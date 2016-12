Cẩn trọng 4 dấu hiệu ung thư vú bạn chưa từng nghe

Rất nhiều phụ nữ bị ung thư vú chia sẻ kinh nghiệm rất phổ biến là họ cảm thấy vùng ngực nổi một khối cứng mà trước đó không có rồi sau đó khối này chuyển thành ung thư. Một nghiên cứu sơ bộ tại Anh cho thấy cứ 6 phụ nữ ung thư vú thì có 1 bệnh nhân có triệu chứng không phải là nổi bướu. Chính những dấu hiệu ung thư vú không điển hình này sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị vì trong ung thư, càng phát hiện và điều trị sớm càng tốt. Da ngực trũng hoặc đóng vảy: Nếu một mảng da trở nên thô ráp giống như vảy cá hoặc dày hơn các vùng da khác hoặc da ngực bắt đầu lõm xuống thì đó có thể là triệu chứng của ung thư vú. Đối với một số dạng ung thư vú, các kênh nối bên trong ngực với ngoài da bị chặn lại dẫn đến da ngực thay đổi khiến ngực trông giống như một lớp vỏ cam. Ngực sưng: Thỉnh thoảng dù đã nổi bướu ở ngực nhưng khối bướu này bị che giấu dưới da và chính phụ nữ cũng không biết. Điều này có thể khiến ngực bị thay đổi kích thước hoặc hình dáng và có thể gây đau. Nhũ hoa thay đổi: Một số dạng ung thư vú có thể làm đầu nhũ hoa tụt vào trong hoặc co lại khiến đầu nhũ hoa chúc xuống dưới. Nguyên nhân điển hình là do một khối tế bào phát triển bên trong ngực khiến vòng 1 bị thay đổi hình dáng. Nhũ hoa tiết dịch: Một bất thường ở nhũ hoa khác là tiết dịch nhưng chất này không phải là sữa. May mắn là nhũ hoa tiết dịch thường ít dẫn đến ung thư. Điều quan trọng cần làm lúc này là không được động vào hay nặn nhũ hoa mà phải đi khám ngay, nhất là khi đầu nhũ hoa tiết ra máu hoặc chỉ tiết dịch một bên.

