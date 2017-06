Chồng ngang nhiên dẫn vợ hai về nhà ra mắt họ hàng

Hành hạ vợ để trả thù bố mẹ

Chia sẻ về nghề, luật sư Nguyễn Hồng Thái (Công ty luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp – Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết: “Làm nghề này, đôi khi chúng tôi vừa tư vấn luật lại vừa phải là nhà tư vấn tâm lý. Nhiều người tìm đến chúng tôi, đôi khi chỉ cần lắng nghe, chia sẻ. Cách đây nửa năm, văn phòng chúng tôi đón một phụ nữ trung niên tìm đến. Chị ấy trả chúng tôi gần 10 triệu đồng mà chỉ cần chúng tôi ngồi nghe chuyện chồng ngoại tình”.

Người phụ nữ bất hạnh trong câu chuyện nói trên là chị Hoàng Minh Tình (SN 1972) ở Hà Đông, Hà Nội. Tìm đến văn phòng của luật sư Nguyễn Hồng Thái (Công ty luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp – Đoàn luật sư TP.Hà Nội), chị Tình kể, gia đình chị ngột ngạt từ hơn 10 năm nay. Dù trong lòng rất khó chịu nhưng chị lại chẳng thể tâm sự với ai.



Chị Tình cho rằng, nguyên nhân khiến chồng hành hạ mình, có lẽ là từ… bố mẹ chị. Hồi hai người yêu nhau, bố mẹ chị đã ra sức cấm cản. Bố chị cho rằng, Nguyễn Văn Chiến (SN 1970, chồng chị Tình) vừa nghèo lại có tướng mạo không tốt. Nếu lấy, chị sẽ khổ một đời.



Mẹ chị thậm chí còn buông không ít lời xúc phạm tới Chiến. Chàng trai thấy vậy cũng ấm ức xin rút lui. Bố mẹ chị lúc đầu mừng rỡ, nhưng sau mấy năm trời, chẳng thấy con gái chịu yêu ai khác, lúc nào cũng gầy mòn buồn bã thì cũng đành chấp nhận.



Hai người sau đó nên duyên và sinh được 2 người con khỏe mạnh. Kinh tế gia đình chị cũng bắt đầu dần tốt lên. Chồng chị rất chịu khó học hỏi và chăm chỉ làm việc. Sau 10 năm, Chiến là chủ một công ty xuất khẩu. Cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá hơn.



bồ bịch

Ảnh minh họa.



Tuy nhiên, từ ngày giàu lên thì tình cảm vợ chồng chị lại ngày một tệ hơn. Lúc đầu, Chiến chưa vướng vào chuyệnnhưng lại đối xử với vợ rất tệ. Cả ngày Chiến hoạnh họe, mắng mỏ, chê bai vợ. Chỉ cần chị bất bình cãi lại là Chiến lại đánh. Nhiều hôm bố mẹ chị thấy con gái mặt mũi tím bầm, gặng hỏi thì chị nói do bị ngã.“Chị ấy kể, cứ ba ngày Chiến lại đánh chị một lần, không cần lí do. Vớ được cái gì anh ta đánh chị bằng cái đó. Có khi đang yên lành, nhớ ra là “lịch” đánh vợ, Chiến nhào vào tát vợ vài cái. Một lần bị đánh đau quá, chị nói sẽ báo chính quyền nếu Chiến tiếp tục thì anh ta gằn giọng nói: “Mày báo thì bố mẹ mày sẽ không được yên! Ngày xưa họ khinh tao không khác gì con vật, giờ tao phải trả thù”. Hóa ra lâu nay chị bị đối xử tệ bạc là do Chiến vẫn hằn học chuyện bố mẹ chị cấm đoán ngày xưa”, anh Thái nhớ lại. Lời thú nhận hèn hạ, dã man ấy khiến chị Tình không khỏi rùng mình.