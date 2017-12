Những sai lầm khi dùng kính mà người cận thị ai cũng mắc phải

Nhiều người bị cận thị có thói quen đeo kính 24/24h với suy nghĩ đeo kính liên tục sẽ giúp mắt tăng độ chậm lại. (Ảnh Pinimg) Tuy nhiên, việc này khiến mắt bạn bị phụ thuộc quá nhiều vào kính và đây là một sai lầm cần tránh. (Ảnh Tanyashin) Nếu bạn cận dưới 1,5 đi-ốp thì bạn không nên đeo kính quá nhiều, tránh sử dụng kính liên tục cả ngày để mắt có thể nghỉ ngơi, thư giãn. (Ảnh Pinimg) Ngược lại, một số người biết mình bị cận nhưng lại không đeo kính hoặc rất ít đeo kính vì nghĩ rằng càng hạn chế đeo kính càng tốt. (Ảnh Pinimg) Sai lầm này khiến nhãn cầu phồng lên do mắt phải điều tiết để nhìn thấy mọi thứ xung quanh, đôi mắt vì thế mà ngày càng xấu đi. (Ảnh Pinimg) Một số người vì lý do nào đó mà lại sử dụng chung kính cận với người khác. Việc này khiến mắt phải điều tiết, làm việc nhiều hơn do mỗi người có độ cận và vấn đề về mắt khác nhau. (Ảnh Buzzfeed) Dùng chung kính cận với người cận thị khác góp phần làm mắt bạn tăng độ lên mỗi ngày. (Ảnh Stylishwife) Tương tự, nhiều người sử dụng kính sai độ cận khiến mắt dễ bị mỏi, lâu dần sẽ khiến thị lực suy giảm. (Ảnh Sobal) Trong khi đó, nhiều người có thói quen đeo kính trễ xuống phía dưới và ngước nhìn theo kính. (Ảnh Sightsaversindia) Thói quen này khiến mí mắt bị sụp xuống sau một thời gian, khiến mắt trông không còn tự nhiên nữa. (Ảnh Pinimg)

