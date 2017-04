Tác hại khôn lường tới sức khỏe nếu dùng sai siêu thực phẩm

Kombucha là một loại trà đen lên men được cho là có lợi cho sức khỏe đối với bất kỳ ai. Một số đã được khoa học kiểm chứng, một số vẫn đang chờ nghiên cứu thêm. Nhưng thật không may là loại trà này cũng vẫn có thể gây hại cho sức khỏe. Trà kombucha có tính axit, cụ thể là axit lactic. Hai vụ ngất xỉu phải nhập viện được CDC ghi nhận đều là những người có lượng axit lactic cao trong máu vì đã uống trà kombucha nhiều tháng liền. Trà kombucha thường được pha ở nhà và không phải ai cũng biết mình đang làm gì nên chất lượng của thành phẩm hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy đã có một số vụ ngộ độc chì do axit trong trà ảnh hưởng đến chai lọ đựng trà. Vì có nhiều nguy cơ tiềm ẩn nên phụ nữ có thai, người đang bị bệnh hoàn toàn không nên uống loại trà này. Một số loại rau thuộc họ cải như cải bruxen, bông cải xanh, cải xoăn đã được mệnh danh là siêu thực phẩm. Nếu bạn đang bị thiếu i-ốt thì hoàn toàn không nên uống sinh tố cải xoăn vào buổi sáng. Tuyến giáp dùng i-ốt để sản xuất các hormone cần thiết nhưng các loại rau họ cải có chứa goitrogen có thể ảnh hưởng đến quá trình này dẫn đến giảm hoạt động của tuyến giáp hoặc bướu cổ, thậm chí còn gây ung thư tuyến giáp. Hạt chia cũng là một trong những thực phẩm bị thổi phồng tác dụng. Hạt chia được coi là siêu thực phẩm vì chứa nhiều omega-3 hơn cá hồi. Điều này không sai. Nhưng Omega-3 có 3 dạng, DHA, EPA và ALA. DHA và EPA có trong dầu cá và rất cần thiết đối với sức khỏe. Tuy nhiên, ALA – loại omega-3 có trong hạt chia không thực sự cần vì cơ thể có thể chuyển ALA thành DHA và EPA nhưng lại chuyển hóa không tốt lắm. Vì vậy lượng omega-3 thu được ít hơn so với khi ăn cá hồi. Đặc điểm trên không gây chết người gì. Điều nguy hiểm là hạt chia có thể hấp thu một lượng nước gấp 27 lần trọng lượng của nó nên nếu nuốt khan thì có thể bị tắc thở. Điều này có vẻ khó xảy ra nhưng thực sự là đã có nạn nhân từng đi cấp cứu vì nuốt hạt chia. Khi thời tiết lạnh, cho một ít quế vào thức ăn sẽ tạo cảm giác ngon miệng và dễ chịu. Nhưng nếu là người ăn uống thông minh, bạn sẽ không làm điều này mà sẽ uống thuốc có chứa quế. Mặc dù được cho là có thể chữa bệnh tiểu đường, tốt cho tim mạch, giảm nguy cơ ung thư… nhưng trong quế có chứa coumarin – một chất độc và gây hại gan nếu sử dụng liều cao. Mặc dù có danh tiếng là có lợi cho sức khỏe nhưng trà xanh chứa nhiều caffein ngang với cà phê. Khi kết hợp với một số thành phần khác, đồ uống này có thể gây mất ngủ, run chân tay, tim đập nhanh, huyết áp cao, đau đầu. Dưa hấu là loại quả giải nhiệt mùa hè nhưng trong mỗi lát dưa hấu có chứa 18-16mg lycopene. Nhưng khi ăn quá nhiều lycopene sẽ gây khó chịu ở đường ruột. Dưa hấu cũng chứa nhiều kali nhưng đối với những người bị tăng kali huyết hay bị bệnh thận thì 560mg kali trong một miếng dưa hấu cũng đủ để gây ngừng tim. Cá hồi chứa rất nhiều omega-3 những cũng chứa thủy ngân. Lượng thủy ngân trong cá hồi tùy thuộc vào vị trí sinh sống, giống cá nuôi hay tự nhiên. Tuy lượng thủy ngân không nhiều nhưng cá hồi là thực phẩm không nên ăn hàng ngày. Đây là thực phẩm mà phụ nữ và trẻ em không nên ăn nhiều vì trẻ em rất dễ bị ảnh hưởng đến thần kinh. Không thể phủ nhận việt quất ngon và giàu dinh dưỡng. Nhưng loại quả màu tím này được cho là có chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ. Tuy nhiên ăn quá nhiều chất xơ sẽ khiến bạn bị chuột rút, ngoài ra còn bị đầy bụng. Nguy hiểm của quả việt quất là đối với những người nhạy cảm với salicylate. Quả việt quất chứa nhiều salicylate – nguyên liệu chủ yếu dùng để sản xuất aspirin. Đối với những người nhạy cảm, ăn nhiều việt quất sẽ gây một số tác dụng phụ như nổi mẩn, sưng phù, thậm chí sốc phản vệ, ảnh hưởng đến tính mạng. (Nguồn ảnh: Mashed)

