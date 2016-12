Đồ uống vừa giữ ấm mùa đông vừa để giảm cân

Thời điểm cuối năm nhiều ngày lễ và tiệc tùng liên miên, xung quanh bạn lúc nào cũng tràn ngập đồ ăn thức uống, việc giảm cân vào thời điểm này giống như một thử thách không thể nào vượt qua nổi. Nhưng có một thứ đồ uống giảm cân rất đơn giản giúp bạn giữ vững cân nặng mà vẫn có thể giữ ấm cơ thể trong mùa đông giá lạnh. Tất cả những gì bạn cần là 3 loại nguyên liệu rất phổ biến luôn có sẵn trong nhà. Các chuyên gia về ăn kiêng nói rằng chỉ cần vắt nửa quả chanh, 1 thìa mật ong và 1 thìa bột quế pha lẫn vào nước nóng, uống 1 ngày/lần vào buổi sáng khi chưa ăn gì là có thể giảm được trọng lượng cơ thể. Cả ba nguyên liệu này đều có tác dụng rất đáng chú ý đối với cơ thể, đặc biệt là hỗ trợ tiêu hóa. Từ hàng ngàn năm qua, quế đã được dùng trong y học truyền thống vì đặc tính kháng viêm sưng và giàu chất chống oxy hóa. Mặc dù những bằng chứng chứng minh quế có thể làm giảm cholesterol ở những người mắc bệnh tiểu đường type 2 nhưng một nghiên cứu nhỏ đã cho thấy những người cho quế vào thực đơn ăn kiêng giảm mỡ nhiều hơn những người không ăn quế. Mật ong cũng có tác dụng kháng khuẩn và được coi là một lựa chọn tự nhiên và tốt cho sức khỏe hơn nhiều so với đường tinh chế. Trong khi đó, quả chanh chứa rất nhiều các dưỡng chất để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Nhưng lý do chính loại đồ uống nóng này có tác dụng giảm cân một cách hiệu quả là vì vừa ngọt, vừa cay, vừa ấm so với các đồ uống có nhiều chất béo khác bạn có thể sẽ uống. Ngoài ra sự kết hợp của chanh và mật ong còn có tác dụng làm giảm đầy hơi và từ đó vòng 2 cũng nhỏ đi. Tuy nhiên cũng cần lưu ý là mặc dù tốt hơn đường nhưng mật ong cũng chứa nhiều calo nên chỉ nên cho đủ dùng.

