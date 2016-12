Cẩn thận ăn hạt hướng dương ngày Tết kẻo rước họa

Hạt hướng dương có nguy cơ nhiễm nấm gây ung thư

Thông tin trên Zing News, hạt hướng dương là những món ăn vặt rất được ưa chuộng trọng những ngày Tết chứa rất nhiều năng lượng. Tuy nhiên, mỗi lần ăn, nhiều người dễ dàng ăn cùng lúc 200-300g loại hạt này. Do đó, nếu ăn quá nhiều hạt mà không cân đối khẩu phần ăn rất dễ gây ra thừa cân, béo phì và các bệnh ăn theo nguy hiểm khác.

Hạt hướng dương là món ăn vặt ngày Tết được nhiều người thích. Ảnh minh họa Ngoài ra cũng cần lưu ý, trong thu hoạch, chế biến và bảo quản hạt, cần tránh hạt bị nhiễm nấm aspergilus, vì đây là nguy cơ sinh ra độc tố aflatoxin gây ung thư. Loại nấm này hay phát triển trên ngũ cốc, nhất là khi để quá lâu hoặc bảo quản trong điều kiện không đảm bảo. Đặc biệt các hạt hướng dương hiện đang bị ngâm tẩm rất nhiều hóa chất để tạo màu và bảo quan gây nguy hiểm tới sức khoẻ người dùng.



Hạt hướng dương gây teo não

Thông tin trên tờ VietNamNet, kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng Trung Quốc trước đây cho thấy, có 7 loại hạt hướng dương đã rang chín bán trên thị trường có chất độc hại gây teo não và ung thư do có chất nhôm.

Trên thực tế, để cho hạt hướng dương giòn và giữ được vị thơm ngon lâu hơn, nhà sản xuất đã thêm phèn vào. Phèn này có chứa nhôm mà khi vào cơ thể sẽ rất khó bị đào thải ra ngoài, ảnh hưởng đến tế bào não, tế bào thần kinh, dẫn đến suy giảm trí nhớ, nghiêm trọng hơn sẽ làm teo não, đãng trí, ung thư. Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng đến các cơ quan như gan, phổi, hệ xương, đặc biệt là ở phụ nữ mang thai. Thông tin trên được lan truyền nhanh chóng trên các diễn đàn, trang sức khỏe khiến người tiêu dùng hoang mang, lo sợ một thời gian dài.

Tại Việt Nam, tin tức trên báo VnExpress, ngay sau khi có thông tin trên, Cục an toàn thực phẩm, Bộ Y tế tiến hành lấy mẫu hạt hướng dương này do Viện Kiểm nghiệm An toàn thực phẩm quốc gia lấy trên thị trường để kiểm nghiệm. Trong đó, một số mẫu có chứa nhôm tổng hợp nhưng hàm lượng thấp hơn so với tiêu chuẩn cho phép.

Theo Bộ Y tế, trong sản xuất chế biến thực phẩm Bộ Y tế đã cho phép sử dụng bột talc cũng như hai loại phèn nhôm gồm kali nhôm sunfat và amoni nhôm sunfat, với yêu cầu đạt độ tinh khiết gần như 100%, với ngưỡng cho phép trong một số loại thực phẩm. Nếu dùng loại trong công nghiệp để chế biến thực phẩm thì rất nguy hiểm. Bộ không quy định sử dụng các chất này trong nhóm hạt hướng dương. Do đó, Bộ Y tế lưu ý người tiêu dùng nên chọn mua các loạt có bao bì, nguồn gốc rõ ràng, tránh những loại thấy bóng quá, màu sắc không rõ ràng.

Còn theo các chuyên gia, mặc dù các loại hạt là món ăn ngon, quen thuộc đặc biệt trong những ngày Tết, song bạn không nên ăn quá nhiều, cần kiểm soát tốt nguồn năng lượng dồi dào từ món này.

>>>> Mời quý độc giả xem video về 7 thực phẩm càng ăn nhiều càng tốt (nguồn Youtube):