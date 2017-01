Rửa bát kiểu này là đang tự giết cả nhà bạn

Sử dụng khăn không vệ sinh

Lau lại những chiếc bát và đĩa sau khi rửa bằng khăn khô là thói quen rửa bát của không ít người. Đây là việc nên làm bởi loại bỏ bớt lượng nước dư thừa sẽ giúp bát đĩa của bạn trở nên sạch và đảm bảo an toàn trước các loại ký sinh trùng hơn. Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở chiếc khăn bạn sử dụng để lau sạch bát đĩa.

Deborah Levy, dược sĩ học kiêm nhà tư vấn y khoa trung tâm Sức khỏe Carrington Farms, nếu sử dụng những chiếc khăn ẩm ướt không vệ sinh trong một thời gian dài, chắc chắn thói quen này sẽ phản lại tác dụng. Bạn cần chú ý cất các loại khăn làm bếp ở vị trí thoáng mát sạch sẽ và thường xuyên giặt chúng.

Ảnh minh họa.

Dùng xà phòng/bột giặt để rửa chén

Hầu hết thành phần chất hóa học được sử dụng trong xà phòng đều mang độc tính nhiều hơn nước rửa chén, thậm chí còn có một số hóa chất gây ung thư. Khi dùng bột giặt để rửa dụng cụ đựng thức ăn, các hóa chất có thể sót lại trong quá trình rửa và tráng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra bệnh viêm gan, dạ dày, túi mật, làm giảm khả năng đề kháng của cơ thể...

Mua nước rửa chén trôi nổi không rõ nguồn gốc

Nhìn chung tất cả sản phẩm tẩy rửa đều có hóa chất độc hại nhưng nếu so ra thì các sản phẩm tẩy rửa trôi nổi tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây độc cho con người hơn. Lý do là các sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc, không được kiểm định chất lượng nên có thể chứa chất độc hại không được phép sử dụng. Hơn nữa do được pha chế tùy tiện nên trong quá trình "cộng gộp" các chất với nhau có thể dẫn đến nhiều phản ứng hóa học phát sinh các độc tố khác.

Nhiều người nghĩ rằng tác hại của hóa chất chỉ khiến da tay khô ráp hơn. Song một số nghiên cứu lâm sàng còn cho thấy, các chất độc hại trong dung dịch tẩy rửa có thể thẩm thấu qua da, xâm nhập vào cơ thế qua đường tiêu hóa, hô hấp. Hệ quả là làm da mỏng đi, nếu tình trạng này kéo dài, sẽ dẫn đến ung thư da và một số bệnh nguy hiểm khác.

Do đó các nhà khoa học khuyến cáo, tốt nhất nên sử dụng các dung dịch tẩy rửa có nguồn gốc tự nhiên hoặc tẩy rửa ở nhiệt độ cao, vừa tăng hiệu quả làm sạch vừa an toàn cho sức khỏe con người.

Sử dụng nước rửa chén một cách lãng phí

Khi dùng chất tẩy rửa, nhiều người thường chỉ chăm chăm làm sao đạt được mục đích làm sạch vết bẩn mà không biết rằng các chất tẩy rửa khi thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, kênh rạch, sông hồ.

Do hóa chất tẩy rửa trong quá trình sử dụng chỉ có tác dụng tách cáu bẩn ra khỏi đồ dùng chứ không triệt tiêu được chúng. Sau khi rửa chén, cả chất tẩy và cáu bẩn đều trở thành chất gây ô nhiễm, chúng được đổ vào cống rãnh rồi chảy ra sông suối, ao hồ gây ô nhiễm nguồn nước. Vì thế, để góp phần bảo vệ môi trường sống, bạn cần sử dụng nước rửa chén nói riêng và chất tẩy rửa nói chung một cách tiết kiệm.

Sử dụng giẻ rửa bát quá lâu

Theo Jacqueline Bromberg, bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu y khoa tại Trung tâm Sức khỏe Memorial Sloan-Kettering thuộc Đại học Weill Cornell Medical College, New York (Mỹ), giẻ rửa bát là nơi trú ngụ ưu thích của các loại vi khuẩn như khuẩn E. coli và khuẩn đường ruột Salmonella. Đây là một trong những khu vực được các nhà khoa học tiết lộ rằng có hàm lượng vi khuẩn cao nhất trong ngôi nhà của bạn.