Muốn hạnh phúc phụ nữ phải luôn khắc cốt ghi tâm điều này

Những lúc như vậy, phụ nữ thường tự giày vò mình, tự đổ lỗi cho những gánh nặng trách nhiệm gia đình và cảm thấy mình nạn nhân của một xã hội “trọng nam, khinh nữ”: phụ nữ đã có gia đình phải biết chăm lo cho chồng con, coi gia đình là số một và mặc nhiên phải bỏ đằng sau mọi đam mê tuổi trẻ.

Sự thật là, bất kỳ một người phụ nữ nào cũng đều có những ngày buồn và những ngày vui. Không phải ai cũng thức dậy mỗi buổi sáng với tâm trạng tươi vui và năng lượng tràn đầy. Thế nhưng, điểm khác biệt nằm ở chỗ: Người phụ nữ hạnh phúc nhất, duyên dáng nhất là những người luôn đặt niềm tin vào chính bản thân mình, yêu bản thân mình và luôn dành thời gian để chăm sóc nó trong khi vẫn làm trọn vai trò của một người vợ, người mẹ, người con trong gia đình.

Làm ơn đừng trở thành một cô gái chỉ chờ một chàng trai đến bên mình và nói rằng “em thật xinh đẹp”. Làm ơn đừng trở thành một người phụ nữ chỉ chờ một người đàn ông xuất hiện trong đời và nói rằng “em thật khéo léo”.

Dù câu nói của họ đúng hay sai thì họ cũng không bao giờ có sức mạnh thay đổi những cảm giác thật sự của bạn về mình. Bạn là ai, bạn là người như thế nào và hình thể của bạn ra sao, chỉ có bạn mới là người hiểu rõ và cảm nhận rõ nhất, sâu sắc nhất. Ngoài ra, không một ai khác có thể làm được điều đó.

Bạn chính là con người bạn tin tưởng. Bạn là những giọng nói trong đầu mà bạn chọn để nghe hoặc từ chối. Bạn xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo… như chính bạn cho phép bản thân mình có thể trở thành. Bạn là bất cứ thứ gì bạn dám mơ và dám nỗ lực thực hiện.

Bạn là người duy nhất có quyền chọn, mỗi ngày, thức dậy và quyết định rằng bạn là một người xinh đẹp, rằng bạn tràn trề năng lượng để bắt đầu một ngày mới và có thể hoàn thành mọi công việc trong ngày.

Đừng so sánh bạn với bất cứ ai trên Facebook hay Instagram. Đừng so sánh bạn với bất kỳ ai trong văn phòng. Đừng so sánh bạn với bạn thân hay bạn bè của chồng. Bởi vì bạn là phiên bản duy nhất của chính bạn.

Đừng ghét cô gái mà bạn nghĩ rằng đó là đối thủ của bạn. Đừng ghét người mà bạn nghĩ rằng giỏi giang hơn mình, xinh đẹp hơn mình, may mắn hơn mình. Đừng gieo rắc sự đố kỵ, ghen tỵ vào bạn thân hay những người khác. Bạn có cuộc đời của bạn và bạn hoàn toàn có thể làm chủ những vấn đề của mình thay vì chủ ý làm chán nản bản thân bằng cách đưa mình vào hệ quy chiếu của người khác.

Vẻ đẹp hình thể không định nghĩa con người bạn, không phản ánh tính cách của bạn hay bạn có thể làm được những gì và bạn là ai. Thế nên, đừng giày vò bản thân chỉ vì chiều cao, cân nặng hay một khiếm khuyết bất kỳ trên cơ thể. Tâm hồn mới là cái đẹp trường tồn mãi mãi.

Nếu ngày hôm nay bạn cảm thấy vui, hãy cười thật tươi hoặc nhảy hoặc hát theo điệu nhạc bạn thích. Nếu cảm thấy buồn, hãy chia sẻ cho người bạn muốn, tìm đến một nơi yên bình để lấy lại bình tĩnh hoặc làm bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy nhẹ lòng. Bạn có quyền lựa chọn để làm cho bản thân mình tốt lên, lựa chọn để đứng dậy và tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục chọn chính bạn.