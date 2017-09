Bí kíp giảm cân nhanh siêu hiệu quả chỉ trong 1 tuần

1. Kiềm chế chứng nghiện ăn: Sau một tuần thực hiện chế độ ăn kiêng và uống nhiều nước, bạn có thể sẽ cảm thấy thèm ăn. Lúc đó, bạn có thể muốn chạy ngay đến tủ lạnh và ăn bất cứ thứ gì. Vào những lúc như thế này, giữ bình tĩnh và kiềm chế, đừng cho rằng ăn kiêng thất bại thì bạn cho phép mình ăn thả cửa. Ảnh: Depositphotos. 2. Tuân theo “quy tắc kép”: Cố gắng đảm bảo rằng khẩu phần ăn của bạn luôn chứa hai loại thực phẩm: thịt và món ăn phụ, món ăn phụ và salad, cá và rau. Sự sắp xếp đơn giản này sẽ làm bạn có chế độ ăn uống hợp lý hơn. Đây là một trong những bí quyết giảm cân nhanh chóng mà ông Wansink nhắc đến. Ảnh: Depositphotos. 3. Thay đổi vị trí ăn uống của bạn: Cầm đĩa thức ăn bước ra khỏi phòng ăn và bạn có thể chọn bất kì nơi nào bạn thích để thưởng thức bữa ăn: phòng khách, ban công, ngoài vườn,… Cách này không chỉ tạo cảm hứng ăn uống mà còn là cơ hội giúp bạn tránh xa “nguồn thức ăn”, ngay cả khi kịp chạy đến bếp, cơn thèm ăn đã phần nào dịu đi và bạn sẽ cảm thấy không cần ăn thêm nữa. Ảnh: Depositphotos. 4. Không ăn quá vội: Những người ăn nhiều thường có xu hướng ăn nhanh và vội hơn người khác với ý nghĩ phải giải quyết số thức ăn nhanh lẹ nhất có thể. Trong khi những người ăn chậm sẽ cảm nhận được cảm giác no bụng và biết khi nào nên ngừng ăn. Ảnh: Depositphotos. 5. Chỉ ăn đến khi no: Theo nghiên cứu, người ta có xu hướng tiếp tục ăn uống cho đến khi hết đĩa thức ăn, chứ không dừng lại khi đã no. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là sử dụng những đĩa thức ăn nhỏ hơn và ăn uống chậm lại. Theo dõi cảm giác đói của bạn và đừng cố ăn hết thức ăn vẫn còn trên bàn. Ảnh: Depositphotos. 6. Hạn chế ăn vặt ở công ty: Khi chỉ có một mình, chúng ta ăn ít hơn 30% so với sự có mặt của người khác. Khi ăn tối với 3 hoặc 4 người bạn thì bạn tiêu thụ thực phẩm gấp 2 lần so với khi bạn tự ăn một mình. Do đó, bạn nên cố gắng ăn những bữa ăn chính một mình và hạn chế mình ăn vặt và đồ uống khi ở công ty. Ảnh: Depositphotos. 7. Lên danh sách mua sắm: Khi tìm ra sản phẩm bạn cần trong tuần tới, hãy làm như các đầu bếp giàu kinh nghiệm: lên một danh sách đầy đủ các thực phẩm cần thiết (thịt, ngũ cốc, rau...). Trước khi đi siêu thị, kiểm tra danh sách và chỉ mua sản phẩm mà bạn thiếu. Ảnh: Depositphotos. 8. Nói không với đồ ăn vặt: Đây chính là bí quyết giảm cân nhanh chóng nhất. Hãy tìm nơi tối nhất, khó tìm đến nhất trong nhà bạn và để tất cả đồ ăn nhẹ ngon miệng của bạn ở đó. (Hoặc, ít nhất, di chuyển chúng đến góc xa nhất của tủ lạnh). Việc hạn chế ăn vặt giúp bạn nhanh chóng có được vóc dáng thon gọn và xinh xắn. Ảnh: Depositphotos. 9. Nhai kỹ tất cả mọi thứ: Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhai từng miếng thức ăn ít nhất 32 lần giúp chúng ta hấp thu thức ăn tốt hơn, no lâu hơn và cũng làm giảm đáng kể sự thèm ăn. Đây cũng là một bí quyết giảm cân bạn nên thử. Ảnh: Depositphotos. 10. Thoải mái ăn sáng: Chỉ có 4 trong số 100 người phụ nữ gầy được phỏng vấn cho biết họ không đụng vào thức ăn vào buổi sáng. Mặt khác, những người có thừa cân thừa nhận bỏ bữa ăn đầu tiên trong ngày với hy vọng trở nên mỏng manh hơn. Ảnh: Depositphotos. 11. Chia bữa ăn của bạn theo phần nhỏ: Bạn cũng thực hiện theo chiến thuật này tại nhà bằng cách phục vụ các bữa ăn theo từng phần nhỏ, chỉ sử dụng các đĩa nhỏ để đựng. Những chiếc nồi hay chảo rán... nên để ở trong bếp và đừng bao giờ để chúng xuất hiện trên bàn ăn. Đơn giản là khi thấy thức ăn ít hơn, bạn sẽ ăn ít đi. Ảnh: Depositphotos. 12. Hãy bình tĩnh và nhất quán: Không vội vàng để thử tất cả các lời khuyên giảm cân cùng một lúc. Giải pháp tốt nhất là thực hiện một lời khuyên mới mỗi tuần. Dần dần, trong các bước nhỏ, bạn sẽ đạt được một cách sống mới và có được thân hình đẹp và thanh mảnh. Ảnh: Depositphotos.

1. Kiềm chế chứng nghiện ăn: Sau một tuần thực hiện chế độ ăn kiêng và uống nhiều nước, bạn có thể sẽ cảm thấy thèm ăn. Lúc đó, bạn có thể muốn chạy ngay đến tủ lạnh và ăn bất cứ thứ gì. Vào những lúc như thế này, giữ bình tĩnh và kiềm chế, đừng cho rằng ăn kiêng thất bại thì bạn cho phép mình ăn thả cửa. Ảnh: Depositphotos. 2. Tuân theo “quy tắc kép”: Cố gắng đảm bảo rằng khẩu phần ăn của bạn luôn chứa hai loại thực phẩm: thịt và món ăn phụ, món ăn phụ và salad, cá và rau. Sự sắp xếp đơn giản này sẽ làm bạn có chế độ ăn uống hợp lý hơn. Đây là một trong những bí quyết giảm cân nhanh chóng mà ông Wansink nhắc đến. Ảnh: Depositphotos. 3. Thay đổi vị trí ăn uống của bạn: Cầm đĩa thức ăn bước ra khỏi phòng ăn và bạn có thể chọn bất kì nơi nào bạn thích để thưởng thức bữa ăn: phòng khách, ban công, ngoài vườn,… Cách này không chỉ tạo cảm hứng ăn uống mà còn là cơ hội giúp bạn tránh xa “nguồn thức ăn”, ngay cả khi kịp chạy đến bếp, cơn thèm ăn đã phần nào dịu đi và bạn sẽ cảm thấy không cần ăn thêm nữa. Ảnh: Depositphotos. 4. Không ăn quá vội: Những người ăn nhiều thường có xu hướng ăn nhanh và vội hơn người khác với ý nghĩ phải giải quyết số thức ăn nhanh lẹ nhất có thể. Trong khi những người ăn chậm sẽ cảm nhận được cảm giác no bụng và biết khi nào nên ngừng ăn. Ảnh: Depositphotos. 5. Chỉ ăn đến khi no: Theo nghiên cứu, người ta có xu hướng tiếp tục ăn uống cho đến khi hết đĩa thức ăn, chứ không dừng lại khi đã no. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là sử dụng những đĩa thức ăn nhỏ hơn và ăn uống chậm lại. Theo dõi cảm giác đói của bạn và đừng cố ăn hết thức ăn vẫn còn trên bàn. Ảnh: Depositphotos. 6. Hạn chế ăn vặt ở công ty: Khi chỉ có một mình, chúng ta ăn ít hơn 30% so với sự có mặt của người khác. Khi ăn tối với 3 hoặc 4 người bạn thì bạn tiêu thụ thực phẩm gấp 2 lần so với khi bạn tự ăn một mình. Do đó, bạn nên cố gắng ăn những bữa ăn chính một mình và hạn chế mình ăn vặt và đồ uống khi ở công ty. Ảnh: Depositphotos. 7. Lên danh sách mua sắm: Khi tìm ra sản phẩm bạn cần trong tuần tới, hãy làm như các đầu bếp giàu kinh nghiệm: lên một danh sách đầy đủ các thực phẩm cần thiết (thịt, ngũ cốc, rau...). Trước khi đi siêu thị, kiểm tra danh sách và chỉ mua sản phẩm mà bạn thiếu. Ảnh: Depositphotos. 8. Nói không với đồ ăn vặt: Đây chính là bí quyết giảm cân nhanh chóng nhất. Hãy tìm nơi tối nhất, khó tìm đến nhất trong nhà bạn và để tất cả đồ ăn nhẹ ngon miệng của bạn ở đó. (Hoặc, ít nhất, di chuyển chúng đến góc xa nhất của tủ lạnh). Việc hạn chế ăn vặt giúp bạn nhanh chóng có được vóc dáng thon gọn và xinh xắn. Ảnh: Depositphotos. 9. Nhai kỹ tất cả mọi thứ: Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhai từng miếng thức ăn ít nhất 32 lần giúp chúng ta hấp thu thức ăn tốt hơn, no lâu hơn và cũng làm giảm đáng kể sự thèm ăn. Đây cũng là một bí quyết giảm cân bạn nên thử. Ảnh: Depositphotos. 10. Thoải mái ăn sáng: Chỉ có 4 trong số 100 người phụ nữ gầy được phỏng vấn cho biết họ không đụng vào thức ăn vào buổi sáng. Mặt khác, những người có thừa cân thừa nhận bỏ bữa ăn đầu tiên trong ngày với hy vọng trở nên mỏng manh hơn. Ảnh: Depositphotos. 11. Chia bữa ăn của bạn theo phần nhỏ: Bạn cũng thực hiện theo chiến thuật này tại nhà bằng cách phục vụ các bữa ăn theo từng phần nhỏ, chỉ sử dụng các đĩa nhỏ để đựng. Những chiếc nồi hay chảo rán... nên để ở trong bếp và đừng bao giờ để chúng xuất hiện trên bàn ăn. Đơn giản là khi thấy thức ăn ít hơn, bạn sẽ ăn ít đi. Ảnh: Depositphotos. 12. Hãy bình tĩnh và nhất quán: Không vội vàng để thử tất cả các lời khuyên giảm cân cùng một lúc. Giải pháp tốt nhất là thực hiện một lời khuyên mới mỗi tuần. Dần dần, trong các bước nhỏ, bạn sẽ đạt được một cách sống mới và có được thân hình đẹp và thanh mảnh. Ảnh: Depositphotos.