Mua cồn uống thay rượu, một bệnh nhân tử vong

Trước đó, ngày 26/8, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận một bệnh nhân ngộ độc methanol rất nặng. Bệnh nhân là anh Lê Văn T, sinh năm 1954, ở Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc Thanh Hóa.

Các bệnh nhân ngộ độc mathanol tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai).

ThS. BS. Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc cho biết: do nghiện rượu nên anh T. ra hiệu thuốc mua cồn uống thay rượu. Đó là cồn sát trùng loại 500 ml. Khi bệnh nhân nhập viện đã trong tình trạng hôn mê, tụt huyết áp, dấu hiệu nhiễm toan nặng, rất điển hình của ngộ độc methanol. Kết quả chụp phim cho thấy: não bị phù, căng cả 2 bên. Dấu hiệu gợi ý nhu mô não tổn thương nặng và lan rộng cả 2 bên. Nồng độ methanol trong máu là 210 mg/dL (gấp nhiều lần so với nồng độ gây tử vong, khoảng 40 – 50 mg/dL đã là rất nặng). Bệnh nhân đã được cấp cứu, hồi sức, lọc máu thải độc, dùng các thuốc giải độc nhưng do đến muộn và não tổn thương quá nặng, tử vong cận kề nên gia đình xin về để mất tại nhà.