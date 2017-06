Chỉ cần gói ngũ vị hương có thể nấu 6 món ngon hấp dẫn

1. Đậu phụ chiên ngũ vị hương. Nguyên liệu: Đậu phụ, bột ngũ vị hương, bột bắp, bột chiên xù, quả trứng gà, gia vị nêm. Đậu hũ non cắt thành miếng nhỏ, hình vuông. Trứng gà đập ra chén, thêm muối vào, khuấy đều. Ảnh: Cooky.vn. Trộn bột bắp và bột ngũ vị hương vào 1 cái đĩa. Sau đó, nhúng đậu hũ non vào hỗn hợp bột bắp, đến trứng gà rồi qua 1 lớp bột chiên xù. Làm nóng dầu ăn trong chảo, cho đậu hũ non vào, chiên giòn. Thỉnh thoảng lật đều để đậu hũ không bị cháy. Ăn đậu với cơm và chấm kèm nước tương hoặc tương ớt sẽ ngon hơn. Ảnh: aFamily.vn. 2. Mực nướng ngũ vị hương. Nguyên liệu: Mực tươi, bột ngũ vị hương, ớt băm, tỏi băm, gừng băm, dầu mè, rượu trắng, gia vị nêm. Mực cắt đầu và thân riêng. Rửa mực bằng rượu trắng và gừng lát để khử mùi tanh. Khía mực theo kiểu vẩy rồng. Ảnh: toinayangi.vn. Trộn gia vị vào một chén nhỏ: muối, hạt nêm, tỏi, ớt, ngũ vị hương, dầu mè. Phết đều hỗn hợp gia vị lên mực. Để 3 tiếng đồng hồ cho thấm gia vị vào mực. Nướng mực trên bếp than hoặc loại bếp nướng. Mực rất nhanh chín, nên trong lúc nướng bếp than phải liên tục trở mực để không bị khét. Ảnh: 7monngonmoingay.info. 3. Thịt ba chỉ kho ngũ vị hương. Nguyên liệu: Thịt ba chỉ, bột ngũ vị hương, hành tím, hành lá, nước dừa, nước mắm, gia vị. Thịt ba chỉ rửa sạch cắt thành từng lát dày 3 cm. Tiếp theo cho thịt vào nồi, thêm ngũ vị hương, đường, nước mắm, muối. Ảnh: Cooky.vn. Phần lá xanh của hành lá cắt nhỏ. Đầu hành lá đập dập, hành tím băm cho vào nồi thịt, ướp 30 phút. Đặt nồi lên bếp, đun lửa lớn đến khi hỗn hợp thịt sôi thì cho vào nước dừa tươi, tiếp tục đun sôi ở lửa nhỏ khoảng 20 phút đến khi thịt thấm gia vị, nêm nếm lại tùy theo khẩu vị. Ảnh: bofood.vn. 4. Thịt lợn nướng ngũ vị hương. Nguyên liệu: Thịt lợn, bột ngũ vị hương, tỏi, nước tương, dầu hào, gia vị nêm. Thịt lợn rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Sau đó, ướp thịt với ngũ vị hương, tỏi băm, nước tương, dầu hào, muối, hạt nêm, đường trắng khoảng 10 phút. Ảnh: cachlam9.com. Tiếp theo, xếp thịt heo đã ướp lên khay nướng có lót sẵn một lớp giấy nến. Cho thịt lợn vào lò, nướng khoảng 25 phút ở nhiệt độ 220 độ C. Nếu muốn thịt đậm màu hơn có thể nướng thêm 5 phút nữa. Ảnh: cachnaumonan.com. 5. Gà nướng ngũ vị. Nguyên liệu: Đùi gà, bột ngũ vị hương, tỏi, hành, tiêu, dầu hào, dầu ăn, gia vị. Đùi gà rửa sạch, để ráo. Ướp đùi gà với dầu hào, mật ong, bột ngũ vị hương, hành tím băm, tỏi băm, hạt nêm, tiêu, nước mắm, dầu ăn, để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 4 giờ. Ảnh: blognauanngon.com. Chuẩn bị sẵn lò nướng chế độ 1 lửa ở 180 độ. Cho đùi gà đã ướp ngấm gia vị vào khay nướng. Cho khay vào lò nướng trong 20 phút cho thịt gà chín. Hết 20 phút, các bạn chuyển sang chế độ nướng 2 lửa, tăng nhiệt lên 220 độ trong 10 phút cho gà vàng da, thơm ngon. Ảnh: phunutoday.vn. 6. Chim cút chiên ngũ vị. Nguyên liệu: Chim cút, bột ngũ vị, dầu hào, mật ong, giấm, nước tương, tỏi, tiêu, gia vị, xà lách, cà chua, hành tây. Chim cút mua về rửa sạch với nước pha muối, nhổ lại lông chim cho thật sạch, để ráo, chặt làm đôi. Ướp chim cút với ngũ vị hương, mật ong, tỏi băm, nước tương khoảng 10 phút. Ảnh: Cooky.vn. Làm nóng dầu hào trong chảo, cho chim cút đã ướp gia vị vào, chiên vàng đều. Khi chim cút chín, gắp ra đĩa có lót sẵn giấy nến để thấm dầu. Trộn đều hành tây với hạt nêm, đường trắng, giấm, tiêu trong 1 cái chén. Xếp xà lách ra đĩa, thêm cà chua và chim cút chiên lên trên. Cuối cùng chỉ việc rưới đều hành tây đã trộn vào là xong. Ảnh: Vietnamesefood.com.

1. Đậu phụ chiên ngũ vị hương. Nguyên liệu: Đậu phụ, bột ngũ vị hương, bột bắp, bột chiên xù, quả trứng gà, gia vị nêm. Đậu hũ non cắt thành miếng nhỏ, hình vuông. Trứng gà đập ra chén, thêm muối vào, khuấy đều. Ảnh: Cooky.vn. Trộn bột bắp và bột ngũ vị hương vào 1 cái đĩa. Sau đó, nhúng đậu hũ non vào hỗn hợp bột bắp, đến trứng gà rồi qua 1 lớp bột chiên xù. Làm nóng dầu ăn trong chảo, cho đậu hũ non vào, chiên giòn. Thỉnh thoảng lật đều để đậu hũ không bị cháy. Ăn đậu với cơm và chấm kèm nước tương hoặc tương ớt sẽ ngon hơn. Ảnh: aFamily.vn. 2. Mực nướng ngũ vị hương. Nguyên liệu: Mực tươi, bột ngũ vị hương, ớt băm, tỏi băm, gừng băm, dầu mè, rượu trắng, gia vị nêm. Mực cắt đầu và thân riêng. Rửa mực bằng rượu trắng và gừng lát để khử mùi tanh. Khía mực theo kiểu vẩy rồng. Ảnh: toinayangi.vn. Trộn gia vị vào một chén nhỏ: muối, hạt nêm, tỏi, ớt, ngũ vị hương, dầu mè. Phết đều hỗn hợp gia vị lên mực. Để 3 tiếng đồng hồ cho thấm gia vị vào mực. Nướng mực trên bếp than hoặc loại bếp nướng. Mực rất nhanh chín, nên trong lúc nướng bếp than phải liên tục trở mực để không bị khét. Ảnh: 7monngonmoingay.info. 3. Thịt ba chỉ kho ngũ vị hương . Nguyên liệu: Thịt ba chỉ, bột ngũ vị hương, hành tím, hành lá, nước dừa, nước mắm, gia vị. Thịt ba chỉ rửa sạch cắt thành từng lát dày 3 cm. Tiếp theo cho thịt vào nồi, thêm ngũ vị hương, đường, nước mắm, muối. Ảnh: Cooky.vn. Phần lá xanh của hành lá cắt nhỏ. Đầu hành lá đập dập, hành tím băm cho vào nồi thịt, ướp 30 phút. Đặt nồi lên bếp, đun lửa lớn đến khi hỗn hợp thịt sôi thì cho vào nước dừa tươi, tiếp tục đun sôi ở lửa nhỏ khoảng 20 phút đến khi thịt thấm gia vị, nêm nếm lại tùy theo khẩu vị. Ảnh: bofood.vn. 4. Thịt lợn nướng ngũ vị hương. Nguyên liệu: Thịt lợn, bột ngũ vị hương, tỏi, nước tương, dầu hào, gia vị nêm. Thịt lợn rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Sau đó, ướp thịt với ngũ vị hương, tỏi băm, nước tương, dầu hào, muối, hạt nêm, đường trắng khoảng 10 phút. Ảnh: cachlam9.com. Tiếp theo, xếp thịt heo đã ướp lên khay nướng có lót sẵn một lớp giấy nến. Cho thịt lợn vào lò, nướng khoảng 25 phút ở nhiệt độ 220 độ C. Nếu muốn thịt đậm màu hơn có thể nướng thêm 5 phút nữa. Ảnh: cachnaumonan.com. 5. Gà nướng ngũ vị. Nguyên liệu: Đùi gà, bột ngũ vị hương, tỏi, hành, tiêu, dầu hào, dầu ăn, gia vị. Đùi gà rửa sạch, để ráo. Ướp đùi gà với dầu hào, mật ong, bột ngũ vị hương, hành tím băm, tỏi băm, hạt nêm, tiêu, nước mắm, dầu ăn, để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 4 giờ. Ảnh: blognauanngon.com. Chuẩn bị sẵn lò nướng chế độ 1 lửa ở 180 độ. Cho đùi gà đã ướp ngấm gia vị vào khay nướng. Cho khay vào lò nướng trong 20 phút cho thịt gà chín. Hết 20 phút, các bạn chuyển sang chế độ nướng 2 lửa, tăng nhiệt lên 220 độ trong 10 phút cho gà vàng da, thơm ngon. Ảnh: phunutoday.vn. 6. Chim cút chiên ngũ vị. Nguyên liệu: Chim cút, bột ngũ vị, dầu hào, mật ong, giấm, nước tương, tỏi, tiêu, gia vị, xà lách, cà chua, hành tây. Chim cút mua về rửa sạch với nước pha muối, nhổ lại lông chim cho thật sạch, để ráo, chặt làm đôi. Ướp chim cút với ngũ vị hương, mật ong, tỏi băm, nước tương khoảng 10 phút. Ảnh: Cooky.vn. Làm nóng dầu hào trong chảo, cho chim cút đã ướp gia vị vào, chiên vàng đều. Khi chim cút chín, gắp ra đĩa có lót sẵn giấy nến để thấm dầu. Trộn đều hành tây với hạt nêm, đường trắng, giấm, tiêu trong 1 cái chén. Xếp xà lách ra đĩa, thêm cà chua và chim cút chiên lên trên. Cuối cùng chỉ việc rưới đều hành tây đã trộn vào là xong. Ảnh: Vietnamesefood.com.