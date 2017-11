Tắm trắng toàn thân, xóa thâm nám với thực phẩm cực rẻ

Nước ép cà chua: Mỗi ngày chăm chỉ uống một cốc nước ép cà chua hoặc thường xuyên ăn cà chua sống sẽ có tác dụng trị nám và các mảng đốm tối màu trên da. Ảnh: juimg. Do cà chua chứa làm lượng vitamin C rất cao sẽ giúp ức chế tyrosinase là một trong những enzyme có tác dụng tổng hợp ra melanin tạo sắc tố da, làm mờ vết thâm nám trên da hiệu quả, an toàn. Ảnh: sznews. Cháo dưa chuột: Nguyên liệu: 100g gạo rẻ, 300g dưa chuột non, gừng tươi vài lát, muối vừa đủ. Cách làm: Dưa chuột rửa sạch, gọt vỏ, bỏ ruột bào mỏng. Gừng thái lát mỏng, gạo vo sạch. Ảnh: bainianwuyue. Cho gạo và gừng vào nồi nấu như cháo thông thường. Khi cháo mềm tiếp tục cho dưa chuột đã sơ chế vào nếu chín mềm, thêm muối vừa ăn là được. Cháo này cần ăn nóng, ngày ăn đều đặn hai lần sẽ giúp làm mướt da, giảm béo, giảm thâm nám. Ảnh: jbaobao Khoa học hiện đại đã chứng minh, dưa chuột giàu kali, carotene, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, carbohydrate, protein, phốt pho, sắt và các chất dinh dưỡng khác. Thường xuyên ăn cháo dưa chuột sẽ có tác dụng làm trắng da rõ rệt. Ảnh: pcbaby. Nước chanh đường phèn: Chanh nhiều vitamin C, 100 g nước cốt chanh có đến thể chứa đến 50 mg vitamin C. Ngoài ra, nước cốt chanh còn chứa canxi, phốt pho, sắt và vitamin B. Ảnh: nanrenwo. Uống nước chanh pha với đường phèn thường xuyên không chỉ giúp làm da trắng, ngăn ngừa lão hóa da, mạch máu, loại bỏ các sắc tố đậm màu trên khuôn mặt, mà còn có vai trò phòng ngừa và điều trị xơ vữa động mạch. Ảnh: huitu. Canh mộc nhĩ đen táo đỏ: Nguyên liệu: 30g mộc nhĩ đen, 20 quả táo đỏ. Cách làm: Táo đen rửa sạch, bỏ hạt, mộc nhĩ ngâm nước lạnh cho nở đều, rửa sạch. Tất cả nguyên liệu cho vào nồi nấu khoảng nửa tiếng. Ảnh: douguo. Táo đỏ có tác dụng bổ máu, hòa trung, ích khí, kiện tỳ, nhuận da. Mộc nhĩ đen có thể giúp mịn da, phòng ngừa sự lão hóa của da. Mỗi ngày hai bữa sáng tối ăn món canh này có tác dụng dưỡng da rất tốt. Ảnh: douguo. Ngoài ra, dùng dùng nước rau bí xanh rửa mặt tắm cũng giúp nhuận da, trừ nám. Ảnh: jfdaily.

