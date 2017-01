Cảm động đám cưới cổ tích của những cặp đôi dị thường

Cặp đôi bị down. Tình yêu của cặp đôi Polly và Joe đã chạm tới trái tim, cuộc sống của những người đang ngày ngày chiến đấu với bệnh down và cả những người khỏe mạnh bình thường. Tuyệt vời hơn nữa, một đám cưới cổ tích diễn ra hoành tráng như món quà cuộc sống cho cặp đôi thiếu may mắn. Ảnh: Tinhhoa. Đám cưới chỉ gói gọn 200 người thân và bạn bè. Tuy nhiên, những bức ảnh chụp lại hôn lễ thực sự kỳ diệu. Polly mặc chiếc váy trắng dài, cùng với chú rể bận trang phục vest truyền thống. Họ rạng rỡ, ôm nhau tình cảm trên sân khấu trước sự chúc phúc của những người đến dự. Ảnh: Tinhhoa. Cặp đôi lùn nước Anh. Cô dâu Laura Whitfield và chú rể Nathan Phillips khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cùng cậu con trai hai tuổi tổ chức hôn lễ ngập tràn niềm hạnh phúc. Cặp đôi này đã sống với nhau được 3 năm nhưng họ chờ đến khi con trai có thể mang nhẫn đến cho bố mẹ mới tổ chức lễ cưới. Ảnh: Zingnews. Khi con trai ra đời, cậu bé mắc cả hai căn bệnh của bố mẹ là loạn sản sụn giống mẹ và loạn sản xương giống bố. Bác sỹ chẩn đoán cậu không thể sống nổi. Tuy vậy, qua 2 năm cậu bé vẫn sống khỏe như một kỳ tích. Chính vì thế mà vợ chồng họ quyết định làm đám cưới để con trai của mình có được ký ức đẹp đẽ này. Ảnh: Zingnews. Đám cưới của cô gái xương thủy tinh. Tưởng chừng chẳng ai có thể ở bên cạnh bởi mang một căn bệnh lạ, khiến xương gãy đến 22 lần. Thế nhưng Liangzheng Ying đã gặp được chàng trai yêu thương mình tha thiết tại bệnh viện trong một lần chàng trai cũng đi chữa bệnh. Ảnh: Giadinh. Cảm động trước chuyện tình đẹp như cổ tích của hai người có số phận vô cùng khắc nghiệt, một doanh nghiệp đã đứng ra biến ước mơ của họ thành hiện thực là tổ chức hôn lễ cho cặp đôi ngay tại bệnh viện, nơi Liangzheng Ying điều trị. Ảnh: Giadinh. Đám cưới tiền tỷ của cặp đôi song sinh 3 tuổi. Lễ cưới đặc biệt của cặp song sinh này gây tò mò và nhiều người phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, theo tín ngưỡng của Thái Lan, song sinh khác giới chính là những cặp yêu nhau từ kiếp trước không thể đến được với nhau. Và những cặp song sinh khác giới thường chết trẻ. Ảnh: Yantv. Vì thế, cha mẹ đã tổ chức lễ cưới để chứng tỏ cho thần linh thấy, đôi trẻ vẫn khỏe mạnh, sống tốt và yêu thương nhau. Lễ cưới đã theo đúng nghi thức truyền thống. Chú rể mang rất nhiều quà cưới, tiền mặt, trang sức có giá trị (tổng quà cưới lên đến 2 tỷ đồng) đến cầu hôn cô dâu. Ảnh: Yantv.

Cặp đôi bị down. Tình yêu của cặp đôi Polly và Joe đã chạm tới trái tim, cuộc sống của những người đang ngày ngày chiến đấu với bệnh down và cả những người khỏe mạnh bình thường. Tuyệt vời hơn nữa, một đám cưới cổ tích diễn ra hoành tráng như món quà cuộc sống cho cặp đôi thiếu may mắn. Ảnh: Tinhhoa. Đám cưới chỉ gói gọn 200 người thân và bạn bè. Tuy nhiên, những bức ảnh chụp lại hôn lễ thực sự kỳ diệu. Polly mặc chiếc váy trắng dài, cùng với chú rể bận trang phục vest truyền thống. Họ rạng rỡ, ôm nhau tình cảm trên sân khấu trước sự chúc phúc của những người đến dự. Ảnh: Tinhhoa. Cặp đôi lùn nước Anh. Cô dâu Laura Whitfield và chú rể Nathan Phillips khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cùng cậu con trai hai tuổi tổ chức hôn lễ ngập tràn niềm hạnh phúc. Cặp đôi này đã sống với nhau được 3 năm nhưng họ chờ đến khi con trai có thể mang nhẫn đến cho bố mẹ mới tổ chức lễ cưới. Ảnh: Zingnews. Khi con trai ra đời, cậu bé mắc cả hai căn bệnh của bố mẹ là loạn sản sụn giống mẹ và loạn sản xương giống bố. Bác sỹ chẩn đoán cậu không thể sống nổi. Tuy vậy, qua 2 năm cậu bé vẫn sống khỏe như một kỳ tích. Chính vì thế mà vợ chồng họ quyết định làm đám cưới để con trai của mình có được ký ức đẹp đẽ này. Ảnh: Zingnews. Đám cưới của cô gái xương thủy tinh. Tưởng chừng chẳng ai có thể ở bên cạnh bởi mang một căn bệnh lạ, khiến xương gãy đến 22 lần. Thế nhưng Liangzheng Ying đã gặp được chàng trai yêu thương mình tha thiết tại bệnh viện trong một lần chàng trai cũng đi chữa bệnh. Ảnh: Giadinh. Cảm động trước chuyện tình đẹp như cổ tích của hai người có số phận vô cùng khắc nghiệt, một doanh nghiệp đã đứng ra biến ước mơ của họ thành hiện thực là tổ chức hôn lễ cho cặp đôi ngay tại bệnh viện, nơi Liangzheng Ying điều trị. Ảnh: Giadinh. Đám cưới tiền tỷ của cặp đôi song sinh 3 tuổi. Lễ cưới đặc biệt của cặp song sinh này gây tò mò và nhiều người phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, theo tín ngưỡng của Thái Lan, song sinh khác giới chính là những cặp yêu nhau từ kiếp trước không thể đến được với nhau. Và những cặp song sinh khác giới thường chết trẻ. Ảnh: Yantv. Vì thế, cha mẹ đã tổ chức lễ cưới để chứng tỏ cho thần linh thấy, đôi trẻ vẫn khỏe mạnh, sống tốt và yêu thương nhau. Lễ cưới đã theo đúng nghi thức truyền thống. Chú rể mang rất nhiều quà cưới, tiền mặt, trang sức có giá trị (tổng quà cưới lên đến 2 tỷ đồng) đến cầu hôn cô dâu. Ảnh: Yantv.