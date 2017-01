Cậu bé mắc bệnh lạ khiến mắt lồi như sắp rớt ra ngoài

Sagar Dorji, bé trai 5 tuổi người Ấn Độ từng được báo chí đưa tin vì chảy máu mắt khiến hai mắt lồi ra ngoài vì mắc bệnh bạch cầu đã may mắn được cứu chữa. Cậu bé này bỗng phát một dạng ung thư máu vào mùa hè năm 2016. Tuy gia đình không có tiền để xét nghiệm bệnh tật nhưng may mắn trường hợp của Sagar được dư luận quốc tế biết tới. Các nhà chức trách tại Assam đã viện trợ số tiền vé máy bay để có thể đưa Sagar tới một bệnh viện tư nhân tại Bangalore cách Assam hơn 2.000 cây số để điều trị. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Sagar bị bệnh bạch cầu myeloid cấp tính, dù hiếm khi xảy ra nhưng bệnh có thể ảnh hưởng đến các mạch máu ở mắt. Sau khi tìm được tủy phù hợp từ chính chị gái của mình, Sagar đã được phẫu thuật ghép tủy. Trong y học thì trường hợp như của Sagar là may mắn vì chỉ có 30% tìm được người cho tủy phù hợp từ anh chị em ruột. Sau 5 tháng điều trị, mắt của Sagar đã không còn lồi ra và chảy máu như trước. Tuy nhiên vì chưa đánh giá được hết những tổn hại của mắt nên chưa thể biết rõ cậu bé có thể hồi phục được thị lực hay không. Toàn bộ số tiền điều trị đến nay đã lên tới 700 triệu đồng và được chính phủ Ấn Độ chi trả phần lớn. Số tiền còn lại được quyên góp từ khắp nơi trên thế giới để chi trả cho việc ăn ở, đi lại. Bố mẹ của Sagar đã 5 tháng đóng chân tại Bangalore cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi thấy con mình có thể nở nụ cười trở lại.

