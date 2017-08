Cảnh báo nguy hiểm do ăn phải ốc lạ chứa chất cực độc

Ngày 19/8, Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận đã tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch do ăn phải ốc lạ chứa độc tố cực mạnh Tetrodotoxin.

Ngộ độc thực phẩm do ăn phải hải sản có chứa độc tố không phải là mới, tuy nhiên, do chủ quan và thiếu hiểu biết nên những năm gần đây trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận xuất hiện các trường hợp bị ngộ độc hoặc bị tử vong do ăn phải các loại ốc lạ.

(Ảnh minh họa) Trưa ngày 19/8, vợ chồng anh Đào Văn Quang ở phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận có mua nửa kg ốc gai ở chợ Thanh Sơn về ăn, lẫn trong số ốc trên có 6 con ốc lạ. Người vợ ăn 1 con, người chồng ăn 5 con. Sau khi ăn xong, anh Quang có dấu hiệu bị ngộ độc, trụy tim, tê chân tay, suy hô hấp và nhập viện tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Do bệnh nhân có dấu hiệu bị nặng, các bác sĩ đã tiêm thuốc chống độc, lọc máu nhiều lần và điều trị tích cực, đến nay bệnh nhân đã hồi tỉnh, huyết áp ổn định và có thể ăn uống được.



Bác sĩ Đoàn Nhất Việt – Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết: “Bệnh nhân này sau khi ăn ốc biển có tình trạng bị nôn ói, có biểu hiện tê liệt đầu ngón tay ngón chân lên tới lưỡi môi và suy hô hấp. Đây là biểu hiện điển hình trường hợp ngộ độc ốc biển hay loại cá biển thường gặp. Lúc bệnh nhân vào bệnh viện tình trạng rất nặng, suy hô hấp”.

Sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp ngộ độc thực phẩm do mua phải ốc lạ bán tại chợ Thanh Sơn, Ban quản lý chợ đã kiểm tra về vấn đề mua bán các loại hải sản trong khu vực chợ. Tại đây có khá nhiều loại ốc được bày bán, tuy nhiên không có tình trạng tiểu thương bày bán loại ốc lạ gây ngộ độc thực phẩm . Một số tiểu thương cho biết, loại ốc này có tên là ốc bùn bóng có chứa độc tố nên tiểu thương không bán, thỉnh thoảng có một vài người dân từ nơi khác đến bán khi họ bắt được ở biển và không thường xuyên nên việc truy xuất nguồn gốc gặp khó khăn.

Một tiểu thương chợ Thanh Sơn cho biết: “Loại ốc này nhỏ nhỏ giống như mẫu cà na, nhưng không phải ở biển miền Tây, còn ốc này ở Đông Hải hay Ninh Chữ. Ngư dân cất lưới lên rồi dính vào, xong đem ra chợ bán, họ không biết ăn như thế nào”.

Ông Nguyễn Ngọc Đông, Phó Ban quản lý chợ Thanh Sơn - Ninh Thuận cho biết: “Qua đợt này Ban quản lý chợ chúng tôi cử các bảo vệ thường xuyên kiểm tra các loại ốc này, nếu có trường hợp này tôi sẽ thu hồi về Ban quản lý chợ tiêu hủy số ốc này đồng thời thông báo trên loa đài một số bà con đi chợ phải cảnh giác về vấn đề ăn ốc bóng”.

Theo thông tin của ngành chức năng, ốc bùn có 2 loại, đó là ốc bùn bóng và ốc bùn răng cưa, thường sống ở các khu vực biển miền Trung, các loại ốc này có độc tố Tetrodotoxin như cá nóc có thể gây tử vong nhanh chóng khi ăn phải. Theo thống kê, từ năm 2011 đến nay, tỉnh Ninh Thuận có gần 40 người bị ngộ độc do ăn phải cá và ốc độc, trong đó có 3 người tử vong, riêng năm 2014, có một trường hợp bệnh nhân nữ tử vong do ăn phải ốc bùn bóng. Vì vậy người dân cần thận trọng khi mua những loại hải sản lạ để tránh bị ngộ độc thực phẩm, nguy hiểm đến tính mạng.