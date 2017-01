Thu hồi nhiều siro trẻ em không an toàn của Dược phẩm Đại Y

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi nhiều loại siro trẻ em không đảm bảo điều kiện ATTP của Dược phẩm Đại Y: Siro Philatop, Siro bổ phế, Siro Cao ích mẫu...

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) mới đây đã thông báo thu hồi đồng thời tạm dừng sản xuất và lưu thông 21 lô TPCN của Công ty CP Dược phẩm Đại Y do vi phạm quy định ghi nhãn hiệu và không đảm bảo điều kiện ATTP. Trong số các sản phẩm bị thu hồi, đáng lưu ý là có nhiều loại siro trẻ em không an toàn của Dược phẩm Đại Y.

Công văn thu hồi TPCN của Dược phẩm Đại Y. Ảnh: Công Lý Theo đó, Cục ATTP (Bộ Y tế) đã ra Thông báo 7727/TB-ATTP gửi đến Sở Y tế tỉnh Nam Định, nội dung về việc tạm dừng sản xuất các thực phẩm chức năng tại Công ty CP Dược phẩm Đại Y (địa chỉ tại tổ 31 – Phường Thịnh Liệt – Quận Hoàng Mai – Hà Nội) do không đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Sản phẩm siro ho của Dược phẩm Đại Y bị thu hồi. Ảnh: VTC

Số sản phẩm bị yêu cầu tạm dừng lưu thông kể từ ngày 2/12/2016 gồm 21 lô sản phẩm chức năng do Công ty Đại Y công bố vì vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa.

Trong số những sản phẩm bị dừng lưu thông, thu hồi có rất nhiều sản phẩm đã rất quen thuộc và được đông đảo người dân sử dụng như: Thực phẩm chức năng Siro Philatop; Siro Bổ phế ; Siro Cao ích mẫu; Viên ngậm Streptalisin; Siro bé ho; Viên nén Kim Tiền Thảo; thực phẩm chức năng Oresol…

Cụ thể, các lô thực phẩm chức năng bị tạm ngừng lưu thông bao gồm:

1. Thực phẩm chức năng Siro Philatop

2. Thực phẩm chức năng Viên nén Vitamin B1

3. Thực phẩm chức năng Vitamin B6

4. Thực phẩm chức năng Siro Bổ phế

5. Thực phẩm chức năng Siro Cao ích mẫu

6. Thực phẩm chức năng Vitamin C

7. Thực phẩm chức năng Calci B12

8. Thực phẩm chức năng Viên ngậm Streptalisin

9. Thực phẩm chức năng Siro Lợi nhiệt khang

10. Thực phẩm chức năng Siro bé ho

11. Thực phẩm chức năng viên ngậm C

12. Thực phẩm chức năng: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitamin B2

13. Thực phẩm chức năng Vista – B (viên nén bao phim)

14. Thực phẩm chức năng Oresol

15. Thực phẩm chức năng Cốm bổ Calci Goldkid

16. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên nén Kim Tiền Thảo

17. Thực phẩm chức năng Siro mát gan

18. Thực phẩm chức năng: thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Sen Vông Đy

19. Thực phẩm chức năng: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Vitamin PP

20. Thực phẩm chức năng: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Xuyên hương Đại Y

21. Thực phẩm chức năng: Viên nén bao phim Magnesi B6

Bộ Y tế yêu cầu công ty Đại Y phải có trách nhiệm báo cáo số lượng hàng hóa đã sản xuất và phân phối, đồng thời phải thu hồi cho Cục ATTP. Những sản phẩm này chỉ tiếp tục được lưu hành khi có sự cho phép của Cục.