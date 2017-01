Học Bích Phương cách phối đồ vintage đẹp ngày Tết

MV “Gửi anh xa nhớ” của Bích Phương vẫn khiến dân tình phát sốt với những hình ảnh mới lạ của cô. Vẫn là phong cách nhạc nhẹ nhàng nữ tính nhưng phong cách thời trang vintage của Bích Phương có phần lãng mạn hơn. Các tín đồ thời trang điên cuồng học cách mix đồ theo phong cách này của cô. Ảnh: Zingnews. Váy. Mở đầu của MV là lời tâm tình của cô gái bày tỏ nỗi nhớ quê nhà. Chuyện tình thanh mai trúc mã của cô tiểu thư và anh bạn vô cùng lãng mạn. Vì nhớ lại tuổi xuân của mình nên tạo hình của Bích Phương cũng rất hoài cổ và lãng mạn. Ảnh cắt từ clip. Màu sắc những trang phục Bích Phương chọn khá nhẹ nhàng, cổ điển và nền nã, phù hợp với ý nghĩa của bài hát. Màu sắc chủ yếu của những bộ trang phục cô nàng mặc là màu cổ điển, hoa văn cũ nhưng không hề lỗi thời. Ảnh: Tuoitre. Phụ kiện. Không thể kể đến những phụ kiện làm nổi bật cho phong cách vintage. Hoa tai tròn to được cô nàng chọn để kết hợp với mọi loại trang phục, gợi nhớ đến phụ kiện làm đẹp của phụ nữ Việt thời xưa. Ảnh: Saostar. Thêm nữa là những chiếc băng đô cài tóc hoa văn. Mốt băng đô này đã lạc mốt bởi nó có từ vài năm trước nhưng nó lại được cô nàng lăng xê trở lại. Những chiếc băng đô vải được nàng ta kết hợp cùng váy áo khiến Bích Phương “toả ra” một sức lôi cuốn dịu dàng khó cưỡng lại được. Ảnh: Tinnhac. Túi xách. Không phải những chiếc túi xách thời thượng bóng nhoáng có màu sắc sáng sủa mà chọn những mẫu túi có màu sắc và kiểu dáng vintage cổ điển như túi vuông như chiếc cặp, có màu be hoặc màu nâu đất. Ảnh: Zingnews. Cuối cùng, nón rơm chính là item khiến các tín đồ thời trang điên đảo trong MV này. Từ chiếc nón rơm rộng vành được cô bé Trâm Anh đội đến chiếc nón rơm của cô nàng Bích Phương trong cảnh nàng ca sĩ nhìn về sông nhớ người yêu, tất cả đều khiến các fan xuýt xoa vì... quá đẹp. Ảnh: Tiin. Những món đồ đậm chất cổ điển như mũ beret, khăn voan, kính mắt gọng to... cũng được Bích Phương lăng xê kịch liệt.Ảnh: Tiin.

MV “Gửi anh xa nhớ” của Bích Phương vẫn khiến dân tình phát sốt với những hình ảnh mới lạ của cô. Vẫn là phong cách nhạc nhẹ nhàng nữ tính nhưng phong cách thời trang vintage của Bích Phương có phần lãng mạn hơn. Các tín đồ thời trang điên cuồng học cách mix đồ theo phong cách này của cô. Ảnh: Zingnews. Váy. Mở đầu của MV là lời tâm tình của cô gái bày tỏ nỗi nhớ quê nhà. Chuyện tình thanh mai trúc mã của cô tiểu thư và anh bạn vô cùng lãng mạn. Vì nhớ lại tuổi xuân của mình nên tạo hình của Bích Phương cũng rất hoài cổ và lãng mạn. Ảnh cắt từ clip. Màu sắc những trang phục Bích Phương chọn khá nhẹ nhàng, cổ điển và nền nã, phù hợp với ý nghĩa của bài hát. Màu sắc chủ yếu của những bộ trang phục cô nàng mặc là màu cổ điển, hoa văn cũ nhưng không hề lỗi thời. Ảnh: Tuoitre. Phụ kiện. Không thể kể đến những phụ kiện làm nổi bật cho phong cách vintage. Hoa tai tròn to được cô nàng chọn để kết hợp với mọi loại trang phục, gợi nhớ đến phụ kiện làm đẹp của phụ nữ Việt thời xưa. Ảnh: Saostar. Thêm nữa là những chiếc băng đô cài tóc hoa văn. Mốt băng đô này đã lạc mốt bởi nó có từ vài năm trước nhưng nó lại được cô nàng lăng xê trở lại. Những chiếc băng đô vải được nàng ta kết hợp cùng váy áo khiến Bích Phương “toả ra” một sức lôi cuốn dịu dàng khó cưỡng lại được. Ảnh: Tinnhac. Túi xách. Không phải những chiếc túi xách thời thượng bóng nhoáng có màu sắc sáng sủa mà chọn những mẫu túi có màu sắc và kiểu dáng vintage cổ điển như túi vuông như chiếc cặp, có màu be hoặc màu nâu đất. Ảnh: Zingnews. Cuối cùng, nón rơm chính là item khiến các tín đồ thời trang điên đảo trong MV này. Từ chiếc nón rơm rộng vành được cô bé Trâm Anh đội đến chiếc nón rơm của cô nàng Bích Phương trong cảnh nàng ca sĩ nhìn về sông nhớ người yêu, tất cả đều khiến các fan xuýt xoa vì... quá đẹp. Ảnh: Tiin. Những món đồ đậm chất cổ điển như mũ beret, khăn voan, kính mắt gọng to... cũng được Bích Phương lăng xê kịch liệt.Ảnh: Tiin.