Thiếu nữ mắc chứng bệnh kỳ quái cứ ăn vào là nôn

Một thiếu nữ 16 tuổi có thể sẽ không bao giờ ăn uống được gì nữa sau khi được chẩn đoán bị mắc một chứng bệnh lạ khiến dạ dày bị liệt. Từ tháng 1/2016 đến nay, Lily Tock hiện sống tại Brough (Anh) đã không ăn gì vì bị liệt dạ dày nhẹ. Căn bệnh này đã khiến cô gái trẻ thường xuyên bị chóng mặt, buồn nôn và đau bụng trong suốt 2 năm qua. Cô buộc phải đặt một ống thông ở tim và ruột non để ăn các chất béo cần thiết và các vitamin mà cơ thể không hấp thu được. Nếu ngày nào quyết định ăn uống bình thường thì cô phải mất vài ngày nôn mửa, thậm chí bị tắc đường tiêu hóa đe dọa đến tính mạng. Căn bệnh khiến cô cứ đến bữa ăn là tìm cách lảng tránh vì quá thèm. Khởi nguồn của căn bệnh là do Lily bị sinh non 11 tuần và phải ăn bằng ống thông rồi bị hen suyễn. Phải sau rất nhiều xét nghiệm thì đến năm 2 tuổi Lily mới được chẩn đoán là bị liệt dạ dày. Nhưng các triệu chứng bệnh tái phát cho đến tận tuổi dậy thì. Ngoài liệt dạ dày thì Lily còn bị liệt ruột và hội chứng nhịp nhanh tư thế khiến thức ăn không thể đi qua ruột non. Mỗi khi thay đổi tư thế là các cơ quan quan trọng không thích ứng khiến nhịp tim tăng nhanh đến mức nguy hiểm. Thiếu nữ này buộc phải uống morphine mỗi ngày để giảm đau. Lily hy vọng có máy trợ dạ dày để cô có thể ăn uống trở lại. Kể từ khi phải dính liền với ống thông 18/24 giờ mỗi ngày, cô không thể đi ăn ngoài cũng như gặp bạn bè.

