Biến đậu phụ thành món bánh ngon tuyệt đỉnh bằng 4 cách

Cách 1. Bánh đậu phụ rán. Nguyên liệu: Đậu phụ, bột muffin trộn sẵn, đậu phộng giã dập, đường, muối, đường bột. Đầu tiên trộn bột bánh muffin mua sẵn với đường và một ít muối trong 1 tô lớn. Tiếp đó cho đậu hũ và đậu phộng rang đã giã dập vào. Cho từng ít nước vào và dùng tay nhào đều cho đến khi thu được hỗn hợp bột dẻo, quyện. Chia khối bột thành các phần nhỏ và viên tròn. Đun nóng dầu trong 1 nồi sâu lòng, sau đó lần lượt thả các viên bánh vào chiên ngập dầu từ 3-4 phút cho đến khi bánh chín vàng đều. Ảnh: aFamily.vn. Khi bánh chín, vớt ra đĩa cho ráo dầu rồi rây đường bột lên trên là hoàn thành. Ảnh: aFamily.vn. Cách 2. Bánh flan đậu phụ non. Nguyên liệu: Trứng gà, đậu phụ non, đường trắng, sữa tươi, vani. Cho đường vào nồi cùng lượng nước vừa đủ ngập mặt đường, vặn lửa vừa đến khi nước đường keo lại và chuyển màu cánh gián là được. Nước đường để thật nguội rồi đổ vào khuôn bánh flan. Ảnh: BepGiaDinh.com. Đánh tan trứng và đường còn lại thật nhẹ nhàng, tránh tạo bọt khí làm rỗ bánh. Xay nhuyễn đậu hũ bằng máy sinh tố rồi trộn đều với trứng. Tiếp theo, cho hỗn hợp trứng vào tô sữa tươi, khuấy đều. Sau khi khuấy, lọc qua rây để loại bỏ phôi trứng và đậu chưa tan được hết. Cuối cùng, cho vani vào, khuấy đều. Ảnh: monngon.tv. Đổ bánh vào khuôn, để nghỉ 15 - 30 phút cho các bọt khí vỡ hết. Đặt bánh vào xửng hấp, phủ 2 lớp khăn lên trên để tránh rỗ mặt. Hấp bánh 15 phút, sau đó lật nắp, lau sạch hơi nước bám lên rồi hấp thêm 15 phút nữa. Giờ thì lấy các khay bánh ra, để nguội rồi cho vào tủ lạnh là được. Ảnh: Cooky.vn. Cách 3. Bánh quy đậu phụ. Nguyên liệu: Đậu phụ, bột bánh ngọt, bột nở, trứng gà, đường, muối, dầu ăn, vừng đen. Rây bột làm bánh ngọt vào âu, thêm bột nở, vừng đen vào rồi dùng phới lồng trộn đều, đậu phụ nghiền nát rồi cho vào trộn chung với bột. Ảnh: phunutoday.vn. Trong một âu khác đập trứng vào, thêm đường, muối, dầu hạt nho vào khuấy tan. Tiếp đó cho phần bột đã trộn vào âu trứng nhào cho đến khi bột thành khối đồng nhất. Cán bột thành tấm mỏng dày khoảng 2mm. Ảnh: afamily.vn. Rắc một chút bột khô để khi cán xong bột không bị dính. Cắt tấm bột thành từng miếng nhỏ. Đặt từng miếng bột vào khay có lót giấy nướng, nướng bánh ở 180 độ C trong khoảng 10-15 phút hoặc cho đến khi bánh chín vàng là được. Ảnh: phunutoday.vn. Cách 4. Bánh hạnh nhân đậu phụ. Nguyên liệu: Hạnh nhân, đường nâu, đường trắng, tinh dầu hạnh nhân, đậu phụ nhỏ, bột ngô, bột nở, baking soda, bơ thực vật, mứt mơ, đường bột, tinh chất vani, cherry, bột mỳ nhào sẵn. Hạnh nhân giã vụn, trộn đều bơ thực vật, đường nâu và đường trắng lại với nhau trong 1 cái tô. Ảnh: giadinhvietnam.com. Sau đó cho đậu phụ, bột ngô, bột nở, hạnh nhân giã vụn, tinh dầu hạnh nhân và baking soda vào trộn đều cùng. Dùng giấy bạc bọc kín thành và đáy khuôn nướng rồi phết một lớp bơ hoặc dầu mỏng vào trong lòng khuôn. Để bột mì đã nhào sẵn lên 1 mặt phẳng rồi dùng cây cán bột để cán cho khối bột mỏng ra. Ảnh: toinayangi.vn. Sau đó đặt miếng vỏ bánh vào khuôn nướng đã chuẩn bị sẵn. Phết mứt mơ vào đáy và thành vỏ bánh. Sau đó đổ hỗn hợp hạnh nhân đậu hũ vào trong lòng vỏ bánh, dàn đều phần nhân ra. Làm nóng lò ở nhiệt độ 180 độ C khoảng 10 phút, nướng trong khoảng 30 phút thì lấy bánh ra khỏi lò, để nguội tự nhiên. Ảnh: toinayangi.vn. Hòa tan đường bột với tinh chất vani cùng một chút nước rồi rưới đều lên khắp mặt bánh. Để bánh vào trong tủ lạnh cho đến khi phần hỗn hợp đường bột đông lại thì lấy ra, xếp cherry lên trên mặt bánh để trang trí là hoàn thành. Ảnh: toinayangi.vn.

