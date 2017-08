Chỉ hơn 3 tháng nữa, ca phẫu thuật ghép đầu người đầu tiên diễn ra

Bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng người Ý Sergio Canavero sẽ phụ trách ca đại phẫu mang tính lịch sử này. Đầu năm 2015, cả thế giới chấn động khi tạp chí New Scientist của Anh thông báo: tháng 12/2017, bác sĩ phẫu thuật thần kinh người Ý tên Sergio Canavero sẽ cấy đầu một người lên một cơ thể khác.

Đây chính là ca cấy ghép đầu người đầu tiên trên thế giới. Nhiều người cho rằng đây rõ ràng là một trò hề của y khoa nhưng cũng không ít người tin rằng nếu thành công, đây sẽ là một thành tựu rực rỡ, mở ra một kỉ nguyên mới cho y khoa.

Bác sĩ Sergio vốn là một thiên tài y khoa, ông thường có những ý tưởng điên rồ gây tranh cãi, và ca phẫu thuật này cũng không phải là ngoại lệ. Người ta gọi Sergio Canavero là “bác sĩ điên” khi quyết định thực hiện ca phẫu thuật này nhưng Sergio rất tin tưởng ca phẫu thuật vĩ đại nhất của cuộc đời mình sẽ thành công tốt đẹp và trong tương lai có thể trở thành một phương pháp hữu hiệu chữa trị cho những người bị chứng bại liệt toàn thân.

Người được ghép đầu là anh Valery Spiridonov, 30 tuổi, là một người khuyết tật, anh bị mắc chứng bệnh co cơ Werdnig-Hoffman (một căn bệnh teo cơ tủy sống di truyền hiếm gặp) nên bị liệt toàn thân, cuộc sống của Valery gắn liền với chiếc xe lăn trong hơn 20 năm nay.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN, Valery cho biết anh vừa phấn khích vừa sợ hãi trước khi ca đại phẫu diễn ra, nhưng anh sẵn sàng đánh đổi để có cơ hội sống trong một cơ thể khỏe mạnh. "Tôi không có nhiều lựa chọn, đây là cơ hội hiếm, rất hiếm đối với tôi" - Valery chia sẻ.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Komsomolskaya Pravda của Nga, bác sĩ Sergio chia sẻ: “Tôi chọn Valery vì hai lý do. Thứ nhất, anh ta đủ can đảm và sẵn sàng đi đến cùng. Thứ hai, sự can đảm của anh ta dựa trên kiến thức mà anh ấy đã nghiên cứu từ tất cả các nghiên cứu của nhà khoa học trong lĩnh vực này. Do đó, tôi quyết định chọn anh ta sẽ là người đầu tiên đi vào lịch sử”.

Bác sĩ Sergio và Valery trong một cuộc họp báo. (Ảnh: Dailymail)

Để chuẩn bị cho ca phẫu thuật có thể sẽ ghi tên mình vào sử sách, bác sĩ Canavero đã tập trung nghiên cứu không ngừng nghỉ.

Bác sĩ Canavero nói rằng đầu của Valery sẽ được cấy sang cơ thể của một người bị hôn mê sâu và không có khả năng hồi tỉnh. Cả bệnh nhân và người hiến xác đều bị cắt rời đầu ra khỏi thân trong cùng thời điểm. Đầu của bệnh nhân sẽ được cấy ghép vào thân của người hiến xác bằng một loại chất giống keo có tên là polyethylene glycol. Loại hợp chất này có tác dụng gắn liền phần cột sống bị tách rời.

Sau khi giai đoạn ghép nối thành công, bác sĩ tiếp tục khâu cơ và các mạch máu của bệnh nhân lại. Để phần đầu và phần thân có thể dính liền lành lặn, bệnh nhân sẽ phải nằm hôn mê bất động trong 4 tuần sau đó. Khi tỉnh dậy, bệnh nhân vẫn phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch liều mạnh để ngăn chặn tình trạng cơ thể đào thải phần đầu được cấy ghép.

Cho đến nay, địa điểm thực hiện cuộc phẫu thuật vẫn chưa được công bố. Dự kiến, cuộc phẫu thuật sẽ kéo dài 36 giờ đồng hồ với sự tham gia của 150 người bao gồm bác sĩ phẫu thuật của các nước như Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, y tá cùng các nhân viên y tế. Chi phí ước tính khoảng 10 đến 15 triệu USD.

Mặc cho giới chuyên môn nhận định và đánh giá không thành công nhưng bác sĩ Sergio vẫn tự tin rằng dù có những rủi ro khác có thể xảy ra nhưng khả năng thành công của ca phẫu thuật này có thể lên đến ít nhất 90%.

Năm 2017 sắp bước sang tháng thứ 9, vậy là chỉ còn hơn 3 tháng nữa, ca phẫu thuật lịch sử này sẽ được tiến hành. Cả thế giới lại hồi hộp chờ đợi, hi vọng có và mỉa mai cũng có.

Về phía Valery, anh cho biết, mình sẵn sàng với cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, anh vấp phải sự phản đối của bạn gái về cuộc phẫu thuật quan trọng. Trong buổi trò chuyện tại chương trình Good Morning Britain, anh chia sẻ: “Cô ấy ủng hộ mọi điều tôi làm nhưng cô ấy không nghĩ rằng tôi cần phải thay đổi, cô ấy chấp nhận tôi hiện tại. Cô ấy không nghĩ tôi cần phải thay đổi. Động lực của tôi là cải thiện mình để tôi có thể tự chăm sóc chính mình, hoàn toàn độc lập. Mỗi ngày, tôi cần sự giúp đỡ của mọi người, đôi khi 2 lần mỗi ngày vì tôi cần ai đó giúp mình lên giường ngủ, đặt vào xe lăn. Vì vậy, cuộc sống tôi phụ thuộc vào người khác và nếu có một cách để thay đổi điều này, tôi nghĩ mình nên thử”.

Còn với vị bác sĩ Sergio của chúng ta, mặc bao nhiêu người phản đối, ông vẫn được sự ủng hộ của gia đình. Ông cho biết: “Gia đình hoàn toàn ủng hộ tôi. Họ hiểu những rủi ro, thậm chí cũng có khi họ cho rằng nó quá nguy hiểm. Nhưng gia đình luôn ủng hộ quyết định của tôi”.