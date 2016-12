Các dòng phấn đa tác dụng gây sốt năm 2016

IOPE Air Cushion. Dù xuất xưởng đã mấy năm qua nhưng dòng phấn này vẫn gây sốt với các tín đồ làm đẹp bởi đặc tính của dòng phấn đa tác dụng, độ mỏng nhẹ khi tán trên da do chất kem lỏng như thạch, mềm hơn cả thạch sữa chua tạo cảm giác đánh mà như không cho các nàng. Ảnh: Muasam. Bên cạnh đó, dòng phấn nước 5 in 1 này còn có nhiều tông màu để lựa chọn kèm khả năng chống nắng cao và có thêm một số thành phần dưỡng da. Bởi vậy sản phẩm này từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng mỹ phẩm. Ảnh: Meodep. Laneige BB Cushion Pore. Là hãng đầu tiên sản xuất và tạo nên xu hướng BB Cushion (phấn nước) cực hot hiện nay, Laneige đã rất thành công khi đạt mức doanh số 1 triệu hộp Cushion bán ra trên toàn cầu năm vừa qua. Ảnh: Laneigstore. Một hộp phấn đầy đủ sẽ gồm kem, bông phấn, bonus thêm 1 bông phấn và 1 lõi kem thay thế. Đây là sự lựa chọn lý tưởng nhất vì độ che phủ, chất kem, độ kiềm dầu rất ổn. Ảnh: Laneigstore. Phấn nước Hera UV Mist Cushion. Dòng phấn này được nữ diễn viên chính của bộ phim "Huyền thoại biển xanh", Jun Ji Huyn ưa dùng. Ảnh: Ebay. Sản phẩm phấn nước cao cấp 5 in 1 này thay thế hoàn hảo những bước trang điểm cầu kỳ phức tạp mà vẫn đảm bảo cho phái đẹp lớp nền mịn đẹp cực thích, siêu tiết kiệm thời gian. Ảnh: Hera Store. Ohui Ultimate Cover CC Cushion. Hãng mỹ phẩm cao cấp Ohui quả không làm thất vọng các tín đồ làm đẹp khi cho ra dòng phấn đa công dụng và mẫu mã rất đẹp mắt. Ảnh: Ibeautydiares. Sản phẩm này được đánh giá là có chất kem mềm mại, mát mịn và vô cùng mỏng, phù hợp cho những cô nàng muốn trang điểm nhẹ nhàng kiểu Hàn. Hơn nữa, mùi thơm tự nhiên của phấn cũng ghi điểm trong mắt người dùng. Ảnh: Ibeautydiares. Phấn nước Missha Line Friend Cushion gấu vịt. Dòng sản phẩm mới lên kệ nhưng các cô gái rất thích bởi thiết kế dễ thương. Dòng phấn này ghi điểm tuyệt đối khi phân biệt rạch ròi các loại cho từng loại da. Ảnh: Ipu123vn. Thành phần của phấn cũng được chiết xuất từ thiên nhiên, tăng cường các khoáng chất và nhiều thành phần nuôi dưỡng da, các thành phần chống nắng bảo vệ da khỏi ánh nắng và môi trường khói bụi. Ảnh: Ipu123vn.

