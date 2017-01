Những món quà tồi tệ nhất phụ nữ từng được nhận

Bạn đừng dại tặng nàng những món quà tồi tệ như sau nhé. Nàng sẽ chẳng vui chút nào đâu. Tặng quần áo không vừa size. Cô Christy kể lại: "Chồng tôi tặng tôi một chiếc áo len trong mùa Giáng sinh. Đó là một chiếc áo len rất đẹp nhưng lại quá nhỏ với thân hình của tôi. Tuy nhiên, để làm chồng vui, tôi cố mặc dù không thích nó tẹo nào. Không lâu sau, chồng tôi hỏi: “Tại sao em cứ suốt ngày mặc chiếc áo này vậy? Nó chẳng đẹp gì cả”. "Lạy chúa, anh ấy quên rằng đã mua nó nhưng tôi cũng rất mừng vì đã thoát khỏi chiếc áo đó". Nước hoa có mùi khủng khiếp. Một vài năm trước, bạn trai tôi đã mua cho tôi một loại nước hoa handmade có mùi khủng khiếp. Lý do anh ấy chọn món quà này bởi tên người làm nước hoa trùng tên với anh ấy. Và anh ấy muốn tôi sẽ luôn nhớ đến nó khi dùng. Tôi đã chẳng bao giờ dùng đến nó. Rất may sau vụ tặng quà, chúng tôi vẫn hẹn hò nhưng anh ấy đã rút kinh nghiệm và không mua những thứ bạn gái không thích. Mua quà thật đắt nhưng không phù hợp. Bạn trai cũ của tôi đã mua một chiếc vòng cổ Tiffany và chiếc túi hiệu Coach. Nhiều cô gái nhận được món quà này đều rất thích. Tuy nhiên, sở thích của tôi không phải là hàng hiệu, tôi chỉ thích nghệ thuật và vật nuôi và chẳng bao giờ động đến nó cả. Anh ấy lại đang là sinh viên, tiền anh ấy kiếm được không phải đặt vào những thứ phù phiếm như thế. Món quà nhiều tiền không có nghĩa là món quà tuyệt vời như đàn ông nghĩ. Một thanh kẹo cho ngày sinh nhật. Cô Jill, 37 tuổi đã kể câu chuyện tặng quà của chồng mình khiến ai cũng vừa buồn cười vừa lắc đầu với ông chồng ngớ ngẩn. Đúng ngày sinh nhật, cô Jill đã nhận được một hộp quà rất đẹp. Hồi hộp mở ra, trong đó chỉ là một thanh kẹo sô cô la. Ý chồng cô muốn nhắn nhủ, vợ mình ngọt ngào như một thanh sô cô la nhưng anh chẳng để ý rằng, cô Jill vô cùng ghét ăn ngọt và đang thực hiện chế độ giảm cân. Tặng đồ nấu nướng. Dường như anh chàng của tôi muốn nhắc nhở tôi về nữ công gia chánh hoặc anh ấy mơ ước một người phụ nữ của gia đình. Tuy nhiên, thật thảm họa là tôi chẳng có ý niệm gì về chuyện nấu ăn cả. Là một luật sư, tôi chẳng còn thời gian nào để vào bếp nữa. Món quà là chiếc lò nướng đắt tiền của anh tặng để gỉ sét chẳng bao giờ được động đến. Tặng áo in hình chàng. Leah, 24 tuổi kể rằng bạn trai đã tặng cô một món quà giáng sinh là chiếc áo phông có in hình khuôn mặt anh ấy trên đó. Anh ấy nói rằng, bằng cách này, anh ấy sẽ bên cô ngay cả lúc đi ngủ. Và họ chia tay ngay sau đó vì cô gái quá dị ứng món quà. Đồ trang sức của các cô gái tuổi teen. Khi chồng tôi mới bắt đầu hẹn hò, anh đã hỏi tôi thích quà gì ngày sinh nhật và tôi nói rằng mình thích bông tai. Tôi chắc mẩm sẽ được món quà tuyệt vời lắm, khi mở quà là tập hợp rất nhiều những bông tai và vòng cổ chỉ dành cho những cô gái tuổi 14. Hai năm sau, chúng tôi kết hôn nhưng tôi vẫn chưa bao giờ nói với anh tôi thất vọng về món quà như thế nào. Tặng đồ công nghệ. Chồng tôi chẳng bao giờ hiểu sở thích của vợ, anh thường xuyên tặng tôi những món quà chẳng ăn nhập gì với sở thích. Năm đầu tiên anh tặng một ống lens máy ảnh. Dù tôi cằn nhằn, năm tiếp theo anh lại tặng tôi một chiếc iPod. Tất cả những thứ đó đã bị tôi ném và sọt rác và vợ chồng cãi nhau to.

