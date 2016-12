Sốc phản vệ khi gây mê phẫu thuật dễ gây tử vong

Mới đây có 2 bệnh nhân tử vong đột ngột cùng một ngày do sốc phản vệ khi gây mê để phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức. Theo các chuyên gia bên cạnh tử vong thì có nhiều biến chứng phản ứng phụ khi gây mê bạn có nguy cơ gặp phải. Mỗi phương pháp gây mê đều có những nguy cơ tác dụng phụ hoặc biến chứng của nó. Một số biến chứng khi gây mê chỉ là tạm thời, trong khi một số khác có thể để lại những di chứng lâu dài. Một số người có thể sốc phản vệ và nguy hiểm tới tính mạng. Tác dụng phụ và biến chứng thường gặp nhẹ nhất khi gây mê là buồn nôn hoặc nôn, nhức đầu, đau hoặc bầm ở vị trí tiêm chích, khô hoặc lở môi hoặc họng, nhìn mờ, nhìn đôi hoặc chóng mặt, tiểu khó. Ngoài ra người bệnh có thể bị biến chứng đau nhức cơ, yếu mệt, phản ứng dị ứng nhẹ, sẩn ngứa, thương thần kinh tạm thời. Ngoài ra một số tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp khi gây mê đó là tổn thương răng, tổn thương thanh quản và dây thanh, có thể gây khàn tiếng tạm thời, một số bệnh nhân có phản ứng dị ứng và hen suyễn. Một vài người khác xuất hiện cơn co giật động kinh, hoặc nhiễm trùng hô hấp, tổn thương thần kinh vĩnh viễn do kim đâm khi tiêm hoặc do đè ép lên thần kinh trong khi phẫu thuật. Biến chứng gây mê đôi khi cũng làm xấu đi một tình trạng bệnh lý sẵn có. Nguy cơ hiếm gặp nhất do biến chứng gây mê đó là tình trạng dị ứng nặng, sốc đột quỵ, tổn thương não. Phản ứng nặng nề và nguy hiểm nhất là sốc phản vệ dẫn tới tử vong như 2 bệnh nhân xấu số tử vong sau gây mê ở bệnh viện Trí Đức vừa qua. Phản ứng phụ dẫn tới tử vong khi gây mê theo thống kê thì thường xảy ra ở trẻ sơ sinh, nhũ nhi, ở những người lớn tuổi do hệ miễn dịch suy yếu; đặc biệt là trên những người mắc bệnh nặng, có nguy cơ cao như: bệnh tim , tiểu đường, bệnh về máu, hen suyễn, bệnh phổi, viêm phổi tắc nghẽn mạn tính. Ngoài ra những người bệnh có cơ địa dị ứng, nhạy cảm cũng đặc biệt dễ bị phản ứng phụ, sốc phản vệ nặng khi gây mê. Những bệnh nhân mắc các bệnh tiềm ẩn như bị sốt cao ác tính do gen, khi thực hiện gây mê thì cũng có thể bị phản ứng dẫn tới tử vong rất nhanh. Nguồn ảnh: Getty, Bacsinoitru.

