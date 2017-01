Làm thế nào để giữ gìn bản lĩnh đàn ông trên...giường?

Làm sạch tủ thuốc

Một số loại thuốc như an thần, chống dị ứng, trầm cảm, thuốc kháng sinh, giảm đau… sẽ ảnh hưởng đến bản lĩnh đàn ông. Một số người làm việc căng thẳng sẽ lạm dụng thuốc để lấy lại trạng thái cân bằng hoặc tìm kiếm giấc ngủ, tốt nhất nên tránh xa thói quen này. Những loại thuốc có thành phần sudafed và adrenaline sẽ ức chế cảm giác ham muốn do kìm hãm cơ chế “vùng lên” của chàng. Hãy trao đổi với bác sĩ để tránh dùng những loại này. Giữ eo

Nam giới có vòng eo trên 85 cm có nguy cơ bị rối loạn cương dương nhiều hơn so với những người có vòng eo thon gọn. Vòng bụng quá khổ cho thấy cơ thể thừa một lượng mỡ đáng kể, nguy cơ nhiễm mỡ nội tạng tăng cao. Điều này ức chế sản xuất hormone nam testosterone, gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tác chiến của chàng. Bỏ thuốc lá

Ai cũng biết tác hại của thuốc lá lên thần kinh và phổi nhưng ít ai biết nó cũng gây hại không ít cho chuyện ấy. Thuốc lá gây hại niêm mạc của các mạch máu, ảnh hưởng tới các cơ trơn của chú lính và ức chế sự tuần hoàn máu bên trong. Số nam giới hút thuốc gặp trục trặc chuyện nhiều hơn đến 50% so với người không hút thuốc. Buông bỏ công việc khi cần

Hãy để công việc ở lại văn phòng và về nhà với trạng thái thoải mái. Căng thẳng là yếu tố gây hại hàng đầu cho cuộc sống gối chăn. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng ở độ tuổi 40-50, nhiều người đàn ông rất thành công trong sự nghiệp nhưng cùng với đó là sự suy yếu khả năng nam giới. Đây là việc khó bởi không có người đàn ông nào thoát khỏi áp lực công việc. Tuy nhiên, hãy cố gắng cân bằng nhất có thể. Chất lượng giấc ngủ

Giấc ngủ ngon là rất cần thiết để duy trì sức khỏe, mang đến tinh thần sảng khoái. Thời gian ngủ sâu cũng là khoảng thời gian cơ thể sản sinh ra nội tiết tố nam, nguồn năng lượng để nâng cao bản lĩnh phái mạnh. Tuy không cần phải ngủ lâu, 1 ngày chỉ cần 5 tiếng nhưng chất lượng là yếu tố quan trọng. Đánh răng kỹ lưỡng mỗi ngày

Điều này nghe thật lạ song các bác sĩ đã tìm ra mối liên hệ giữa bệnh nha chu và sự “yếu kém” chuyện ấy của các chàng. Nhiều khả năng khi bị sâu răng, vi khuẩn tấn công hệ thống miễn dịch của cơ thể đồng thời gây nhiễm khuẩn trong máu, làm tổn hại mạch máu và sự tuần hoàn máu, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động của chú lính. Dùng chỉ nha khoa và đánh răng ít nhất 2 lần/ngày sẽ ngăn ngừa hữu hiệu các vấn đề này. Hạn chế bia rượu

Điều này đã quá rõ ràng và được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Chất cồn tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, ức chế sản sinh hormone và làm tê liệt sự vận động các cơ. Các cặp vợ chồng có thể thấy chất lượng cuộc giao ban giảm sút rõ rệt khi người đàn ông ở trong tình trạng quắc cần câu. Tập chạy bộ

Bài tập thể lực đơn giản nhất để kích thích sự vận động cơ thể, tăng tuần hoàn máu đồng thời sản sinh những nội tiết tố kích thích ham muốn yêu đương. Đối với những người đã bị rối loạn cương dương khi áp dụng lịch tập luyện đều đặn trong thời gian từ 8 tuần trở lên đã có thể thấy được hiệu quả. Không quan hệ ngoài luồng

Mặc dù cảm giác phiêu lưu có thể khiến bạn thích thú ban đầu nhưng cảm giác tội lỗi vẫn sẽ luôn bủa vây bạn. Từ tâm lý đó, nỗi lo lắng tác động lên hệ thần kinh khiến bạn không thể thoải mái để làm bất cứ điều gì, bao gồm cả việc yêu đương. Chung thủy và quan hệ lành mạnh sẽ cho bạn một đời sống gối chăn viên mãn, khỏe khoắn. Bỏ laptop ra khỏi đùi

Laptop sản sinh một lượng nhiệt lớn. Bất cứ sự “ấm áp” thái quá nào cũng sẽ làm giảm số lượng tinh trùng và nồng độ testosterone trong máu, khiến chàng suy giảm khả năng chiến đấu. Đó là lý do nam giới không nên tắm nước nóng bởi vô tình sẽ làm hại đội tinh binh của bạn.

Làm sạch tủ thuốc

Một số loại thuốc như an thần, chống dị ứng, trầm cảm, thuốc kháng sinh, giảm đau… sẽ ảnh hưởng đến bản lĩnh đàn ông. Một số người làm việc căng thẳng sẽ lạm dụng thuốc để lấy lại trạng thái cân bằng hoặc tìm kiếm giấc ngủ, tốt nhất nên tránh xa thói quen này. Những loại thuốc có thành phần sudafed và adrenaline sẽ ức chế cảm giác ham muốn do kìm hãm cơ chế “vùng lên” của chàng. Hãy trao đổi với bác sĩ để tránh dùng những loại này. Giữ eo

Nam giới có vòng eo trên 85 cm có nguy cơ bị rối loạn cương dương nhiều hơn so với những người có vòng eo thon gọn. Vòng bụng quá khổ cho thấy cơ thể thừa một lượng mỡ đáng kể, nguy cơ nhiễm mỡ nội tạng tăng cao. Điều này ức chế sản xuất hormone nam testosterone, gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tác chiến của chàng. Bỏ thuốc lá

Ai cũng biết tác hại của thuốc lá lên thần kinh và phổi nhưng ít ai biết nó cũng gây hại không ít cho chuyện ấy. Thuốc lá gây hại niêm mạc của các mạch máu, ảnh hưởng tới các cơ trơn của chú lính và ức chế sự tuần hoàn máu bên trong. Số nam giới hút thuốc gặp trục trặc chuyện nhiều hơn đến 50% so với người không hút thuốc. Buông bỏ công việc khi cần

Hãy để công việc ở lại văn phòng và về nhà với trạng thái thoải mái. Căng thẳng là yếu tố gây hại hàng đầu cho cuộc sống gối chăn . Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng ở độ tuổi 40-50, nhiều người đàn ông rất thành công trong sự nghiệp nhưng cùng với đó là sự suy yếu khả năng nam giới. Đây là việc khó bởi không có người đàn ông nào thoát khỏi áp lực công việc. Tuy nhiên, hãy cố gắng cân bằng nhất có thể. Chất lượng giấc ngủ

Giấc ngủ ngon là rất cần thiết để duy trì sức khỏe, mang đến tinh thần sảng khoái. Thời gian ngủ sâu cũng là khoảng thời gian cơ thể sản sinh ra nội tiết tố nam, nguồn năng lượng để nâng cao bản lĩnh phái mạnh. Tuy không cần phải ngủ lâu, 1 ngày chỉ cần 5 tiếng nhưng chất lượng là yếu tố quan trọng. Đánh răng kỹ lưỡng mỗi ngày

Điều này nghe thật lạ song các bác sĩ đã tìm ra mối liên hệ giữa bệnh nha chu và sự “yếu kém” chuyện ấy của các chàng. Nhiều khả năng khi bị sâu răng, vi khuẩn tấn công hệ thống miễn dịch của cơ thể đồng thời gây nhiễm khuẩn trong máu, làm tổn hại mạch máu và sự tuần hoàn máu, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động của chú lính. Dùng chỉ nha khoa và đánh răng ít nhất 2 lần/ngày sẽ ngăn ngừa hữu hiệu các vấn đề này. Hạn chế bia rượu

Điều này đã quá rõ ràng và được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Chất cồn tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, ức chế sản sinh hormone và làm tê liệt sự vận động các cơ. Các cặp vợ chồng có thể thấy chất lượng cuộc giao ban giảm sút rõ rệt khi người đàn ông ở trong tình trạng quắc cần câu. Tập chạy bộ

Bài tập thể lực đơn giản nhất để kích thích sự vận động cơ thể, tăng tuần hoàn máu đồng thời sản sinh những nội tiết tố kích thích ham muốn yêu đương. Đối với những người đã bị rối loạn cương dương khi áp dụng lịch tập luyện đều đặn trong thời gian từ 8 tuần trở lên đã có thể thấy được hiệu quả. Không quan hệ ngoài luồng

Mặc dù cảm giác phiêu lưu có thể khiến bạn thích thú ban đầu nhưng cảm giác tội lỗi vẫn sẽ luôn bủa vây bạn. Từ tâm lý đó, nỗi lo lắng tác động lên hệ thần kinh khiến bạn không thể thoải mái để làm bất cứ điều gì, bao gồm cả việc yêu đương. Chung thủy và quan hệ lành mạnh sẽ cho bạn một đời sống gối chăn viên mãn, khỏe khoắn. Bỏ laptop ra khỏi đùi

Laptop sản sinh một lượng nhiệt lớn. Bất cứ sự “ấm áp” thái quá nào cũng sẽ làm giảm số lượng tinh trùng và nồng độ testosterone trong máu, khiến chàng suy giảm khả năng chiến đấu. Đó là lý do nam giới không nên tắm nước nóng bởi vô tình sẽ làm hại đội tinh binh của bạn.