp 2 lần cam, đủ cung cấp lượng vitamin C cho một ngày hoạt động của cơ thể. Vitamin C là chất quan trọng trong việc hấp thụ sắt từ thức ăn. Nếu thiếu vitamin C thì cơ thể của chúng ta khó mà hấp thu được hết sắt từ thức ăn mang vào. Ảnh: Hoaquathanhha. Chuối. Chứa nguồn carbonhydrat dồi dào, hơn nữa nó còn cung cấp vitamin C, vitamin B6, Magie, Kali cần thiết việc truyền tải các xung thần kinh và chuyển hóa các acid amin, tốt cho hệ thần kinh của trẻ. Vì vậy, bạn nên thường xuyên bỏ vào túi bé một quả chuối thay vì bim bim hay snack nhé. Ảnh: Xahoi. Quả óc chó. Là loại quả có giá tiền khá đắt nhưng lại mang nhiều lợi ích vượt trội cho não bộ của trẻ. Nó chứa hàm lượng axit béo Omega-3 lớn hơn 3 lần trong cá hồi, giúp thúc đẩy sự phát triển trí não trẻ nhỏ. Loại quả này lại có đặc tính chống táo bón, rất có lợi cho hệ tiêu hóa. Nếu bé ăn dặm nên bỏ vài quả óc chó vào cháo xay, với những bé lớn hơn, mỗi ngày mẹ hãy cho con ăn một chén nhỏ. Ảnh: Hatoccho. Na. Loại quả này có chứa nhiều acid béo omega 6 – chất tham gia vào sự hoàn thiện cấu trúc của não bộ và thần kinh giúp bé nhanh nhẹn và thông minh hơn. Đây còn là loại trái cây giàu protein dễ hấp thu, phù hợp với hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ. Chỉ với 100g na, đã nạp được 5,7% lượng protein cần thiết cho một ngày của bé. Ảnh: Suckhoedoisong. Táo. Chứa hàm lượng vitamin A và vitamin C rất cao, hỗ trợ hết cỡ các hoạt động của não bộ và mắt. Bên cạnh đó, chất boron trong quả này giúp tăng cường sự phát triển các cơ xương. Về răng miệng, táo còn giúp sát khuẩn bởi các chất xơ của nó đóng vai trò như một chiếc bàn chải răng mềm mại. Vì thế các mẹ hãy cho con ăn 1 quả táo mỗi ngày. Ảnh: yeutretho. Hồng xiêm. Có vị thơm ngon và ngọt khiến nhiều bé rất ưa thích. Loại quả nâu này chứa nhiều sắt, vitamin A thực vật và canxi, không chỉ hỗ trợ phát triển chiều cao mà còn tác dụng phát triển trí não trẻ. Nếu bổ sung 2 quả hồng xiêm vào chế độ ăn vặt hàng ngày sẽ tương đương với 100g với 29% chất sắt, 5% canxi cần thiết cho mọi hoạt động. Ảnh: Báo Phụ nữ.

