10 cách bất ngờ giúp tăng cân tự nhiên “vù vù“

Thử thịt đỏ: Thịt đỏ có hàm lượng cholesterol cao và là cách hiệu quả để tăng cân tự nhiên dễ dàng. Thịt chứa một lượng protein và sắt cao. Bạn chỉ cần thêm một vài giọt dầu ôliu và đặt miếng thịt tươi màu đỏ trong lò nướng để có một chế độ ăn uống lành mạnh để tăng cân. Phần thịt tốt nhất như xương sườn, xương tạng, thịt lươn và thịt bò, có nguồn chất béo tốt. Ảnh: Shutterstock. Sử dụng bơ đậu phộng: Đậu phộng chứa nhiều chất đạm và chất béo, là một thực phẩm lý tưởng cho những người đang cố cải thiện cân nặng tự nhiên. Một thìa canh bơ đậu phộng có khoảng 100 calo. Bơ đậu phộng còn chứa các vitamin như magiê, axit folic, vitamin B và vitamin E. Dùng một lớp bơ đậu phộng dày phết lên bánh mì để ăn sáng lành mạnh và tăng lượng calorie. Ảnh: Shutterstock. Chuyển sang sữa nguyên chất: Một giải pháp đơn giản để tăng cân là thay thế sữa không béo bằng sữa nguyên chất. Sữa nguyên chất sẽ cung cấp cho bạn 60 calo/ly so với sữa tách kem. Sữa còn chứa đầy đủ vitamin và chất dinh dưỡng. Nó cũng là một nguồn giàu vitamin D và A. Bạn có thể trộn sữa nguyên chất với bột yến mạch và ngũ cốc để thưởng thức. Ảnh: Shutterstock. Ăn trái cây: Trái cây, đặc biệt là trái cây nhiệt đới có thể giúp bạn tăng cân hiệu quả. Xoài, chuối, đu đủ và dứa có đường tự nhiên tốt, đó là một cách hiệu quả để tăng cân. Những quả này chứa đường tự nhiên giúp bạn no lâu và cung cấp năng lượng tức thời. Ảnh: Shutterstock. Quả bơ: Bơ là một cách tuyệt vời để bổ sung chất béo tốt cho chế độ ăn uống của bạn. Chỉ một nửa quả bơ chứa tới 140 calo. Nó cũng là một nguồn cung cấp các vitamin và khoáng chất, như vitamin E cao, axit folic và kali. Vì vậy, hãy nhớ thưởng thức trái bơ như salad. Bạn thậm chí có thể phết bơ này trên bánh mì nướng để ăn. Ảnh: Shutterstock. Bánh mì nguyên hạt: Đây là món ăn tuyệt vời để tăng cân. Nếu bạn bổ sung thêm bánh mì cho chế độ ăn uống thì nên ăn cùng với ngũ cốc. Bánh mì nguyên hạt có đủ chất dinh dưỡng cho một bữa sáng lành mạnh và bổ sung đủ lượng calo. Chúng cũng chứa chất xơ và khoáng chất không có trong bánh mì trắng thông thường. Ăn bánh mì vào bữa ăn sáng còn giúp bạn no lâu hơn trong cả ngày. Ảnh: Shutterstock. Hãy thử bơ tươi: Bơ có hàm lượng calo cao. Nếu bạn chán việc uống sữa mỗi ngày, hãy thử nướng bánh mì với bơ. Nó không chỉ mang đến bữa sáng ngon miệng cho bạn mà còn cung cấp các chất dinh dưỡng mà bạn cần cho cả ngày. Luôn nhớ rằng, bơ có chất béo bão hòa, do đó, bạn cần ăn và thưởng thức có mức độ giới hạn. Ảnh: Shutterstock. Các loạt hạt: Hạt dẻ là một lựa chọn ăn vặt tuyệt vời khi nói đến tăng cân. Chúng có nguồn chất béo và chất dinh dưỡng tốt. Hạt cũng chứa nhiều chất xơ. Ngoài ra, ăn các loại hạt hỗn hợp (lạc, đậu, điều...) cũng giúp bạn no lâu hơn. Bạn cũng có thể dễ dàng mang chúng trong túi khi đi bất cứ đâu. Ảnh: Shutterstock Phô mai: Phô mai là loại thực phẩm mà bạn có thể sử dụng trong hầu hết các món ăn ưa thích để có một món ăn nhiều dinh dưỡng. Nói chung, hầu hết các loại pho mát có hàm lượng chất béo rất cao, do đó tiêu thụ pho mát giúp người ta tăng cân tự nhiên. Ảnh: Shutterstock. Khoai tây: Củ này rất giàu chất đạm, đầy chất xơ và cũng có chứa lượng Vitamin C tốt. Chúng ta thường bỏ qua phần vỏ của khoai tây nhưng nhớ rằng khoai tây có nhiều chất dinh dưỡng trên vỏ. Một khi bạn lột vỏ tức là bạn sẽ cắt bỏ phần lớn vitamin và protein. Ảnh: Shutterstock.

