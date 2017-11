Liệu ăn salad có giúp bạn giảm cân như ý muốn?

Salad là một “tổ hợp” rau củ giàu chất xơ, ít chất béo và lượng calories nạp vào cơ thể nên chúng luôn là lựa chọn hàng đầu của các mẹ, các chị khi muốn ăn kiêng và kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, chính vì toàn rau và rau nên người ăn rất dễ ngán sau một vài lần, để ăn ngon miệng hơn, nhiều người thường dùng salad kèm các loại thực phẩm khác mà họ cho rằng có lợi như thịt, nui hoặc một ít bánh mì.

Tuy nhiên, cách làm đó đang khiến bữa ăn kiêng của bạn trở nên vô cùng…sai trái. Hãy cùng xem thử tại sao nhé!

Món ăn kèm: Gà chiên, đậu phụ

Gà chiên hay đậu phụ chiên hay bất cứ thứ gì chỉ cần được chiên và được làm từ những nguyên liệu giàu protein sẽ làm tăng lượng calories khi bạn nạp vào cơ thể, dù chỉ là món ăn kèm. Salad sẽ không thể trở thành cứu tinh cho cân nặng của bạn nếu cứ ăn kèm “tai hại” như thế này đâu nhé.

Tuy nhiên, nếu cảm thấy khó nuốt khi thiếu thịt, hãy lựa chọn các món protein như gà nướng, tôm, cá hồi, trứng lòng đào, đậu phụ hấp thay vì chiên nhé!

Gà chiên chỉ khiến cho món salad thêm chất béo không cần thiết.

Món ăn kèm: Mì xào, hoành thánh, bánh mì

“Việc ăn mì xào giòn chẳng khác nào ăn khoai tây chiên vậy”, chia sẻ của Bonnie Taub-Dix - tác giả của cuốn sách “Read It Before You Eat It”. Chúng sẽ làm tăng lượng calorie có trong món salad lên khoảng 120 calories và 60 grams chất béo. Tương tự, hoành thánh cũng cho kết quả như mì xào.

Tưởng rằng bánh mì nướng sẽ làm tăng hương vị cho món salad, nhưng bạn sẽ giật mình khi chỉ một lượng nhỏ bằng nắm tay là bạn đã thêm vào gần 100 calories và vài gram chất béo bão hòa vào cơ thể.

Hãy thêm vào đĩa salad các loại rau mùi khô để tăng hương vị thay vì bánh mì, mì xào hoặc hoành thánh bạn nhé!

Món ăn kèm: Các loại sốt

Việc làm nước số để trộn salad buộc phải có ít chất béo thì mới ngon và cách nhiều người chọn lựa vừa nhanh vừa tiện lợi chính là sốt mayonnaise. Tuy nhiên, chỉ một ít sốt mayonnaise cũng đã chứa một lượng lớn chất béo không cần thiết cho cơ thể.

Sốt kem sẽ cung cấp lượng calories (khoảng 160 cho hai muỗng canh sốt trộn phô mai xanh), khoáng chất natri (170mg) và chất béo không có lợi cho sức khỏe (17 grams hoặc 150 trong 160 calories từ đậu nành)

Để đảm bảo rằng bữa ăn của bạn hoàn toàn đúng cách, nên thay thế mayonnaise bằng các loại sốt giấm, thêm một chút rượu hoặc dầu olive bởi chúng sẽ tốt cho hệ tim mạch.

Món ăn kèm: Sốt phủ không béo

Sốt phủ không béo thường được thay thế bằng vị mặn đặc trưng, tuy nhiên lựa chọn này thật ra chứa nhiều muối và đường hơn bạn nghĩ. Muối sẽ giúp giữ lại nước trong cơ thể, hạn chế tiết chất độc qua da, trong khi đường lại khiến mỡ thừa phát triển nhiều hơn.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy rằng cơ thể của bạn cần những chất béo có lợi để hấp thụ những chất dinh dưỡng thiết yếu như lycopene và vitamin A trong rau củ hơn là các loại chất béo thay thế.

Món ăn kèm: Thịt xông khói

Thịt xông khói thường được sơ chế với bột đậu nành, dầu hướng dương hoặc dầu hạt cải. Và cứ mỗi muỗng canh như thế, bạn đã tự nạp thêm cho mình hơn 30 calories “ngang trái” vào cơ thể rồi đấy!

Thêm vào đó thịt xông khói còn có cả một lượng lớn muối, và có thể làm bạn có cảm giác khát nước và đầy bụng.

Lời khuyên dành cho tín đồ salad để giảm cân

Nếu quyết định cắt bớt khẩu phần ăn và nuôi sống cơ thể bằng salad, bạn nên chú ý ở khâu chọn nguyên liệu. Chỉ nên dùng những loại rau củ giàu chất xơ, nhiều lá như rau chân vịt, rau cải xoăn. Ngoài ra, bạn cũng có thể trộn salad cùng nhiều xà lách và tô điểm thêm bằng các nguyên liệu giàu protein và ít béo như thịt gà nạc, cá hay các loại đậu hạt giàu chất xơ và carbohydrates.