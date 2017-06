Loạt bệnh nguy hiểm mùa hè dễ lây từ thú cưng

Bệnh dại: Đây là một trong những loại bệnh lây truyền từ thú cưng như chó mèo. Đặc biệt vào mùa hè nguy cơ phát bệnh lây bệnh càng cao hơn hẳn. Ảnh: Sức khỏe đời sống. Bệnh dại do vi rút từ chó mèo xâm nhập vào cơ thể người từ vật bị nhiễm vi rút dại như chó, mèo qua vết cắn, vết xước, vết thương trên da. Ảnh: Sống khỏe. Đặc biệt, vào mùa hè nếu bị chó, mèo nhiễm vi rút dại cắn ở mặt, cổ, tay thì bạn có thể phát bệnh chỉ sau 10 ngày với tình trạng co cứng, co thắt, co giật, run các cơ, kể cả cơ mặt. Sau đó người bệnh có biểu hiện co thắt cơ hô hấp và co thắt thanh quản gây khó thở. Ảnh: Sống khỏe. Bệnh nhân còn có biểu hiện sùi bọt mép, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng. Nặng hơn sẽ dẫn tới liệt chân tay sau đó sinh ra các phản ứng dữ tợn nhưng sau đó suy sụp nhanh, hôn mê và tử vong. Ảnh: Vicare. Bệnh ecpet mảng tròn: Đây là căn bệnh thường gặp ở chó mèo và rất dễ lây nhiễm cho con người. Khi nhà bạn nuôi chó mèo bạn hoặc con bạn có thể lây bệnh do bế ẵm tiếp xúc gần với chúng hoặc nhiễm các bào tử ecpet trong môi trường. Ảnh: VSDTTW. Triệu chứng ở những người nhiễm bệnh từ vật nuôi là xuất hiện những vệt đỏ tròn trên da gây ngứa ngáy khó chịu. Vết này có thể lan hoặc loang rộng ra. Ảnh: Gigido. Giun đũa: Đây là một bệnh dễ gặp dễ lây nhiễm do trứng giun đùa ký sinh trong ruột chó mèo gây ra. Ảnh: Afamily. Khi bạn nhiễm giun đua bạn có thể xuất hiện những triệu chứng như ho, thở gấp, đau bụng, phân có lẫn máu nặng hơn bạn có nguy cơ bị mù mắt do độc tố từ con giun gây ra. Ảnh: Afamily. Giun móc: Bệnh này thường lây từ sang người vì giun móc thường ký sinh ở chó. Người khi bị nhiễm giun móc thường có biểu hiện ngứa, ho, thở khò khè, đau dạ dày, thiếu máu hoặc mất cảm giác thèm ăn. Ảnh: Songkhoe. Nhiễm vi khuẩn bartonella do mèo cào: Vi khuẩn bartonella thường có trong móng vuốt của mèo có thể dễ dàng nhiễm sang con người nhất là trẻ em khi bị cào hoặc cắn. Ảnh: AP. Khi bị nhiễm vi khuẩn này trên da bạn xuất hiện những vết sưng đỏ, nổi mụn nước quanh chỗ bị cắn hoặc cào, sốt, đau đầu, đau khớp.... Bệnh thường tự hết hoặc có thể dùng kháng sinh nếu cần. Ảnh: Heathplus. Bệnh dịch hạch: Bạn có thể nhiễm bệnh này nếu thú cưng của bạn có có bọ chét ký sinh trên người. Nếu sau khi ôm ấp bế ẵm chó mèo bỗng nhiên bạn bị sốt, đau đầu, người yêu dần thì nên cẩn trọng vì nguy cơ bị dịch hạch rất cao.

