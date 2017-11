1. Bong bóng nước thay thế cho chai nhựa: Đây là một trong những món ăn và đồ uống thông minh có thể sẽ phổ biến trong tương lai. Những bong bóng nước với tên gọi ‘Ooho’ là nước tinh khiết được đặt trong những viên nén chiết xuất từ tảo biển. Không như chai nhựa, những bong bóng này có thể tự phân hủy trong 4 – 6 tuần mà không gây ảnh hưởng tới môi trường. Bạn hoàn toàn có thể ăn những bong bóng này hoặc tách một lớp vỏ mỏng bên ngoài ra để uống nước bên trong. 2. Cà phê không màu giúp răng không bị xỉn: Nếu bạn không thể sống thiếu cà phê, đây là giải pháp dành cho bạn. Sử dụng công nghệ độc đáo, một công ty ở Anh đã sáng tạo nên cà phê không màu với hương vị và lượng caffeine như cà phê bình thường mà không hại men răng. 3. Bánh mỳ tím hỗ trợ tiêu hóa: Đây là một đồ ăn do các nhà khoa học của Đại học Quốc gia Singapo phát triển, với tốc độ tiêu hóa chậm hơn 20% so với bánh mỳ trắng vì thành phần chủ yếu là các chất chống oxy hóa từ gạo đen, khiến cho bánh mỳ có màu này. 4. Thịt được nuôi trong… phòng thí nghiệm: Mặc dù còn nhiều vấn đề gây tranh cãi về việc ăn thịt động vật, con người không thể sống thiếu thịt. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ được giải quyết bằng cách nuôi cấy nhân tạo tế bào bắp trâu bò. Năm 2013, chiếc burger công nghệ cao đầu tiên đã được tạo ra với giá thành 325.000 đô la, tương đương 7,4 tỉ đồng. Hiện, các nhà khoa học đang cố gắng giảm giá thành sản phẩm, hy vọng có thể bán ra thị trường với mức giá hợp lý. 5. Chai đồ uống chứa đủ dinh dưỡng cần thiết trong ngày: Khẩu hiệu của công ty Soylent là ‘Đồ ăn giải phóng bạn’ – bạn sẽ không phải chọn lựa sẽ ăn gì, tính toán lượng calo hoặc mất thời gian chế biến. Những chai đồ uống và thanh thực phẩm của tương lai này chứa đầy đủ các dưỡng chất mà cơ thể cần. Đây là một giải pháp tuyệt vời cho những người bận rộn muốn ăn uống lành mạnh. 6. Bột protein giúp ngủ ngon: Thức uống đặc biệt đến từ công ty The Sleep Protein chứa 8 gam protein chiết xuất từ thực vật cùng nhiều chất khác, giúp bạn thư giãn, giải tỏa căng thẳng và ngủ ngon hơn. 7. Phomai chảy không cần bỏ lò vi sóng: Raclette là một món ăn của Thụy Sỹ đang được ưa chuộng ở nhiều nơi trên thế giới. Nó được làm từ phomai chảy được cắt trực tiếp vào đĩa của bạn. 8. Cốc nước làm từ thạch: Những chiếc cốc này được làm từ bột agar agar, có thể ăn được hoặc tự phân hủy, giúp bảo vệ môi trường và công việc dọn dẹp đỡ mệt nhọc.

1. Bong bóng nước thay thế cho chai nhựa: Đây là một trong những món ăn và đồ uống thông minh có thể sẽ phổ biến trong tương lai. Những bong bóng nước với tên gọi ‘Ooho’ là nước tinh khiết được đặt trong những viên nén chiết xuất từ tảo biển. Không như chai nhựa, những bong bóng này có thể tự phân hủy trong 4 – 6 tuần mà không gây ảnh hưởng tới môi trường. Bạn hoàn toàn có thể ăn những bong bóng này hoặc tách một lớp vỏ mỏng bên ngoài ra để uống nước bên trong. 2. Cà phê không màu giúp răng không bị xỉn: Nếu bạn không thể sống thiếu cà phê, đây là giải pháp dành cho bạn. Sử dụng công nghệ độc đáo, một công ty ở Anh đã sáng tạo nên cà phê không màu với hương vị và lượng caffeine như cà phê bình thường mà không hại men răng. 3. Bánh mỳ tím hỗ trợ tiêu hóa: Đây là một đồ ăn do các nhà khoa học của Đại học Quốc gia Singapo phát triển, với tốc độ tiêu hóa chậm hơn 20% so với bánh mỳ trắng vì thành phần chủ yếu là các chất chống oxy hóa từ gạo đen, khiến cho bánh mỳ có màu này. 4. Thịt được nuôi trong… phòng thí nghiệm: Mặc dù còn nhiều vấn đề gây tranh cãi về việc ăn thịt động vật, con người không thể sống thiếu thịt. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ được giải quyết bằng cách nuôi cấy nhân tạo tế bào bắp trâu bò. Năm 2013, chiếc burger công nghệ cao đầu tiên đã được tạo ra với giá thành 325.000 đô la, tương đương 7,4 tỉ đồng. Hiện, các nhà khoa học đang cố gắng giảm giá thành sản phẩm, hy vọng có thể bán ra thị trường với mức giá hợp lý. 5. Chai đồ uống chứa đủ dinh dưỡng cần thiết trong ngày: Khẩu hiệu của công ty Soylent là ‘Đồ ăn giải phóng bạn’ – bạn sẽ không phải chọn lựa sẽ ăn gì, tính toán lượng calo hoặc mất thời gian chế biến. Những chai đồ uống và thanh thực phẩm của tương lai này chứa đầy đủ các dưỡng chất mà cơ thể cần. Đây là một giải pháp tuyệt vời cho những người bận rộn muốn ăn uống lành mạnh. 6. Bột protein giúp ngủ ngon: Thức uống đặc biệt đến từ công ty The Sleep Protein chứa 8 gam protein chiết xuất từ thực vật cùng nhiều chất khác, giúp bạn thư giãn, giải tỏa căng thẳng và ngủ ngon hơn. 7. Phomai chảy không cần bỏ lò vi sóng: Raclette là một món ăn của Thụy Sỹ đang được ưa chuộng ở nhiều nơi trên thế giới. Nó được làm từ phomai chảy được cắt trực tiếp vào đĩa của bạn. 8. Cốc nước làm từ thạch: Những chiếc cốc này được làm từ bột agar agar, có thể ăn được hoặc tự phân hủy, giúp bảo vệ môi trường và công việc dọn dẹp đỡ mệt nhọc.